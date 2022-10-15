ЦБ получил право выдавать разрешения на вывоз из России более $10 тысяч наличными Статьи редакции
Запрет установили в марте.
- Владимир Путин подписал указ, ограничивающий сделки «недружественных» нерезидентов, которые имеют более 1% акций в российских финансовых организациях. Совершать их можно с разрешения правительственной комиссии.
- Кроме того, Путин дал ЦБ право выдавать разрешения на вывоз из страны более чем $10 тысяч наличными. Запрет президент ввёл 2 марта 2022 года.
- Выдачу разрешений будет согласовывать тоже ЦБ. Также банк должен опубликовать разъяснения по поводу указа — пока неясно, к кому нужно обращаться за разрешениями и кто их может получить.
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этот указ для кого надо указ))
Жаль, если будет так..
Ждем разъяснений
Могу предположить что это обычные костыли, которые будут удерживать инвестиции иностранные в российских компаний.
Кото надо итак могли вывезти сколько надо)
дак еще "заработали"
Крысы бегут с тонущего корабля с камазом нала
Крысы - уже убежали. Это не для них. 😉
Это для истинных патриотов?😁
Это не для крыс. Мир - не двуполярен. Мир, Бро)
Именно. Для тех, кому не хватает переводов на $1 млн/мес. Надо ещё наликом докинуть
Опередил, хотел пичку эту вставить)
Те самые ребята с 10 001 долларом стоящие у границ
Сначала расчехлили всех валютников, а потом: пользуйтесь, вот вам кость с барского стола )
Те, кто не подложил соломку, сняв все когда нужно или конвертировали в рубли, веря в сказки про «через год максимум за доллар 30 копеек будем давать» сами виноваты, таким деньги не нужны, они для них шальные.
После 20 лет вранья от государства , на совет и «указа продавать доллар» я с большей жадностью стал его закупать и продолжаю 😄
По 120 покупал? И как? Усреднил?)
Когда государи советуют что то делать, надо делать все наоборот. Кредо жизни в стране )))
Только он запретил в принципе выезжать 😂
Многоходовочка.
В принципе, миллиард долларов тоже больше 10 тыщ баксов. Ну ясно, в общем.
Как будто кто-то проверять будет, сколько человек денег вывозит)
Действительно! Там, на границе-таможне ж люди в форме просто так стоят! Ради одной ЗП! Что с одной что с другой стороны!))
Не пишите бред
Ты хоть раз в жизни был в аэропорту?
тебя уже проверили, вон как довольно улыбаешься
Это запрет для тех кому надо запрет
хочешь получить разрешение на вывоз более 10К вечнозеленых?
Нет ничего проще!
1) оставь 50% государству в качестве дара
2) 40% для поддержания корма в кормушке ответственных лиц.
3) заплати 13% ндфл/дивиденды
остальное можешь вывозить
кто на фронт в дырявых сапогах, а кто заграницу с налом
Спасибо, но нет. Скрепа лопнет держать грязную бумажку Гигимона
Спасибо, что хоть не РКН..!
Право на лево.
Жду объяснений от почитателей секты Хазина, так у кого же всё-таки ЦБ в подчинении.
https://regnum.ru/news/2867454.html