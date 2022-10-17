Финансы
Артур Томилко

Минэкономразвития улучшило прогноз инфляции — с 17,5% до 12% к концу 2022 года Статьи редакции

ВВП сократится на 2,9%.

  • К 2025 году курс доллара может составить 72 рубля, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Госдумы по бюджетам и налогам. При этом курс российской валюты по отношению к валютам торговых партнеров будет «на 10-15% крепче», чем в 2016-2021 годы, подчеркнул он.
  • Министр добавил, что инфляция в 2022 году составит 12,4%. ВВП сократится на 2,9%, но в 2024-2025 годах будет расти на 2,6% в год — благодаря внутренним инвестициям и росту потребительского спроса, а инфляция достигнет допустимого для экономики уровня в 4%.
  • В мае 2022 года Минэкономразвития представило два сценария развития российской экономики до 2025 года. В базовом варианте предполагалось, что падение ВВП в 2022 году составит 7,8% при инфляции 17,5%, а в 2024 и 2025 годах экономика начнет расти на 3,2% и 2,6% соответственно. При консервативном сценарии ожидалось, что к 2025 году из-за падения доходов, экспорта и инвестиций ВВП окажется на 7% ниже, чем в 2021 году.
  • В июле ЦБ улучшил экономический прогноз на 2022 год. По нему снижение ВВП составит 4-6%, а инфляция достигнет 12-15% вместо ожидаемых ранее 14-17%.

#новости #экономика #минэкономразвития

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73 комментария
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ВВП… будет расти на 2,6% в год — благодаря внутренним инвестициям и росту потребительского спроса

Это про инвестиции в военку и спрос на бронежилеты?

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gtfobae onelove

Я понимаю вам нравится ныть, но можно же трезво взглянуть на вещи. Макдоналдс ушел, вместо него вкусно и точка. Люди туда ходят? Ходят, как и прежде. Кока кола уходит, вместо нее Очаковский завод стал делать колу, лично мне нравится. Это внутренние инвестиции? