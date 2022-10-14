Финансы
Людской торшер

Фридман заявил, что готов бесплатно отдать Украине контроль над украинским «Альфа-банком» — если так решит правительство Статьи редакции

Но при этом он не пытается таким образом добиться снятия санкций.

  • Акционеры украинского «Альфа-банка» готовы докапитализировать его на $1 млрд, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на письмо совладельца банка Михаила Фридмана Национальному банку Украины (НБУ). Также основные тезисы из него опубликованы в Telegram-канале украинского «Альфа-банка».
  • По словам Фридмана, частные инвестиции — лучший вариант, но если правительство Украины или НБУ решат, что банк должен контролироваться государством или другим акционером, акции передадут безвозмездно.
  • Как пишет издание, в октябре в Брюсселе планируются встречи представителей банка с регуляторами ЕС, на которых обсудят возможность докапитализации банка на $1 млрд за счёт денег, замороженных из-за санкций.
  • Фридман отметил, что написать письмо его побудила «скоординированная медиаатака против банка» и «громкие заявления в прессе по поводу его будущего». По его словам, он никогда не отождествлял инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций.
  • В сентябре 2022 года WSJ сообщила, что Фридман просил власти Украины разрешить перевести в украинский «Альфа-банк» $1 млрд личных денег в надежде на снятие санкций. Financial Times также рассказывала, что миллиардер предлагал перевести деньги на поддержку Украине, если с него снимут санкции.
  • Фридман попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В мае он и ещё один совладелец «Альфа-банка» Пётр Авен оспорили европейские санкции в суде.
Финансы
Людской торшер
«Если предложат отдать половину состояния Украине за снятие ограничений, побегут все»: FT о бизнесменах под санкциями Статьи редакции

Предприниматели рассказали изданию о звонках Кремля с просьбой вернуться в Россию и вариантах отмены санкций.

#новость #альфабанк #михаилфридман

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126 комментариев
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 Kirill Kulagin

Забавно звучат его слова, с учётом того, что и без него его заберут бесплатно )))

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Невкусно и грустно

жест доброй воли

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2 комментария
Антон Штадлер

Так он предлагает сверху млрд

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Alex McAvoy

Зашевелился
Но перейдя почитав на компромат.ру про всех этих деятелей вообще никого не жаль, пусть обдерут, как липку

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1 комментарий
Armen Oveyan

$1 млрд рублей*

Поправьте)

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Бене Гессерит

Один миллиард американских рублей

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Дмитрий

Бесплатно свинарям только пару искандеров можно запустить.

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Vlad Stan3

С фронта пишешь, из окопа? Нет? Давай в военкомат, воин!

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7 комментариев
Maxim Rebitsky

Шо там кстати в БНР?

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1 комментарий
Pavel Klimov

Ты за низ платишь, кстати. Понимаю, что как нищий духом, умом и кошельком - копеечку. Но все же.

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1 комментарий
roboto

Фридман куколд

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Евгений Дроздов

Фридман прежде всего миллиардер…

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3 комментария
Дмитрий Спектор

vc.ru выходит на новый уровень и привлекает внимание лучших экспертов из разных областей! Здорово, что можно узнать много нового и полезного в комментариях 👍

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1 комментарий
Михаил Толстых

Ну почему? Не он же виноват во всем происходящем. А так он пытается хоть как-то спасти себя.

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1 комментарий
Александр

да поздно уже подлизываться, нашим олигархам раньше надо было думать, как остановить путлера

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Уральский космос

О какая тема! Сейчас опять вата буянить будет...

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Vlad Stan3

Ща будут в экстазе ватном биться и кричать как в Украине все страшно и плохо. Уважаемые ватники, помогите украинцам, идите в военкомат и на фронт. Хотя теперь и в метро облавы - скатайтесь куда нибудь

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19 комментариев
lakoros

Украинский Альфабанк собирал пожертвования на помощь ВСУ. Делало ли подобное российское отделение?

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23 комментария
Konung Warwar

Пусть лучше российский Альфа-банк отдаст России, а сам едет жить в Украину.

