День 236: Duracell обвинила Wildberries и «Авито» в неэффективной борьбе с контрафактом на фоне параллельного импорта Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,25 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,57 рубля, евро — по 67,38 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Турецкий владелец Colin’s решил со второй попытки открыть в России магазины бренда Loft, выяснили «Ведомости». Первые 17 магазинов должны появиться в Москве в 2023 году.
На заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланировали собирать китайские машины FAW в партнёрстве с «КамАЗом», рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами властей в отношении площадки японского автопроизводителя.
Крупные страховщики начали предлагать полисы каско только с денежным возмещением. Это помогает сохранить клиентскую базу и сэкономить на ремонте в условиях дефицита запчастей.
Какие есть проблемы и трудности
Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive в образовательном процессе или на рабочих местах. Ведомство предлагает заменить приложения для общения на «VK Мессенджер».
Duracell обвинила Wildberries и «Авито» в неэффективной борьбе с контрафактом. На рост нарушений могла повлиять легализация параллельного импорта, считают эксперты.
Российские компании получают из Китая до 40% бракованных микрочипов, хотя до марта 2022 года их было около 2%, пишет «Коммерсантъ». Это может быть связано с прекращением официального сотрудничества зарубежных дистрибьюторов с российскими партнерами, и ввоз компонентов через неофициальных поставщиков.
Европейские санкции, запрещающие россиянам открывать криптокошельки, частично затронули и майнеров. По оценке экспертов, западной инфраструктурой пользуются до 10% криптотрейдеров в стране.
Контекст
Как живут аэропорты юга и центра России, которые не работают с февраля, узнали «Ведомости». Государство выделяет субсидии на их поддержку, но не всем хватает денег.
Банки рассказали, как будут работать с СБП после указания ЦБ — в 2023 году надо ввести переводы через сайт, к 2024-му — переводы между юрлицами.
82% компаний помогают сотрудникам в связи с мобилизацией, следует из даных опроса консалтинговой компании RosExpert. Больше половины предлагают выплаты при призыве, 53% компаний оказывают психологическую помощь, 43% — юридическую поддержку, 25% — материальную поддержку семей мобилизованных.
Новости предыдущего дня, 16 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
"Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive в образовательном процессе или на рабочих местах"
А и правильно. Раньше, вон, не было никаких мессенджеров, и ничего - первые в космос полетели и пломбир за 19 копеек. А сейчас что? Геи одни в этих ваших мессенджерах, экстремисты да сатанизм.
Нам этот ваш мессенджер и нахуй не нужон!
Но в целом и правда не велика потеря, пока есть Телеграмм
Проблема в том, что у большинства родителей нет телеги))
Да ну ерунда проблема, установить - пара минут)
Там же сказано переход на вк мессенджер, иди тебе в глаза накончали?
и электонный журнал не нужон и на дистанционке письмами обучаться можно
Как это учителя без ватсапа с вайбером останутся?)
Придется осваивать новые соцсети, учителя ведь, вот и пускай тоже учатся :)
как же учителя без кучи чатов и сообщений по типу: а что сегодня задали моему сыночку?
Ну просто будут в телеге. Или в вк как предложили в тексте.
... или одноклассниках, бадум-тссс!
236-й, а не хватит ли? Сегодня День участкового терапевта, что им не икалось. С праздником!
Лофт с первого раза не откроешь, показывают всем турки.
Ещё один автозавод в РФ будет собирать китайские авто, ура, молодцы.
По каско — только деньги: говорят что всем удобно.
Минпросвещентя запретило учителям всё, кроме ВК мессенджера. Скрепно, образовательно?
ВБ и Авито плохо борются с контрафактом, но это не новость. Новость, что вообще идёт борьба.
Китай "гонит порожняк" из чипов: 40% брака — достойный показатель.
Майееры-бедняги страдают от запрета на еврокриптокошельки.
Коротко: закрытые аэропорты РФ живут крайне хреново.
Половина компаний утешает мобилизуемых сотрудников, часть помогает советом, четверть — материально.
Неделя началась, всем хорошего дня 🤘🏻
Доброго утра, вы как всегда на месте)
"На заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланировали собирать китайские машины FAW в партнёрстве с «КамАЗом»"
Не так себе представляли будущее японцы, когда открывали этот завод, совсем не так...
Подумалось..
До нового года осталось всего 2,5 месяца, а всё что мы успели за 2022 - это ох&еть..
Разве в пару предыдущих лет было иначе?)
А разве вб вообще борется с контрафактом?
Бороться с самим с собой - плохая идея.
И то верно, не было бы контрафакта, не было бы Вб и Авито 😁
А что означает красная галочка в конце заголовка? Или это бездумное копирование инстаграм/телеграм культуры оформления?
(открывает форточку)
Судя по всему, эта галочка означает, что пост написан редакторами виси.
О. Спасибо, что прояснили. Из галочки не очень понятно. Жаль получше способа не нашли обозначить небожительность автора.