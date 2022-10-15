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Финансы
Методический кофе

День 234: сотрудники американской Schlumberger в России недовольны из-за её «сотрудничества» с властями по мобилизации Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 14 октября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,39 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 66,59 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Минобороны США изучают возможные варианты помощи Украины в предоставлении спутниковой связи. Спутниковой связью Украину обеспечивал Starlink, а Илон Маск заявил, что его компания больше не может оплачивать её.

Путин наделил ЦБ правом выдавать разрешения на вывоз из России больше $10 тысяч наличными.

Какие есть проблемы и трудности

Часть российских работников американской нефтесервисной компании Schlumberger недовольна действиями компании в условиях мобилизации, написал Reuters со ссылкой на источники. Schlumberger помогает выдавать повестки и не разрешила сотрудникам работать из другой страны, чтобы избежать призыва.

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У россиян возникли проблемы с доступом к банковским услугам в Гонконге, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. В частности, один из крупнейших банков HSBC разослал большинству российских клиентов, базирующихся в Гонконге, письмо о приостановке розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС.

Контекст

МВФ в худшую сторону пересмотрел прогноз ВВП для экономик Европы и предупредил об «очень больших» потерях экономик России и Украины. По новому прогнозу, в развитых странах Европы рост ВВП замедлится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023-м. В развивающихся — сократится с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023-м

Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — единственная система связи, работающая на фронете в Украине. По его словам, российские военные пытаются «убить» Starlink. Он допустил, что система может перестать работать.

Новости предыдущего дня, 14 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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180 комментариев
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 Александр А.

А где новость, что мобилизацию обещают приостановить на месяц из-за плановой призывной компании срочников?

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Слегка Придурковатый

Мало ли кто что обещает. Путин, вон, не так давно, в марте, обещал, что мобилизации не будет.

Верить всем этим обещаниям можно сколько угодно, только реальности на них похуй.

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61 комментарий
Мурад Муртазалиев

Так это Путин обещал. А мы знаем, что он никогда не врёт.

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23 комментария
Предельный велосипед

"обещают"
Чел ну ты.
То что обещают можно сразу трактовать как пиздабольство

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14 комментариев

Комментарий удален модератором

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Vlados

Там же где и новость про то что ее не будет и новость про невозможное повышение пенсионного возраста

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николай

Сказки, поэтому и новости нет

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николай

Так то все верно, заканчивается Частичная, начинается Полная

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1 комментарий
High Stakes
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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Ну а что российские сотрудники Шлюмберже ожидали? Что местный менеджмент не будет соблюдать законодательство?

Да и вообще как-то странно, почему эта вражеская компания до сих пор фунциклирует на территории нашей многострадальной родины. Все тёрки из-за углеводородов, а тут под боком, значится, компания из главной недружественной страны все данные о стратегических полезных ископаемых сливает, а возможно и диверсии готовит.

В лучших традициях кэйджиби, нужно срочно кого-то обвинить и наказать кого попало.

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Иван Серик

Если они уйдут на.. то их место сразу займут конкуренты! У бизнеса в отличии от политиканов сомнений в ближайшем завершении СВО сомнений не наблюдается. Они не только геологоразведкой занимаются, а также оказывают множество сервисных услуг. Сотрудничество можно объяснить, только одним, они не хотят национализации своих активов! Например флотов ГРП, которые кстати в нашей стране Не Производятся!

Оборудование для ГРП, кстати разработало КБ Автоматика, был создан консорциум предприятий, Произведëн и Продан Один Единственный Флот (комплект оборудования), который до сих пор успешно работает! Это уникальное оборудование в двое превосходит аналогичное оборудование от Шлюмберже по характеристикам и кроме нас никто не смог создать такое оборудование с возможностью транспортировки по воздуху (вертолётом).
К чему - это я веду?! К сожалению здравый смысл о развитии отечественной промышленности, экономики, создания производства высокого технологичного уникального оборудования был саботирован со стороны высшего руководства нефтегазодобывающих компаний, которые хотели "сами знаете чего", а молодая компания подобное дать не могла и как следствие Наша Страна осталась в зависимости от иностранцев оказывающих эти услуги и продающих своë оборудование!
Обидно!

