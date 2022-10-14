Финансы
Людской торшер

Citigroup перестанет оказывать банковские услуги в России в начале 2023 года Статьи редакции

Об уходе из России компания заявляла в 2021 году, а в августе 2022-го сообщила, что полностью свернёт бизнес в стране.

  • Citigroup в первом квартале 2023 года перестанет оказывать «почти все банковские услуги» в стране, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Джейн Фрейзер.
  • Citigroup заявила, что сократит присутствие в 13 странах, включая Россию, ещё в апреле 2021 года. Но этот процесс может занять несколько лет, сообщала компания, поэтому «Ситибанк» продолжал обслуживать розничных клиентов в обычном режиме.
  • В мае 2022 года группа допустила возможность сохранения присутствия в России, но в меньших масштабах. В августе она сообщила, что полностью свернёт бизнес в стране, процесс должен был начаться в третьем квартале 2022-го.
  • Источники FT говорили, что Citigroup ведёт переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими российскими компаниями, включая «Экспобанк» и «РЕСО-Гарантия».
  • Citi открыл представительство в Москве в 1992 году, а через год получил лицензию для ведения банковской деятельности в России.

#новость #citigroup

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13 комментариев
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 Душнила

Чё за банк?

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Joe McEachern

тоже кстати не слышал

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Igor Ok

не слышали про один из самых крупных в мире банков?

VC: Стартапы и бизнес, что тут ещё сказать.

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Вредный холод

Американскавый

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Иван Серик

Это же те самые из-за которых великая депрессия в штатах случилась..

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Вадим Д.

Citi

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Дмитрий Кораблев

Уходи… И закрой за собою дверь, И не надо, прошу я тебя, помолчи, Не кричи.… Эти слёзы ничто теперь...

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Sergey

Что там по Sunlight? Citygroup = Sunlight

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Вадим Д.

Ни разу не одно и то же.

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Lukas Dexter

Этот банк подсадил меня на кредиты. Ироды. Изыди из России😂😂😂

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Виталий Маслов

Ну подумаешь, ещё одни :D

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Вадим Д.

Итого выход растянулся на 3 года.

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Сексорцист Милфхантерович

Клиенты ситибанка, что с ебалом?

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