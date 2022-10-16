День 235: Маск продолжит оплачивать связь от Starlink в Украине Статьи редакции
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Кто и как адаптируется к изменениям
Спустя сутки после публикации заявления о том, что SpaceX больше не будет предоставлять Украине спутниковую связь Starlink на бесплатной основе, Маск сообщил, что пересмотрел свое решение на этот счет.
Правительство России одобрило компенсации российским международным автомобильным перевозчикам — чтобы возместить ущерб от «незаконного изъятия» их транспортных средств и грузов в «недружественных» странах.
Контекст
Шесть стран ЕС в июне одновременно восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, рассказали «РИА Новости». Экспорт из семи стран в Россию в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%).
А ввозить к себе из России больше товаров стали десять стран Евросоюза: Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%), Болгария (10%).
Новости предыдущего дня, 15 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
(смотрит на прибалтийские страны в списке)
Русофобия русофобией, но денежки не пахнут.
P.S. Про экспорт и импорт стран ЕС было в новостях от 233-го дня, кстати.
Самое ржачное, что Латвия признала нашу страну "террористом". Получается Латвия это спонсор терроризма?
Да. Строго говоря ЕС основной спонсор СВО. Соточку ярдов накидали за полгода. Наверно не захотели и не смогли резко слезть с иглы. Соломку подстилали. Но… после подрывов сев. потоков и прочих потолков цен бюджет РФ не сведется в 23-м году. Ну никак. Придется без генерального спонсора дальше играть.
Я хочу напомнить, что внешнеторговый оборот РФ все еще засекречен. Так что внезапное появление неких процентов роста от непонятной базы это не более, чем вброс с понятными целями. Тем более что состав внешнеторгового оборота не раскрыт. А значит там мазут и русские газы по старым контрактам. Так что о волшебном «изменении трендов» летом речь не шла и не идет.
Ну пусть опровергнут, у тех стран-то внешнеторговый оборот не засекречен. Тем более никто и не говорит о глобальном изменении тренда
Сам можешь посмотреть их отчётность квартальную. Зачем тебе кто-то должен «опровергать» сообщения РИА Новости?
Посмотрел,убедился что ты неправ.
А в Латвии и во всем ЕС тоже засекречен?
235, дата ягодка опять. День армянской прессы именно сегодня. С праздником!
Маска мотает и штормит, видимо, по выходным позволяет себе всякое.
Правительство компенсирует автоперевозчикам ущерб от изъятия матценностей. Пока только одобрило, ждём компенсаций.
6 стран ЕС откатились на февральские настройки по импорту/экспорту с РФ. Сбой матрицы или накатили обновление?
Прекрасного воскресенья всем и изумительного настроения 🤘🏻
Армянские друзья, Урах Ардзакурд!
И Вам хороших выходных!
"Подобные выплаты нужны, чтобы возместить ущерб, причиненный им из-за незаконного изъятия их транспортных средств и грузов в недружественных странах."
А когда "родина" у граждан начнёт рамные тс, снегоходы и квадрики проходимые отбирать, это будет по федеральному закону и территория, предоставившая подданство))
Это, ть, по дружбе.
Просто смешно - у нас было всё и официально: автомобили, смартфона и многое другое, дешевле и они сами (нежеланные западные) привозили. Надо было сильно стараться, чтоб всё это угробить. Россию умом не понять. Офигеть!
я считаю это прекрасно - читать, как француз переживает за Россию. А если он это делает еще из самой России, то это вызывает у мена только уважение.
Маска с говном смешали за то, что решил высказать свое мнение отличное от повестки, а он за свой счет продолжает оплачивать им интернет. Красава, показал, что выше этого безмозглого скота!
Лол. С говном смешают тебя, когда поедешь в Украину чмобиком. Станешь биомусором буквально.
Бабки и работа на правительство не оставляют места личному отношению, да и в целом бизнес так устроен: ничего личного — это то самое.
Когда не реагируешь как человек с ущемленны эго на отдельные провокации людей находящихся в ахуе перманентно, решения тоже принимаются иначе.
Широкой души человек.
Upd:
Скрин добавил
Не бросил в борьбе со злом
Согласен. Я сказал бы, пример для всех богатых.
Если бы все сделки проходили как сделка с Твиттером, творился бы хаос, так что не надо тут. И это несмотря на то, что Твиттер своим канселлингом этого заслужил
Соврал, небось. Потом окажется, что правительство США согласилось взять счёт на себя или компенсировать ему.
После его решения прикрыть старлинк ему пригрозили проверкой сделки на покупку чирикалки. Он сразу заднюю дал.
Иксперты виси - объясним все
Он же не бункерный дед, зачем ему врать
🇺🇦
Я так понимаю, что увеличение импорта и экспорта через названные страны, это то, что эти страны стали точками входа-выхода (с заменой таможенных документов)
Нет,потому что это все разные страны ,экспорт с одними вырос а импорт с другими.
Читал новость, что кто-то предлагал просто спонсировать Старлинк, вот, видимо, и договорились
Скорее всего это массоны. Им выгоден Маск, он должен вывести человечество в космос, где не будет мам и пап, а будут командир корабля номер 1 и 2
Или рептилоиды
Сам до его поста в твиттере дойти не можешь?
Ладно, лежи, я тебе сюда принёс.
В рашке прививают конспирологическое мышление с молоду - так у человека создаётся ощущение беспомощности, слабости, невозможности что-то изменить, и его потом можно угнать на год в армию, мобилизовать, заставить писать доносы. Отсюда все это :
Ну вы же понимаете что есть третья сила
Америка развалилась советский союз
ЦРУ подстроило то
Ми шесть се
Рептилоиды пятое
Евреи десятое.
А источник всей конспирологии, как и существующего режима, - чувство ресентимента.
Когда ты проиграл лунную гонку, когда твои граждане не видят мяса, когда развалился союз - всему этому нужно было найти оправдание и виновных. Но как вы понимаете, тут требуется честность и саморефлексия. А это не просто. Гораздо легче, когда виноваты непреодолимые силы. Ещё лучше если эти силы ещё и вымышленные - с ними можно бороться бесконечно
Приплел все сразу. Неужели в методичках ЦИПсО такая каша?
Но об этом говорят сами американцы. Или они врут? Открыто признавали , что занимаются гос. переворотами в других странах. Открыто говорят, что спонтсровали фонды по развалу СССР, открыто признали , что обворовывали "российский народ" в 90ые. Открыто признали, что ЦРУ вмешивается в соц. сети и контролирует их. Прослушка США все политиков ЕС и многое другое. Они даже открыто признали, что приложили руку к созданию олигархов в РФ в 90ые.
это не конспирология, это то, что есть в действительности. Но это не является причиной проебов РФ или СССР, ибо мы делаем тоже самое))
Этого человека звали Альберт Эйнштейн.
Плюс надо объяснить, что он был другом Леонида Ильича.
Не по масти Z ему.
А где новость что Мобилизация закончится через 2 недели?
Ахаха, ахаха, ахаха, и что начнётся? Всееобщий сбор?
П.с.А где новость что мобилизации не будет?
А где новость что пока я президент пенсионный возраст повышать не будут?