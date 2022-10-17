Минэкономразвития улучшило прогноз инфляции — с 17,5% до 12% к концу 2022 года Статьи редакции
ВВП сократится на 2,9%.
- К 2025 году курс доллара может составить 72 рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Госдумы по бюджетам и налогам. При этом курс российской валюты по отношению к валютам торговых партнеров будет «на 10-15% крепче», чем в 2016-2021 годы, подчеркнул он.
- Министр добавил, что инфляция в 2022 году составит 12,4%. ВВП сократится на 2,9%, но в 2024-2025 годах будет расти на 2,6% в год — благодаря внутренним инвестициям и росту потребительского спроса, а инфляция достигнет допустимого для экономики уровня в 4%.
- В мае 2022 года Минэкономразвития представило два сценария развития российской экономики до 2025 года. В базовом варианте предполагалось, что падение ВВП в 2022 году составит 7,8% при инфляции 17,5%, а в 2024 и 2025 годах экономика начнет расти на 3,2% и 2,6% соответственно. При консервативном сценарии ожидалось, что к 2025 году из-за падения доходов, экспорта и инвестиций ВВП окажется на 7% ниже, чем в 2021 году.
- В июле ЦБ улучшил экономический прогноз на 2022 год. По нему снижение ВВП составит 4-6%, а инфляция достигнет 12-15% вместо ожидаемых ранее 14-17%.
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Это про инвестиции в военку и спрос на бронежилеты?
Я понимаю вам нравится ныть, но можно же трезво взглянуть на вещи. Макдоналдс ушел, вместо него вкусно и точка. Люди туда ходят? Ходят, как и прежде. Кока кола уходит, вместо нее Очаковский завод стал делать колу, лично мне нравится. Это внутренние инвестиции? Определенно. Я могу сколько угодно таких примеров привести, но суть в одном: почему то санкции не откатили нас в 19 век, как было обещано, большинство их ощутило только по закрытию макдоналдса, деньги у людей есть, все работает, строится, кто то открывает бизнес, кто то прогорел и закрывает, все как всегда. Но почему то некоторые что не произойдет видят в этом вечно плохое, почему то некоторые только критиковать горазды? Вот вы, например, скажите, вы пацифист и поэтому против происходящего или вы просто свой интерес в поражении России имеете?
Лично вы себе бронежилет купили?
Кручу верчу наебать дорогих россиян хочу) (с) минэкономразвития
Сказочные цифры какие то
Интересна методика, по которой они высчитали 72 к 2025. Тут у нас n неизвестных, тут разлет процентов в 300, ну примем за что-то, допустим будет тактактактактак - во, 72. Публикуем
Работа мечты
год назад читал чела который проверял исполняются ли прогнозы наших министерств, экспертов банковских... Вывод был примерно такой - будет как угодно только не как в прогнозе.
А можно прогнозами не кормить уже?
Пипл хавает
Проблема не только в "прогнозе", но и в том, что даже в прогнозе цифры "реальные"...
Ну... "Мы все умрем" в телеграм-канале "@ВсеПропало" тоже прогноз :-)
странно читать прогнозы на 2024-2025 года
а что удобно, в 2024-2025 либо ишак, либо падишах
А чего сразу не до 3-4%?
Ну ещё же не декабрь, надо к чему-то стремиться
Меньше 15% не видел никогда реальной инфляции при этой власти
Ну, это вы явно мощно заявили. Возьмите какую-нибудь цену из 2007 года и попробуйте умножить на 1.15 15 раз. Явно не сегодняшняя цена получится. Значит, всё же реальная инфляция как минимум была ниже неоднократно. Даже не смотря на то что в эти периоды есть прямо "отличные" годы.
Чуваки просто взяли свежие прогнозы по Г20 и подогнали цифры "чтобы не хуже было"благодаря внутренним инвестициям и росту потребительского спроса
здесь, я так понимаю, все упование на Новые территории
Какой же буллщит, пиздец
Улучшить прогноз по инфляции можно. Улучшить в сторону повышения или снижения? Что будет с самой инфляцией - тут даже неэксперту в экономике ясно.
Зачем эти прогнозы, мы что гороскоп читаем?
Жить надо этим днём и решать всё сегодня.
Да уж, прогноз курса доллара вообще бесполезная фигня как оказалось
Новогодние праздники исправят это!
Ну,написать можно все что угодно. Блажен тот ,кто верует
Del
Кто бы в РФ ни пришёл к власти - как воровали, так и будут воровать. К сожалению, таков крест нашей Великой страны.
Пенсионерам старше 65 лет, кто не ширнулся, заблокируют социальную помощь. Это как отразится на инфляции?