Citigroup перестанет оказывать банковские услуги в России в начале 2023 года Статьи редакции
Об уходе из России компания заявляла в 2021 году, а в августе 2022-го сообщила, что полностью свернёт бизнес в стране.
- Citigroup в первом квартале 2023 года перестанет оказывать «почти все банковские услуги» в стране, пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Джейн Фрейзер.
- Citigroup заявила, что сократит присутствие в 13 странах, включая Россию, ещё в апреле 2021 года. Но этот процесс может занять несколько лет, сообщала компания, поэтому «Ситибанк» продолжал обслуживать розничных клиентов в обычном режиме.
- В мае 2022 года группа допустила возможность сохранения присутствия в России, но в меньших масштабах. В августе она сообщила, что полностью свернёт бизнес в стране, процесс должен был начаться в третьем квартале 2022-го.
- Источники FT говорили, что Citigroup ведёт переговоры о продаже российского бизнеса с несколькими российскими компаниями, включая «Экспобанк» и «РЕСО-Гарантия».
- Citi открыл представительство в Москве в 1992 году, а через год получил лицензию для ведения банковской деятельности в России.
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Чё за банк?
тоже кстати не слышал
не слышали про один из самых крупных в мире банков?
VC: Стартапы и бизнес, что тут ещё сказать.
Американскавый
Это же те самые из-за которых великая депрессия в штатах случилась..
Citi
Уходи… И закрой за собою дверь, И не надо, прошу я тебя, помолчи, Не кричи.… Эти слёзы ничто теперь...
Что там по Sunlight? Citygroup = Sunlight
Ни разу не одно и то же.
Этот банк подсадил меня на кредиты. Ироды. Изыди из России😂😂😂
Ну подумаешь, ещё одни :D
Итого выход растянулся на 3 года.
Клиенты ситибанка, что с ебалом?