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2 комментария
Илья Попов

Иноагенты не спят.🤣

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Tanto Mare

Компании обычно соблюдают законы, по которым могут получить большие неприятности.
А за невыдачу сотрудникам повесток положен штраф в пару тысяч рублей.

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Ясный клуб

Комментарии к новостям дня каждый день содержат сцены "огромного удивления" ох.огорчения окружающим, страхов и необъяснимой жестокости, поэтому давайте сначала посмотрим котиков!
https://youtu.be/rFwWAbJQY-s

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Никита Климанов

всем котикам рыбов

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10 комментариев
Вадим Д.

Можно и вместе охудивление котиков смотреть 👍🏻

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Саша G

А затем на собаков

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2 комментария
Илья Попов

La grâce !

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Aza Dzi

Лучше только котиков и смотреть для успокоения нервов 🥲🥲

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Поперечный турник

О котопузик! SupeR! Спасибо! Лучший комментарий!!!

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Вадим Д.

234-й порядковый, он же — Международный день сельских женщин. С праздником!

Минобороны штатов гадают как бы дать Украине связь и не платить за это.
Работники американской Schlumberger в РФ негодуют: компания радостно сдаёт их военкомам.
МВФ говорит, что экономикам стран ЕС придётся худо, а РФ и Украине — полный здец. А то мы и сами не видим.
Маск допускает, что старлинк перестанет работать на Украине. А военные, конечно, стараются пргасить её.

Отличной всем субботы и озорного настроения 🤘🏻

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Илья Попов

Знаешь, я тоже хочу быть таким, как Маск - величайшим игроком всех времён. Ты думаешь, что он в правду остановит интернет? Нет, он прощупал - если пройдёт, а почему нет? Гений есть гений!

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Иван Серик

Походу у Наших получается со Старлинком - разделаться! Вот Маск и начал шевелиться!

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Genio Genio

Маск просто не сказал что связь используется для убийств.

Всем и везде в наше время должно быть понятно что проливать кровь на планете земля это чудовищно тупо, пора развиваться, делать мир лучше, стремиться в космос, а не вот это вот все скатыванье назад.

Личное мнение

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Aza Dzi

Печально, что во главе стран все еще стоят стариканы, которые считают, что крутой тот, у кого земли больше, а не тот, у кого на этих землях народу живётся лучше :(
Бог с ним с космосом, нам бы на земле качество жизни привести в порядок всеобщими силами

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Max Nalobin

А я думал шлюмбержер немецкая компания? Работаю с ними в качестве контрагента - редкие, высокоинтегрированные, мудаки...

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Silverjohn

Создавали французы, осели по итогу в США. Читается - Шлюмберже

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1 комментарий
Ruslan Musin

Немцы- Шлумбергер, Французы- Шлюмберже

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Ненавижу Лицемеров

простите а что такое "высокоинтегрированные"? с остальными я как то разобрался. )

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3 комментария
Silverjohn

Удивительно, как американская нефтесервисная компания вообще присутствует на российском рынке, в то время как США обкладывает санкциями каждый чих.

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Петр Вавилов

Она кстати не американская. У нее регистрация на Нидерландских Антильских островах.

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12 комментариев
Петр Вавилов

Я вот к Маску не очень очень отношусь, но то что он гений бизнеса это точно на все 146 процентов.
В начале подсадил всех на свою иглу, при этом красивой подсадил. Теперь вот он естественно будет дивиденды от этого получать. И да за спутники отвечает коммерческая организация, она не может бесплатно работать.

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Александр А.

С твиттером он облажался. Не надо было в преддверии рецессии кидаться покупать всякую невещественную херню. А теперь, когда деньги и так нужны, вынужден покупать его из-под палки.

