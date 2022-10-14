Фридман заявил, что готов бесплатно отдать Украине контроль над украинским «Альфа-банком» — если так решит правительство Статьи редакции
Но при этом он не пытается таким образом добиться снятия санкций.
- Акционеры украинского «Альфа-банка» готовы докапитализировать его на $1 млрд, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на письмо совладельца банка Михаила Фридмана Национальному банку Украины (НБУ). Также основные тезисы из него опубликованы в Telegram-канале украинского «Альфа-банка».
- По словам Фридмана, частные инвестиции — лучший вариант, но если правительство Украины или НБУ решат, что банк должен контролироваться государством или другим акционером, акции передадут безвозмездно.
- Как пишет издание, в октябре в Брюсселе планируются встречи представителей банка с регуляторами ЕС, на которых обсудят возможность докапитализации банка на $1 млрд за счёт денег, замороженных из-за санкций.
- Фридман отметил, что написать письмо его побудила «скоординированная медиаатака против банка» и «громкие заявления в прессе по поводу его будущего». По его словам, он никогда не отождествлял инвестиции в капитал банка со снятием персональных санкций.
- В сентябре 2022 года WSJ сообщила, что Фридман просил власти Украины разрешить перевести в украинский «Альфа-банк» $1 млрд личных денег в надежде на снятие санкций. Financial Times также рассказывала, что миллиардер предлагал перевести деньги на поддержку Украине, если с него снимут санкции.
- Фридман попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В мае он и ещё один совладелец «Альфа-банка» Пётр Авен оспорили европейские санкции в суде.
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Забавно звучат его слова, с учётом того, что и без него его заберут бесплатно )))
жест доброй воли
Так он предлагает сверху млрд
Зашевелился
Но перейдя почитав на компромат.ру про всех этих деятелей вообще никого не жаль, пусть обдерут, как липку
$1 млрд рублей*
Поправьте)
Один миллиард американских рублей
Бесплатно свинарям только пару искандеров можно запустить.
С фронта пишешь, из окопа? Нет? Давай в военкомат, воин!
Шо там кстати в БНР?
Ты за низ платишь, кстати. Понимаю, что как нищий духом, умом и кошельком - копеечку. Но все же.
Фридман куколд
Фридман прежде всего миллиардер…
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Ну почему? Не он же виноват во всем происходящем. А так он пытается хоть как-то спасти себя.
да поздно уже подлизываться, нашим олигархам раньше надо было думать, как остановить путлера
О какая тема! Сейчас опять вата буянить будет...
Ща будут в экстазе ватном биться и кричать как в Украине все страшно и плохо. Уважаемые ватники, помогите украинцам, идите в военкомат и на фронт. Хотя теперь и в метро облавы - скатайтесь куда нибудь
Украинский Альфабанк собирал пожертвования на помощь ВСУ. Делало ли подобное российское отделение?
Пусть лучше российский Альфа-банк отдаст России, а сам едет жить в Украину.
Вам лично отдаст? А вы осилите?
"Отдаст России" не равно отдаст населению. Это как природные ресурсы, вроде общие, но населению с них никакого проку
Пусть лучше тебя загребут воевать и твоя тушка сгниет в лесу)
Фридман приспособленец. Понятно к чему приведет война, нужно занимать сторону победивших.
А тут есть победившие?
Фридман молодец
Хитрый еврей
О борцы с нацизмом подъехали
Чье, правительство?)
Жидорептилоидов — кому ещё подчиняется Фридман? Не Зеленскому же.
Мировое. А в телевизоре все массовка.
Я не могу понять это ресурс про бизнес или про политику?
По-моему любому понятно что капиталисты намного более интернациональной чем нам всем рассказывают особенно там наверху. Только господину фридману поздно метаться захотят отберут всё.
Возвращайтесь в палату, уважаемый, уже отбой, спать пора
означает ли это что скоро придётся и в РФ добровольно бузинесс Потане отдавать
Тобишь планирует финансировать ВСУ и в России даже иностранным агентом не признали
Вы так говорите, как будто финансировать ВСУ это плохо.
Какой щедрый банкир! )
Жаль, конечно, этого добряка
Этот добряк причастен к приходу путина к власти в том числе. Можете его поблагодарить.
Этот добряк развел Россию на деньги, прихватизировав за копейки нефтегаз, а потом за 50 ярдов за год до обвала цен на нефть продал государству и вывел все в Лондон
Фридман хочет, что называется, "и нашим, и вашим". Зря старается - всё равно кинут.
Где-то читал статью, что он ездил в американский конгресс, задабривал их и все своё общество уверял, что с конгрессом у него дела в порядке и на него санкции не наложат. Автор в той статье ещё говорил о том, что он таким образом давил на бизнесменов.
(Статья может быть и уткой, проверяйте в гугле).
Мда, хотя его банк вроде дело его…
Ой что творится...
А у него спрашивали разрешение забрать брать? 😂
Он же вроде говорил, что он сам из Украины да?
Я просто не пойму риторику текущую его. В РФ банк существует, на Украине существует тоже. Какой он куда хочет отдать и зачем?
Это телодвижения чтобы помочь кому?
Или ждем новостей, что с него сняли санкции? (и наложили сранкции 🤡)
Это телодвижения, чтобы сохранить банк в Украине (и бизнес в Британии). Украина поставила условие вывести из состава акционеров всех подсанкционных персонажей. При этом Фридман со товарищи и продать свои доли не могут, по причине тех же санкций.
Короче санкции невтуда работают. Вроде как направлены на то, чтоб изнутри порешали вопросы, а они вон снаружи помогать взялись, внутрях не хотят шерудить
У него спрашивать никто не будет. Пугачёв в интервью рассказывал как Фридман кичился свои связями во всех структурах Запада. Что то не помогли связи
ну а что ему еще делать, после национализации и так заберут, а добровольно может дадут кого-то из коллектива оставить, чтобы хоть как-то контролировать связанные структуры
Что ни пост, то перекличка долбоебов в комментариях🤷🏻♂️
И так говна повсюду навалено, так еще и портал про стартапы и инвестиции превращается в трибуну для оскорблений и срача