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Уральский космос

Вам лично отдаст? А вы осилите?

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3 комментария
Ещё чуть-чуть

"Отдаст России" не равно отдаст населению. Это как природные ресурсы, вроде общие, но населению с них никакого проку

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4 комментария
Al

Пусть лучше тебя загребут воевать и твоя тушка сгниет в лесу)

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Black7

Фридман приспособленец. Понятно к чему приведет война, нужно занимать сторону победивших.

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Andre Macareno

А тут есть победившие?

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3 комментария
Лысый криптоинвестор

Фридман молодец

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Pushkareva Ekaterina

Хитрый еврей

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Vlad Stan3

О борцы с нацизмом подъехали

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3 комментария
semen matrasov

Чье, правительство?)

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Ivan Boldyrev

Жидорептилоидов — кому ещё подчиняется Фридман? Не Зеленскому же.

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Vlad Stan3

Мировое. А в телевизоре все массовка.

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1 комментарий
Oleg Rico

Я не могу понять это ресурс про бизнес или про политику?
По-моему любому понятно что капиталисты намного более интернациональной чем нам всем рассказывают особенно там наверху. Только господину фридману поздно метаться захотят отберут всё.

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Vlad Stan3

Возвращайтесь в палату, уважаемый, уже отбой, спать пора

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неформат

означает ли это что скоро придётся и в РФ добровольно бузинесс Потане отдавать

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Иван Саблин

Тобишь планирует финансировать ВСУ и в России даже иностранным агентом не признали

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Александр

Вы так говорите, как будто финансировать ВСУ это плохо.

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Andrey Kuznetsov

Какой щедрый банкир! )

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Igor Lobkov

Жаль, конечно, этого добряка

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Pushkareva Ekaterina

Этот добряк причастен к приходу путина к власти в том числе. Можете его поблагодарить.

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Иван Саблин

Этот добряк развел Россию на деньги, прихватизировав за копейки нефтегаз, а потом за 50 ярдов за год до обвала цен на нефть продал государству и вывел все в Лондон

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Фридман хочет, что называется, "и нашим, и вашим". Зря старается - всё равно кинут.

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Никита Иванов

Где-то читал статью, что он ездил в американский конгресс, задабривал их и все своё общество уверял, что с конгрессом у него дела в порядке и на него санкции не наложат. Автор в той статье ещё говорил о том, что он таким образом давил на бизнесменов.

(Статья может быть и уткой, проверяйте в гугле).

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unknown

Мда, хотя его банк вроде дело его…

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Уральский космос

Ой что творится...

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Ха Ха

А у него спрашивали разрешение забрать брать? 😂

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Боровков Евгений

Он же вроде говорил, что он сам из Украины да?

Я просто не пойму риторику текущую его. В РФ банк существует, на Украине существует тоже. Какой он куда хочет отдать и зачем?
Это телодвижения чтобы помочь кому?

Или ждем новостей, что с него сняли санкции? (и наложили сранкции 🤡)

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Влад Светлый

Это телодвижения, чтобы сохранить банк в Украине (и бизнес в Британии). Украина поставила условие вывести из состава акционеров всех подсанкционных персонажей. При этом Фридман со товарищи и продать свои доли не могут, по причине тех же санкций.

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Ещё чуть-чуть

Короче санкции невтуда работают. Вроде как направлены на то, чтоб изнутри порешали вопросы, а они вон снаружи помогать взялись, внутрях не хотят шерудить

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Dozent

У него спрашивать никто не будет. Пугачёв в интервью рассказывал как Фридман кичился свои связями во всех структурах Запада. Что то не помогли связи

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Скрытый Потанцевал

ну а что ему еще делать, после национализации и так заберут, а добровольно может дадут кого-то из коллектива оставить, чтобы хоть как-то контролировать связанные структуры

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Сергей Леонов

Что ни пост, то перекличка долбоебов в комментариях🤷🏻‍♂️
И так говна повсюду навалено, так еще и портал про стартапы и инвестиции превращается в трибуну для оскорблений и срача

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