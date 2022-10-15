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Финансы
Методический кофе

День 234: сотрудники американской Schlumberger в России недовольны из-за её «сотрудничества» в властями по мобилизации Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 14 октября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,39 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 66,59 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Минобороны США изучают возможные варианты помощи Украины в предоставлении спутниковой связи. Спутниковой связью Украину обеспечивал Starlink, а Илон Маск заявил, что его компания больше не может оплачивать её.

Какие есть проблемы и трудности

Часть российских работников американской нефтесервисной компании Schlumberger недовольна действиями компании в условиях мобилизации, написал Reuters со ссылкой на источники. Schlumberger помогает выдавать повестки и не разрешила сотрудникам работать из другой страны, чтобы избежать призыва.

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Контекст

МВФ в худшую сторону пересмотрел прогноз ВВП для экономик Европы и предупредил об «очень больших» потерях экономик России и Украины. По новому прогнозу, в развитых странах Европы рост ВВП замедлится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023-м. В развивающихся — сократится с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023-м

Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — единственная система связи, работающая на фронете в Украине. По его словам, российские военные пытаются «убить» Starlink. Он допустил, что система может перестать работать.

Новости предыдущего дня, 14 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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26 комментариев
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 Александр А.

А где новость, что мобилизацию обещают приостановить на месяц из-за плановой призывной компании срочников?

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Слегка Придурковатый

Мало ли кто что обещает. Путин, вон, не так давно, в марте, обещал, что мобилизации не будет.

Верить всем этим обещаниям можно сколько угодно, только реальности на них похуй.

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Александр А.

Дык я его обещание уже перевел на русский язык.

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Mikhail Che

не, он говорил "не планируется", а когда у нас что шло по плану

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Мурад Муртазалиев

Так это Путин обещал. А мы знаем, что он никогда не врёт.

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Илья Попов

Будут мобилизовать до последнего молодого человека и потом остановятся... Не исключено, что будут мобилизовать несовершеннолетних тоже, как во время ВОВ в Германии.

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A

Да. Это геноцид русских. Выпиливают определенные поколения.

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Предельный велосипед

"обещают"
Чел ну ты.
То что обещают можно сразу трактовать как пиздабольство

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Александр А.

Пиздабольство в умолчании, что мобилизация приостановлена лишь временно.

А сама приостановка вынужденная - инфраструктура не справляется, амуниции не хватает и т.д.

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николай

Сказки, поэтому и новости нет

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Vlados

Там же где и новость про то что ее не будет и новость про невозможное повышение пенсионного возраста

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Слегка Придурковатый

Ну а что российские сотрудники Шлюмберже ожидали? Что местный менеджмент не будет соблюдать законодательство?

Да и вообще как-то странно, почему эта вражеская компания до сих пор фунциклирует на территории нашей многострадальной родины. Все тёрки из-за углеводородов, а тут под боком, значится, компания из главной недружественной страны все данные о стратегических полезных ископаемых сливает, а возможно и диверсии готовит.

В лучших традициях кэйджиби, нужно срочно кого-то обвинить и наказать кого попало.

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Илья Попов

Иноагенты не спят.🤣

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Ясный клуб

Комментарии к новостям дня каждый день содержат сцены "огромного удивления" ох.огорчения окружающим, страхов и необъяснимой жестокости, поэтому давайте сначала посмотрим котиков!
https://youtu.be/rFwWAbJQY-s

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Вадим Д.

Можно и вместе охудивление котиков смотреть 👍🏻

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Вадим Д.

234-й порядковый, он же — Международный день сельских женщин. С праздником!

Минобороны штатов гадают как бы дать Украине связь и не платить за это.
Работники американской Schlumberger в РФ негодуют: компания радостно сдаёт их военкомам.
МВФ говорит, что экономикам стран ЕС придётся худо, а РФ и Украине — полный здец. А то мы и сами не видим.
Маск допускает, что старлинк перестанет работать на Украине. А военные, конечно, стараются пргасить её.

Отличной всем субботы и озорного настроения 🤘🏻

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Silverjohn

Удивительно, как американская нефтесервисная компания вообще присутствует на российском рынке, в то время как США обкладывает санкциями каждый чих.

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Петр Вавилов

Она кстати не американская. У нее регистрация на Нидерландских Антильских островах.

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Слегка Придурковатый

Какая разница, где она зарегистрирована, когда по факту она из США.

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Илья Попов

Разница большая - раз он родился в гараже, значит он троллейбус.

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k3rch

Нет. По факту они из Франции. В том числе и нынешнее руководство компании французское. Но в какой-то момент у них случился какой-то коллапс и они везде стали говорить про свои 4 штаб-квартиры (или «executive offices»), которые находятся в США, Франции, Нидерландах и Великобритании. Ни в одном источнике нет данных, где находиться их основная штаб-квартира (есть только место нынешний регистрации).

Как мы помним, французский бизнес в этой ситуации немного спокойнее и не сваливают массово из России.

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Петр Вавилов

Я вот к Маску не очень очень отношусь, но то что он гений бизнеса это точно на все 146 процентов.
В начале подсадил всех на свою иглу, при этом красивой подсадил. Теперь вот он естественно будет дивиденды от этого получать. И да за спутники отвечает коммерческая организация, она не может бесплатно работать.

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Oleg Ast

Походу со Starlink - Маск решил пересадить с иглы своего одобрения на...

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Александр А.

С твиттером он облажался. Не надо было в преддверии рецессии кидаться покупать всякую невещественную херню. А теперь, когда деньги и так нужны, вынужден покупать его из-под палки.

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Петр Вавилов

Да если он и купит твиттер и то это не факт, он на скачках акций акций уже нормально заработал. Причем тут заработал для себя, а не для тех с кем он совместно твиттер покупает. Плюс как бы скидку себе он выбивает сегодня.

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Max Nalobin

А я думал шлюмбержер немецкая компания? Работаю с ними в качестве контрагента - редкие, высокоинтегрированные, мудаки?

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