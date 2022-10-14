Новым владельцем «Авито» станет бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин Статьи редакции
Сумма сделки — около 151 млрд рублей.
- Принадлежащий Таврину холдинг Kismet Capital Group уже подписал соглашение о сделке с владельцем «Авито», южнофариканским Naspers, и получил одобрение от ФАС и правительства, пишет The Bell со ссылкой на источники.
- В июне 2022 Bloomberg рассказывал о двух основных кандидатов на покупку «Авито» — VK и структуры Владимира Потанина. Однако холдинг Таврина предложил самую высокую цену, утверждает источник The Bell.
- Сумма сделки, которая составила более 100 млрд рублей, оказалась ниже оценки, которая была у сервиса до начала «спецоперации». По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания могла стоить 500-600 млрд рублей, после февраля — 200-300 млрд рублей. А с учётом законопроекта о запрете иностранцам владеть более 20% — не более 100 млрд рублей.
- По словам собеседника The Bell, Таврин уже договорился о финансировании сделки за счет кредита в одном из российских банков, который не находится под санкциями.
- Нидерландская Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers, которая владеет 100% в сервисе объявлений) заявила о поиске покупателя на свою долю в «Авито» в мае 2022 года.
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Откуда у Таврина $2,3 млрд 🤔
не покупал кофе на вынос. продал недвижимость добавил.
там цепочка длинная, изначально украл в юности велосипед, за это был наказан/поругали.
Украл велосипед и стал просить о прощении, по заветам классиков, забыли добавить.
Начал со скрепки, закончил несколькими миллиардами долларов. Вот что значит земля русская, каких людей рожает.
Не "откуда", а чьи интересы он представляет.
У меня 2 варианта.
Усманов, Потанин.
Да
1,5 было. откуда 2,3 взялись ヅ
было "более 100", а по итогу 151
Объявление о продаже было изначально на Авито ?
Тогда бы договор, купли продажи, доставка авито не привезла и кинули бы Ивана
Неочевидная сделка. Инвестор не самый профильный. Как вариант, используется в качестве прокси, так как Naspers не мог напрямую продать санкционным персонам, которые очень хотели Авито. Авито точно стоит больше 100 млрд. Посмотрим, перейдет ли Авито от Таврина дальше.
кстати также таврину свою долю вк тогда продал дуров, а таврин уже усманову или кому там не помню
Наверняка прокси, как и в случае с Макдоналдс. Чудес не бывает, деньги из воздуха не появляются.
Авито продался, значит
Уверен, что Авито ещё не достиг совершенства дна, и Иван поможет ему в этом.
Под какую ставку дают 100 миллиардов?
Вы забыли добавить
… пока его не призовут на фронт
мы вас услышали. И вас также включили в список ᄬ
Все у кого есть первичные половые признаки мужчины в РФ в этом списке )
вы слишком высокого мнение о сотрудниках военкомата.
достаточно просто присутствовать в списке мужского населения страны.
Так я об этом же )
Ого, какую консерву достали.
21 год – консерва? Я тогда кто 🧐
с 21 года ни одного комма и тут Хоба кошачья лапка
пробудили Кракена
…
Пипец авито 😟
Как они там между собой пасы миллиардные передают
Легко купить, легко продать 🥶
Таврин уже договорился о финансировании сделки за счет кредита в одном из российских банков, который не находится под санкциями
_____________
он прокладка понятно. кто в итоге станет владельцем?
Потанин?
Сам Путин!
Потанину нахрена такие схемы если он российские активы сосьете женераль купил без всякой мутотени