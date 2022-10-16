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Финансы
Провинциальный калькулятор

День 235: Маск продолжит оплачивать связь от Starlink в Украине Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля.

Курсы на Forex на 23:57 мск 14 октября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,78 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,29 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,71 рубля, евро — по 66,59 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Спустя сутки после публикации заявления о том, что SpaceX больше не будет предоставлять Украине спутниковую связь Starlink на бесплатной основе, Маск сообщил, что пересмотрел свое решение на этот счет.

Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам — чтобы возместить ущерб от «незаконного изъятия» их транспортных средств и грузов в «недружественных» странах.

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Контекст

Шесть стран ЕС в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, рассказали «РИА Новости». Экспорт из семи стран в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).

А ввозить к себе из России больше товаров стали десять стран Евросоюза: Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%), Болгария (10%).

Новости предыдущего дня, 15 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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 Слегка Придурковатый

(смотрит на прибалтийские страны в списке)

Русофобия русофобией, но денежки не пахнут.

P.S. Про экспорт и импорт стран ЕС было в новостях от 233-го дня, кстати.

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Allestor Klei

Самое ржачное, что Латвия признала нашу страну "террористом". Получается Латвия это спонсор терроризма?

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Demyan Belyakov

Да. Строго говоря ЕС основной спонсор СВО. Соточку ярдов накидали за полгода. Наверно не захотели и не смогли резко слезть с иглы. Соломку подстилали. Но… после подрывов сев. потоков и прочих потолков цен бюджет РФ не сведется в 23-м году. Ну никак. Придется без генерального спонсора дальше играть.

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Demyan Belyakov

Я хочу напомнить, что внешнеторговый оборот РФ все еще засекречен. Так что внезапное появление неких процентов роста от непонятной базы это не более, чем вброс с понятными целями. Тем более что состав внешнеторгового оборота не раскрыт. А значит там мазут и русские газы по старым контрактам. Так что о волшебном «изменении трендов» летом речь не шла и не идет.

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Бублик

Ну пусть опровергнут, у тех стран-то внешнеторговый оборот не засекречен. Тем более никто и не говорит о глобальном изменении тренда

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Demyan Belyakov

Сам можешь посмотреть их отчётность квартальную. Зачем тебе кто-то должен «опровергать» сообщения РИА Новости?

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роман долгополов

Посмотрел,убедился что ты неправ.

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роман долгополов

А в Латвии и во всем ЕС тоже засекречен?

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Вадим Д.

235, дата ягодка опять. День армянской прессы именно сегодня. С праздником!

Маска мотает и штормит, видимо, по выходным позволяет себе всякое.
Правительство компенсирует автоперевозчикам ущерб от изъятия матценностей. Пока только одобрило, ждём компенсаций.
6 стран ЕС откатились на февральские настройки по импорту/экспорту с РФ. Сбой матрицы или накатили обновление?

Прекрасного воскресенья всем и изумительного настроения 🤘🏻

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Илья Попов

Армянские друзья, Урах Ардзакурд!

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Синий кавалер

И Вам хороших выходных!

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Синий кавалер

"Подобные выплаты нужны, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия их транспортных средств и грузов в недружественных странах."
А когда "родина" у граждан начнёт рамные тс, снегоходы и квадрики проходимые отбирать, это будет по федеральному закону и территория, предоставившая подданство))
Это, ть, по дружбе.

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Илья Попов

Просто смешно - у нас было всё и официально: автомобили, смартфона и многое другое, дешевле и они сами (нежеланные западные) привозили. Надо было сильно стараться, чтоб всё это угробить. Россию умом не понять. Офигеть!

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Ненавижу Лицемеров

я считаю это прекрасно - читать, как француз переживает за Россию. А если он это делает еще из самой России, то это вызывает у мена только уважение.

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Никита

Маска с говном смешали за то, что решил высказать свое мнение отличное от повестки, а он за свой счет продолжает оплачивать им интернет. Красава, показал, что выше этого безмозглого скота!

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Wut Teh
Тебя с говном смешивает биомусор за то, что ты решил высказать свое мнение отличное от повестки

Лол. С говном смешают тебя, когда поедешь в Украину чмобиком. Станешь биомусором буквально.

