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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 14 октября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,78 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,29 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 66,59 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Спустя сутки после публикации заявления о том, что SpaceX больше не будет предоставлять Украине спутниковую связь Starlink на бесплатной основе, Маск сообщил, что пересмотрел свое решение на этот счет.

Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам — чтобы возместить ущерб от «незаконного изъятия» их транспортных средств и грузов в «недружественных» странах.

Контекст

Шесть стран ЕС в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, рассказали «РИА Новости». Экспорт из семи стран в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).

А ввозить к себе из России больше товаров стали десять стран Евросоюза: Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%), Болгария (10%).

Новости предыдущего дня, 15 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.