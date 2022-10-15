День 234: сотрудники американской Schlumberger в России недовольны из-за её «сотрудничества» в властями по мобилизации Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля.
Курсы на Forex на 23:57 мск 14 октября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,78 рубля.
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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 66,59 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Минобороны США изучают возможные варианты помощи Украины в предоставлении спутниковой связи. Спутниковой связью Украину обеспечивал Starlink, а Илон Маск заявил, что его компания больше не может оплачивать её.
Какие есть проблемы и трудности
Часть российских работников американской нефтесервисной компании Schlumberger недовольна действиями компании в условиях мобилизации, написал Reuters со ссылкой на источники. Schlumberger помогает выдавать повестки и не разрешила сотрудникам работать из другой страны, чтобы избежать призыва.
Контекст
МВФ в худшую сторону пересмотрел прогноз ВВП для экономик Европы и предупредил об «очень больших» потерях экономик России и Украины. По новому прогнозу, в развитых странах Европы рост ВВП замедлится с 3,2% в 2022 году до 0,6% в 2023-м. В развивающихся — сократится с 4,3% в 2022 году до 1,7% в 2023-м
Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink — единственная система связи, работающая на фронете в Украине. По его словам, российские военные пытаются «убить» Starlink. Он допустил, что система может перестать работать.
Новости предыдущего дня, 14 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
А где новость, что мобилизацию обещают приостановить на месяц из-за плановой призывной компании срочников?
Мало ли кто что обещает. Путин, вон, не так давно, в марте, обещал, что мобилизации не будет.
Верить всем этим обещаниям можно сколько угодно, только реальности на них похуй.
Дык я его обещание уже перевел на русский язык.
не, он говорил "не планируется", а когда у нас что шло по плану
Так это Путин обещал. А мы знаем, что он никогда не врёт.
Будут мобилизовать до последнего молодого человека и потом остановятся... Не исключено, что будут мобилизовать несовершеннолетних тоже, как во время ВОВ в Германии.
Да. Это геноцид русских. Выпиливают определенные поколения.
"обещают"
Чел ну ты.
То что обещают можно сразу трактовать как пиздабольство
Пиздабольство в умолчании, что мобилизация приостановлена лишь временно.
А сама приостановка вынужденная - инфраструктура не справляется, амуниции не хватает и т.д.
Сказки, поэтому и новости нет
Там же где и новость про то что ее не будет и новость про невозможное повышение пенсионного возраста
Ну а что российские сотрудники Шлюмберже ожидали? Что местный менеджмент не будет соблюдать законодательство?
Да и вообще как-то странно, почему эта вражеская компания до сих пор фунциклирует на территории нашей многострадальной родины. Все тёрки из-за углеводородов, а тут под боком, значится, компания из главной недружественной страны все данные о стратегических полезных ископаемых сливает, а возможно и диверсии готовит.
В лучших традициях кэйджиби, нужно срочно кого-то обвинить и наказать кого попало.
Иноагенты не спят.🤣
Комментарии к новостям дня каждый день содержат сцены "огромного удивления" ох.огорчения окружающим, страхов и необъяснимой жестокости, поэтому давайте сначала посмотрим котиков!
https://youtu.be/rFwWAbJQY-s
Можно и вместе охудивление котиков смотреть 👍🏻
234-й порядковый, он же — Международный день сельских женщин. С праздником!
Минобороны штатов гадают как бы дать Украине связь и не платить за это.
Работники американской Schlumberger в РФ негодуют: компания радостно сдаёт их военкомам.
МВФ говорит, что экономикам стран ЕС придётся худо, а РФ и Украине — полный здец. А то мы и сами не видим.
Маск допускает, что старлинк перестанет работать на Украине. А военные, конечно, стараются пргасить её.
Отличной всем субботы и озорного настроения 🤘🏻
Удивительно, как американская нефтесервисная компания вообще присутствует на российском рынке, в то время как США обкладывает санкциями каждый чих.
Она кстати не американская. У нее регистрация на Нидерландских Антильских островах.
Какая разница, где она зарегистрирована, когда по факту она из США.
Разница большая - раз он родился в гараже, значит он троллейбус.
Нет. По факту они из Франции. В том числе и нынешнее руководство компании французское. Но в какой-то момент у них случился какой-то коллапс и они везде стали говорить про свои 4 штаб-квартиры (или «executive offices»), которые находятся в США, Франции, Нидерландах и Великобритании. Ни в одном источнике нет данных, где находиться их основная штаб-квартира (есть только место нынешний регистрации).
Как мы помним, французский бизнес в этой ситуации немного спокойнее и не сваливают массово из России.
Я вот к Маску не очень очень отношусь, но то что он гений бизнеса это точно на все 146 процентов.
В начале подсадил всех на свою иглу, при этом красивой подсадил. Теперь вот он естественно будет дивиденды от этого получать. И да за спутники отвечает коммерческая организация, она не может бесплатно работать.
Походу со Starlink - Маск решил пересадить с иглы своего одобрения на...
С твиттером он облажался. Не надо было в преддверии рецессии кидаться покупать всякую невещественную херню. А теперь, когда деньги и так нужны, вынужден покупать его из-под палки.
Да если он и купит твиттер и то это не факт, он на скачках акций акций уже нормально заработал. Причем тут заработал для себя, а не для тех с кем он совместно твиттер покупает. Плюс как бы скидку себе он выбивает сегодня.
А я думал шлюмбержер немецкая компания? Работаю с ними в качестве контрагента - редкие, высокоинтегрированные, мудаки?