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Фото Ceoffice

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15-17 октября: доллар — 63,05 рубля, евро — 62,46 рубля.

Курсы на Forex на 07:46 мск 17 октября: доллар — 61,36 рубля, евро — 59,6 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,25 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,57 рубля, евро — по 67,38 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Турецкий владелец Colin’s решил со второй попытки открыть в России магазины бренда Loft, выяснили «Ведомости». Первые 17 магазинов должны появиться в Москве в 2023 году.

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На заводе Nissan в Санкт-Петербурге запланировали собирать китайские машины FAW в партнёрстве с «КамАЗом», рассказали два источника «Ведомостей», знакомых с планами властей в отношении площадки японского автопроизводителя.

Крупные страховщики начали предлагать полисы каско только с денежным возмещением. Это помогает сохранить клиентскую базу и сэкономить на ремонте в условиях дефицита запчастей.

Какие есть проблемы и трудности

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive в образовательном процессе или на рабочих местах. Ведомство предлагает заменить приложения для общения на «VK Мессенджер».

Duracell обвинила Wildberries и «Авито» в неэффективной борьбе с контрафактом. На рост нарушений могла повлиять легализация параллельного импорта, считают эксперты.

Российские компании получают из Китая до 40% бракованных микрочипов, хотя до марта 2022 года их было около 2%, пишет «Коммерсантъ». Это может быть связано с прекращением официального сотрудничества зарубежных дистрибьюторов с российскими партнерами, и ввоз компонентов через неофициальных поставщиков.

Европейские санкции, запрещающие россиянам открывать криптокошельки, частично затронули и майнеров. По оценке экспертов, западной инфраструктурой пользуются до 10% криптотрейдеров в стране.

Контекст

Как живут аэропорты юга и центра России, которые не работают с февраля, узнали «Ведомости». Государство выделяет субсидии на их поддержку, но не всем хватает денег.

Банки рассказали, как будут работать с СБП после указания ЦБ — в 2023 году надо ввести переводы через сайт, к 2024-му — переводы между юрлицами.

82% компаний помогают сотрудникам в связи с мобилизацией, следует из даных опроса консалтинговой компании RosExpert. Больше половины предлагают выплаты при призыве, 53% компаний оказывают психологическую помощь, 43% — юридическую поддержку, 25% — материальную поддержку семей мобилизованных.

Новости предыдущего дня, 16 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.