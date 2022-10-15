Финансы
Методический кофе

ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из России более $10 тысяч наличными Статьи редакции

Запрет установили в марте.

  • Владимир Путин подписал указ, ограничивающий сделки «недружественных» нерезидентов, которые имеют более 1% акций в российских финансовых организациях. Совершать их можно с разрешения правительственной комиссии.
  • Кроме того, Путин дал ЦБ право выдавать разрешения на вывоз из страны более чем $10 тысяч наличными. Запрет президент ввёл 2 марта 2022 года.
  • Выдачу разрешений будет согласовывать тоже ЦБ. Также банк должен опубликовать разъяснения по поводу указа — пока неясно, к кому нужно обращаться за разрешениями и кто их может получить.

#новость #цб

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35 комментариев
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 Vasiliy

этот указ для кого надо указ))

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Знакомый Кирилл

Жаль, если будет так..
Ждем разъяснений

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Евгений Широков

Могу предположить что это обычные костыли, которые будут удерживать инвестиции иностранные в российских компаний.

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А К

Кото надо итак могли вывезти сколько надо)

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Андрей Рядькин

дак еще "заработали"

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Марат Яз

Крысы бегут с тонущего корабля с камазом нала

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Александр Квашнин

Крысы - уже убежали. Это не для них. 😉

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Jenya M

Это для истинных патриотов?😁

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Виктория Шибакова
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Александр Квашнин

Это не для крыс. Мир - не двуполярен. Мир, Бро)

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Ещё чуть-чуть

Именно. Для тех, кому не хватает переводов на $1 млн/мес. Надо ещё наликом докинуть

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Никита Климанов

Опередил, хотел пичку эту вставить)

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John Doe
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Дмитрий Волков

Те самые ребята с 10 001 долларом стоящие у границ

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John Doe

Сначала расчехлили всех валютников, а потом: пользуйтесь, вот вам кость с барского стола )

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Утка-хрутка

Те, кто не подложил соломку, сняв все когда нужно или конвертировали в рубли, веря в сказки про «через год максимум за доллар 30 копеек будем давать» сами виноваты, таким деньги не нужны, они для них шальные.

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Андрей

После 20 лет вранья от государства , на совет и «указа продавать доллар» я с большей жадностью стал его закупать и продолжаю 😄

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Александр Квашнин

По 120 покупал? И как? Усреднил?)

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John Doe

Когда государи советуют что то делать, надо делать все наоборот. Кредо жизни в стране )))

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Shemet Shemet

Только он запретил в принципе выезжать 😂

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Ivan Boldyrev

Многоходовочка.

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Слегка Придурковатый

В принципе, миллиард долларов тоже больше 10 тыщ баксов. Ну ясно, в общем.

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Kristina_Koslovskaya
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николай
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виктор сикрит

Как будто кто-то проверять будет, сколько человек денег вывозит)

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Александр Квашнин

Действительно! Там, на границе-таможне ж люди в форме просто так стоят! Ради одной ЗП! Что с одной что с другой стороны!))

Не пишите бред

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Alexander B

Ты хоть раз в жизни был в аэропорту?

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Mickey Rat

тебя уже проверили, вон как довольно улыбаешься

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Максим Неплох

Это запрет для тех кому надо запрет

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Огромный ящик

хочешь получить разрешение на вывоз более 10К вечнозеленых?
Нет ничего проще!
1) оставь 50% государству в качестве дара
2) 40% для поддержания корма в кормушке ответственных лиц.
3) заплати 13% ндфл/дивиденды
остальное можешь вывозить

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Правительственный бокал

кто на фронт в дырявых сапогах, а кто заграницу с налом

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николай

Спасибо, но нет. Скрепа лопнет держать грязную бумажку Гигимона

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Иван Серик

Спасибо, что хоть не РКН..!

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From Siberia to London

Право на лево.

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muiren
Кроме того, Путин дал ЦБ право выдавать разрешения на вывоз из страны более чем $10 тысяч наличными. Запрет президент ввёл 2 марта 2022 года.

Жду объяснений от почитателей секты Хазина, так у кого же всё-таки ЦБ в подчинении.
https://regnum.ru/news/2867454.html

Центробанк РФ рассматривает себя как филиал МВФ…
Для Банка России принципиально важно обеспечить экономический рост в США и устойчивость мировой…
regnum.ru
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