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Вадим Д.

Бабки и работа на правительство не оставляют места личному отношению, да и в целом бизнес так устроен: ничего личного — это то самое.

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Грубый калькулятор

Когда не реагируешь как человек с ущемленны эго на отдельные провокации людей находящихся в ахуе перманентно, решения тоже принимаются иначе.

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Автоматический Даниль

Широкой души человек.

Upd:
Скрин добавил

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Vlados

Не бросил в борьбе со злом

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Илья Попов

Согласен. Я сказал бы, пример для всех богатых.

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Бублик

Если бы все сделки проходили как сделка с Твиттером, творился бы хаос, так что не надо тут. И это несмотря на то, что Твиттер своим канселлингом этого заслужил

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Егор
Маск сообщил, что пересмотрел свое решение на этот счет.

Соврал, небось. Потом окажется, что правительство США согласилось взять счёт на себя или компенсировать ему.

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Алексей Кузьмин

После его решения прикрыть старлинк ему пригрозили проверкой сделки на покупку чирикалки. Он сразу заднюю дал.

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Vlados

Иксперты виси - объясним все

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Vlados

Он же не бункерный дед, зачем ему врать

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Грубый калькулятор

🇺🇦

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Общественный Слава

Я так понимаю, что увеличение импорта и экспорта через названные страны, это то, что эти страны стали точками входа-выхода (с заменой таможенных документов)

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роман долгополов

Нет,потому что это все разные страны ,экспорт с одними вырос а импорт с другими.

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Меркушев Леонид

Читал новость, что кто-то предлагал просто спонсировать Старлинк, вот, видимо, и договорились

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Vlados

Скорее всего это массоны. Им выгоден Маск, он должен вывести человечество в космос, где не будет мам и пап, а будут командир корабля номер 1 и 2

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Ещё чуть-чуть

Или рептилоиды

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Автоматический Даниль

Сам до его поста в твиттере дойти не можешь?
Ладно, лежи, я тебе сюда принёс.

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Vlados

В рашке прививают конспирологическое мышление с молоду - так у человека создаётся ощущение беспомощности, слабости, невозможности что-то изменить, и его потом можно угнать на год в армию, мобилизовать, заставить писать доносы. Отсюда все это :
Ну вы же понимаете что есть третья сила
Америка развалилась советский союз
ЦРУ подстроило то
Ми шесть се
Рептилоиды пятое
Евреи десятое.

А источник всей конспирологии, как и существующего режима, - чувство ресентимента.
Когда ты проиграл лунную гонку, когда твои граждане не видят мяса, когда развалился союз - всему этому нужно было найти оправдание и виновных. Но как вы понимаете, тут требуется честность и саморефлексия. А это не просто. Гораздо легче, когда виноваты непреодолимые силы. Ещё лучше если эти силы ещё и вымышленные - с ними можно бороться бесконечно

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Бублик

Приплел все сразу. Неужели в методичках ЦИПсО такая каша?

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Дмитрий Кораблёв

Но об этом говорят сами американцы. Или они врут? Открыто признавали , что занимаются гос. переворотами в других странах. Открыто говорят, что спонтсровали фонды по развалу СССР, открыто признали , что обворовывали "российский народ" в 90ые. Открыто признали, что ЦРУ вмешивается в соц. сети и контролирует их. Прослушка США все политиков ЕС и многое другое. Они даже открыто признали, что приложили руку к созданию олигархов в РФ в 90ые.

это не конспирология, это то, что есть в действительности. Но это не является причиной проебов РФ или СССР, ибо мы делаем тоже самое))

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Слегка Придурковатый

Этого человека звали Альберт Эйнштейн.

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Илья Попов

Плюс надо объяснить, что он был другом Леонида Ильича.

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Андрей Волхонский

Не по масти Z ему.

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николай

А где новость что Мобилизация закончится через 2 недели?

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Vlados

Ахаха, ахаха, ахаха, и что начнётся? Всееобщий сбор?

П.с.А где новость что мобилизации не будет?
А где новость что пока я президент пенсионный возраст повышать не будут?

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