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3 комментария
Никита Иванов

«твоё дело старлинки давать и не п*здеть», в твиттере читал сообщение жены какого-то украинского политика.

Как говорится, от любви до ненависти один шаг😁

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Ненавижу Лицемеров

меня вчера за ровно такую же мысль забанили на 2 дня (в соцсетях). Единственное отличие, я там правительство Украины назвал - неблагодарными свиньями.

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Oleg Ast

Походу со Starlink - Маск решил пересадить с иглы своего одобрения на...

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Дмитрий Иванов

Schlumberger уже давно не та, в 2012 там работал, уже тогда все было ясно. обрусела до корней

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Стакан чая

А в чем выгода сша так впрягаться за украину?

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Илья Хрустенко

Ну вот представь. У тебя в подъезде живет дед, любит выпить и взять ружье, в соседей пострелять, людей погонять. Полиция ни чего не делает. И жители подъезда начали сами ему противостоять, дверь ему кирпичом закладывать, пистолет консьержу купили. И вот у них начали кончаться деньги. В этот момент жители другого подъезда «а давайте им поможем, наши дети и мы сами тоже мимо балкона этого деда ходим. Он же совсем без мозгов старый пёс. Вдруг и нам его зло прилетит. Лучше сейчас помочь соседям и уже не думать об этой проблеме»

Я это примерно так вижу)

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Pavel Pavel

Маск лучший ньюзмейкер

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Ivan Susanin
Schlumberger помогает выдавать повестки

А какие были ожидания? Работодатель же по закону обязан уведомлять о повестках

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jake the human

Ну это уже давно тренд

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Aleksandr Petrov

как то мимо прошла новость про Синергию, нашедшую продавцов своих справок от мобилизации, а мне кажется, что мы как страна своим отношением к учителям заслужили именно такой "университет".

где в положительных отзывах люди пишут фразы "с ВУЗа"

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Alex R

Илон Маск обиделся как ребенок

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Ананасинка

может уже и бритиш петроль американская компания?

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Поперечный турник

Ой-ой друзья а когда машинки мобилизовывать будут? Вроде ходил такой слух? Или это совсем совсем фейк был?

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Аркадий Дорога

Что там в оригинале у дискурсмонгеров: "In the conflict countries, output losses will be very large; Ukraine will see its GDP contract by over a third in 2022, while in Russia GDP is projected to be about 10 percent lower by 2023 than pre-war forecasts."
То есть "падение на треть в 2022" и "падение на 10% предварительных прогнозов на 2023" это в одном смысловом и весовом ряду. Виртуозы по передергиванию. От чего там 10% и в какую сторону подвисло .....
Прогнозная карта МВФ ( https://www.imf.org/external/datamapper/[email protected]/OEMDC/WEOWORLD/RUS)
Статья-прогноз от 11 октября 2022 года ( https://interfax.com/newsroom/top-stories/83755/)
Статья прогноз от 26 июля 2022 года (https://interfax.com/newsroom/top-stories/81648/#:~:text=The%20IMF%20has%20lowered%20its,growth%20of%202.1%25%20in%202023.)

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH…
https://www.imf.org/external/datamapper/[email protected]/OEMDC/WEOWORLD/RUS%29
www.imf.org
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Настоящий Филипп
Часть российских работников американской нефтесервисной компании Schlumberger недовольна действиями компании в условиях мобилизации, написал Reuters со ссылкой на источники. Schlumberger помогает выдавать повестки и не разрешила сотрудникам работать из другой страны, чтобы избежать призыва.

Часть российских работников американской нефтесервисной компании Schlumberger недовольна действиями компании, написал Reuters со ссылкой на источники. Schlumberger помогает удерживать 13-15% процентов от заработной платы как НДФЛ и не разрешила сотрудникам забирать себе деньги, предназначенные для страховых взносов, что бы не отдавать их государству.

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