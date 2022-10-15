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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля. Курсы на Forex на 23:57 мск 14 октября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,39 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 66,59 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Минобороны США изучают возможные варианты помощи Украины в предоставлении спутниковой связи. Спутниковой связью Украину обеспечивал Starlink, а Илон Маск заявил, что его компания больше не может оплачивать её.

Путин наделил ЦБ правом выдавать разрешения на вывоз из России больше $10 тысяч наличными.

Какие есть проблемы и трудности

Часть российских работников американской нефтесервисной компании Schlumberger недовольна действиями компании в условиях мобилизации, написал Reuters со ссылкой на источники. Schlumberger помогает выдавать повестки и не разрешила сотрудникам работать из другой страны, чтобы избежать призыва.

У россиян возникли проблемы с доступом к банковским услугам в Гонконге, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники. В частности, один из крупнейших банков HSBC разослал большинству российских клиентов, базирующихся в Гонконге, письмо о приостановке розничных инвестиционных услуг из-за санкций ЕС.

Контекст

МВФ в худшую сторону пересмотрел прогноз ВВП для экономик Европы и предупредил об «очень больших» потерях экономик России и Украины. По новому прогнозу, в развитых странах Европы рост ВВП замедлится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023-м. В развивающихся — сократится с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023-м

Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — единственная система связи, работающая на фронете в Украине. По его словам, российские военные пытаются «убить» Starlink. Он допустил, что система может перестать работать.

Новости предыдущего дня, 14 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.