Финансы
Артур Томилко

Новым владельцем «Авито» станет бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин Статьи редакции

Сумма сделки — около 151 млрд рублей.

Обновлено в 19:13. Prosus подтвердила, что заключила соглашения с Kismet Capital Group о продаже «Авито». Сумма сделки — 151 млрд рублей.
  • Принадлежащий Таврину холдинг Kismet Capital Group уже подписал соглашение о сделке с владельцем «Авито», южнофариканским Naspers, и получил одобрение от ФАС и правительства, пишет The Bell со ссылкой на источники.
  • В июне 2022 Bloomberg рассказывал о двух основных кандидатов на покупку «Авито» — VK и структуры Владимира Потанина. Однако холдинг Таврина предложил самую высокую цену, утверждает источник The Bell.
  • Сумма сделки, которая составила более 100 млрд рублей, оказалась ниже оценки, которая была у сервиса до начала «спецоперации». По мнению аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, компания могла стоить 500-600 млрд рублей, после февраля — 200-300 млрд рублей. А с учётом законопроекта о запрете иностранцам владеть более 20% — не более 100 млрд рублей.
  • По словам собеседника The Bell, Таврин уже договорился о финансировании сделки за счет кредита в одном из российских банков, который не находится под санкциями.
  • Нидерландская Prosus («дочка» южноафриканского холдинга Naspers, которая владеет 100% в сервисе объявлений) заявила о поиске покупателя на свою долю в «Авито» в мае 2022 года.
Сервисы
Почтовый браслет
Владелец «Авито» пытается избежать сделки с VK и активно ищет других покупателей на сервис объявлений — The Bell Статьи редакции

Претенденты есть, но шансов на продажу кому-то ещё немного, говорят источники: сделку с VK поддерживают в администрации президента.

#новость #авито #сделки

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32 комментария
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 Vitaly Ya

Откуда у Таврина $2,3 млрд 🤔

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Экономический франт

не покупал кофе на вынос. продал недвижимость добавил.
там цепочка длинная, изначально украл в юности велосипед, за это был наказан/поругали.

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Igor Kiselev

Украл велосипед и стал просить о прощении, по заветам классиков, забыли добавить.

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Сергей С.

Начал со скрепки, закончил несколькими миллиардами долларов. Вот что значит земля русская, каких людей рожает.

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Ицтерские Данелянды

Не "откуда", а чьи интересы он представляет.

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Экономический франт

У меня 2 варианта.
Усманов, Потанин.

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Alfred Gilyazov

Да

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Экономический франт

1,5 было. откуда 2,3 взялись ヅ

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Алексей Бунак

было "более 100", а по итогу 151

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Rafa Ramazanov

Объявление о продаже было изначально на Авито ?

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Василий Дейков

Тогда бы договор, купли продажи, доставка авито не привезла и кинули бы Ивана

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Сергей Михалёв

Неочевидная сделка. Инвестор не самый профильный. Как вариант, используется в качестве прокси, так как Naspers не мог напрямую продать санкционным персонам, которые очень хотели Авито. Авито точно стоит больше 100 млрд. Посмотрим, перейдет ли Авито от Таврина дальше.

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Dmitry Kruger

кстати также таврину свою долю вк тогда продал дуров, а таврин уже усманову или кому там не помню

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Небольшой Мурод

Наверняка прокси, как и в случае с Макдоналдс. Чудес не бывает, деньги из воздуха не появляются.

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Sergei Fedostsev

Авито продался, значит

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Слегка Придурковатый

Уверен, что Авито ещё не достиг совершенства дна, и Иван поможет ему в этом.

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Россия

Под какую ставку дают 100 миллиардов?

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Иван Дербилов

Вы забыли добавить

… пока его не призовут на фронт

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Экономический франт

мы вас услышали. И вас также включили в список ᄬ

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Иван Дербилов

Все у кого есть первичные половые признаки мужчины в РФ в этом списке )

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Экономический франт

вы слишком высокого мнение о сотрудниках военкомата.
достаточно просто присутствовать в списке мужского населения страны.

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Иван Дербилов

Так я об этом же )

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Дмитрий Кузнецов

Ого, какую консерву достали.

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Alex Draxler

21 год – консерва? Я тогда кто 🧐

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Бедный кубок

с 21 года ни одного комма и тут Хоба кошачья лапка

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Alex Draxler

пробудили Кракена

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Иван Дербилов

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Оля Янко

Пипец авито 😟

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Айрат Галиуллин

Как они там между собой пасы миллиардные передают

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Danila Poyarkov

Легко купить, легко продать 🥶

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Экономический франт

Таврин уже договорился о финансировании сделки за счет кредита в одном из российских банков, который не находится под санкциями
_____________
он прокладка понятно. кто в итоге станет владельцем?
Потанин?

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роман долгополов

Сам Путин!
Потанину нахрена такие схемы если он российские активы сосьете женераль купил без всякой мутотени

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