Минфин разработал льготы для мобилизованных предпринимателей — отсрочку по налогам и приостановку проверок Статьи редакции
По плану ведомства, льготы будут действовать всё время службы и три месяца после неё.
Министерство финансов направило в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных. Они распространяются на предпринимателей и организации, где мобилизованный — единственный участник и руководитель.
- Ведомство предлагает продлить срок уплаты налогов, сборов и страховых взносов на время военной службы и по 28-е число третьего месяца после её окончания. Мера не распространяется на НДФЛ, налог на прибыль, торговый сбор, госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира.
- Также предлагается приостановить выездные налоговые проверки на то же время и продлить срок для подачи налоговых деклараций (кроме деклараций по НДС), расчётов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской и другой отчётности на время военной службы и по 25-е число третьего месяца после её окончания.
- Минфин считает, что нужно на полгода увеличить срок, в течение которого не будут требовать взыскание долгов по налогам и сборам.
- 10 октября Михаил Мишустин заявил, что Минюст и Минобороны разработают законопроект, по которому призванные по мобилизации предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса. В тот же день в Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для них. Он также предполагает приостановку исполнительных производств по долгам.
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Гениально! Ещё больше "полезной" поддержки, наваливай, Минфин!
Всё-таки предлагаю неравнодушному дизайнеру оформить флаг "Благодарность народа".
Т.е. даже не отменить налоги, а просто продлить.
Т.е. если ты ИП, то пока мобилизован налог копится, но можешь его потом оплатить.
Щ - щедрость
А что не так то? Проверки то тоже приостановили пока ты на фронте. Все вам не угодишь
Пока меня не отменили: Вот тут что выше написано, это такая форма шутки. Называется ирония. Сарказм, так сказать. Это не мое личное мнение)
Ого, целых 4к в месяц копится, вот это дела! Ну заплатишь уж из зарплаты в 200к и разовой выплаты в 300к, не умрёшь (pun intended).
Какой налог у ИП копится пока нет оборотки, расскажи, плз.
Особенно меня забавляет "послабление проверок", 21 век блт
а то, что 21 век, предприниматели уехали на фронт, не забавляет?
люди привыкают к действительности. это как анекдот про "В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться". Так и тут, обсуждение постепенно смещается в сторону "льгот и поблажек".
Они и так запрещены
ну в 21 веке и мобилизации в принципе не должно быть
Я правильно понимаю, до этого примерно так было?
ой извините в нас граната летит,продолжим завтра после обеда
пошли на хуй
У тебя ошибка в слове "фронт".
Похоже в Минфине вообще не шарят, что проблемы для предпринимателей в другом. А проверки и так были запрещены
Ну тут прям надо вспомнить эту цитату , реально страна с лишней хромосомой
После 21 сентября и отсутствия каких-либо бунтов народа, я уже тоже начинаю в эту теорию верить.
"Мера не распространяется на НДФЛ, налог на прибыль, торговый сбор, госпошлину и сбор за пользование объектами животного мира."
Т.е., речь про страховые и фикс? Так их и без участия могут списать с Р/С с очень маленькой пеней.
А как из окопа отчитываться по остальным?
Было бы грустно, если бы не было так смешно
минфин полным составом мобилизовать...
Мобилизация = налог на жизнь
Мобилизация = замазка ВСЕХ в этом дерьме.
Проект. Поглядим, как "скоро" будут принимать и в какой части примут, так же, как каски свои принимали за час 2 чтения или нет.
Приравняли, так сказать, мобилизованных предпринимателей к объектам животного мира.
как и всех россиян
"— Предприниматель? Пойдешь окоп в ширь развивать" — военком
ИПшникам как обычно по губам водят.
ИПшникам с ИТ бизнесом дважды провели.
Да ладно, можно сразу просто их бизнес отжимать и всё
Нормальным чем то заняться - никак?
Паноптикум.
Срочно оформляем "Альфа-Банк" на мобилизованного сотрудника сказал Фридман и скрылся в тумане...
ИП в этой стране не считаются людьми. Даже если вы делаете очень благое дело на верху всем плевать.
А с чего вы решили, что предприниматели, делающее даже благое дело, запариваются над тем, что там думают на верху? Вообще похеру, банк налоги посчитал, списал с расчетного счета и на этом баста😁
Чем больше таких разработок, чем больше уверенности что частичная мобилизация это проект западных или американских спецслужб.
Какие еще льготы и отсрочки от проверок? У меня из 13 знакомых которых мобилизовали, уже 4 вернулись в ящике. 😢