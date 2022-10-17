Финансы
Маша Цепелева

Минфин разработал льготы для мобилизованных предпринимателей — отсрочку по налогам и приостановку проверок Статьи редакции

По плану ведомства, льготы будут действовать всё время службы и три месяца после неё.

  • Министерство финансов направило в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных. Они распространяются на предпринимателей и организации, где мобилизованный — единственный участник и руководитель.

  • Ведомство предлагает продлить срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов на время военной службы и по 28-е число третьего месяца после её окончания. Мера не распространяется на НДФЛ, налог на прибыль, торговый сбор, госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира.
  • Также предлагается приостановить выездные налоговые проверки на то же время и продлить срок для подачи налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС), расчётов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской и другой отчётности на время военной службы и по 25-е число третьего месяца после её окончания.
  • Минфин считает, что нужно на полгода увеличить срок, в течение которого не будут требовать взыскание долгов по налогам и сборам.
  • 10 октября Михаил Мишустин заявил, что Минюст и Минобороны разработают законопроект, по которому призванные по мобилизации предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса. В тот же день в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для них. Он также предполагает приостановку исполнительных производств по долгам.
Право
Тепловой ключ
Власти разработали меры поддержки для мобилизованных бизнесменов: две недели отсрочки и сохранение статуса собственника Статьи редакции

А также особый порядок увольнения сотрудников при призыве руководителя, упрощённая процедура оформления доверенностей, заморозка выплат по аренде и другое.

#новость #мобилизация

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53 комментария
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 Вадим Д.

Гениально! Ещё больше "полезной" поддержки, наваливай, Минфин!
Всё-таки предлагаю неравнодушному дизайнеру оформить флаг "Благодарность народа".

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Игорь Протасов

Т.е. даже не отменить налоги, а просто продлить.
Т.е. если ты ИП, то пока мобилизован налог копится, но можешь его потом оплатить.
Щ - щедрость

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John Malkovich

А что не так то? Проверки то тоже приостановили пока ты на фронте. Все вам не угодишь

Пока меня не отменили: Вот тут что выше написано, это такая форма шутки. Называется ирония. Сарказм, так сказать. Это не мое личное мнение)

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9 комментариев
Денис Пихаров

Ого, целых 4к в месяц копится, вот это дела! Ну заплатишь уж из зарплаты в 200к и разовой выплаты в 300к, не умрёшь (pun intended).

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3 комментария
Vladimir Osipov

Какой налог у ИП копится пока нет оборотки, расскажи, плз.

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1 комментарий
Zeta Reticulum

Особенно меня забавляет "послабление проверок", 21 век блт

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Ware Wow

а то, что 21 век, предприниматели уехали на фронт, не забавляет?

люди привыкают к действительности. это как анекдот про "В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться". Так и тут, обсуждение постепенно смещается в сторону "льгот и поблажек".

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4 комментария
Никита Иванов

Они и так запрещены

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Андрей Епифанов

ну в 21 веке и мобилизации в принципе не должно быть

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John Malkovich

Я правильно понимаю, до этого примерно так было?

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Анатолий Морозов

ой извините в нас граната летит,продолжим завтра после обеда

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Владислав Недзвецкий

пошли на хуй

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Слегка Придурковатый

У тебя ошибка в слове "фронт".

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1 комментарий
Никита Иванов

Похоже в Минфине вообще не шарят, что проблемы для предпринимателей в другом. А проверки и так были запрещены

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Sharik Sharikov

Ну тут прям надо вспомнить эту цитату , реально страна с лишней хромосомой

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Dimitri

После 21 сентября и отсутствия каких-либо бунтов народа, я уже тоже начинаю в эту теорию верить.

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Tabhub.ru

"Мера не распространяется на НДФЛ, налог на прибыль, торговый сбор, госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира."

Т.е., речь про страховые и фикс? Так их и без участия могут списать с Р/С с очень маленькой пеней.

А как из окопа отчитываться по остальным?

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Aleksey Bobkov

Было бы грустно, если бы не было так смешно

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Aleks

минфин полным составом мобилизовать...

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Sergey Feiler

Мобилизация = налог на жизнь

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Саша G

Мобилизация = замазка ВСЕХ в этом дерьме.

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Указанный будильник

Проект. Поглядим, как "скоро" будут принимать и в какой части примут, так же, как каски свои принимали за час 2 чтения или нет.

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Слегка Придурковатый

Приравняли, так сказать, мобилизованных предпринимателей к объектам животного мира.

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Ware Wow

как и всех россиян

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Игорь Мазаев

"— Предприниматель? Пойдешь окоп в ширь развивать" — военком

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Роман Чугин

ИПшникам как обычно по губам водят.

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Дмитрий Языков

ИПшникам с ИТ бизнесом дважды провели.

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Feduard Klimkin

Да ладно, можно сразу просто их бизнес отжимать и всё

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Сергей Не

Нормальным чем то заняться - никак?

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Ware Wow

Паноптикум.

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Алекс Д.

Срочно оформляем "Альфа-Банк" на мобилизованного сотрудника сказал Фридман и скрылся в тумане...

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Алексей Н

ИП в этой стране не считаются людьми. Даже если вы делаете очень благое дело на верху всем плевать.

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Никита Иванов

А с чего вы решили, что предприниматели, делающее даже благое дело, запариваются над тем, что там думают на верху? Вообще похеру, банк налоги посчитал, списал с расчетного счета и на этом баста😁

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Дарья Смолякова

Чем больше таких разработок, чем больше уверенности что частичная мобилизация это проект западных или американских спецслужб.

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Dimitri

Какие еще льготы и отсрочки от проверок? У меня из 13 знакомых которых мобилизовали, уже 4 вернулись в ящике. 😢

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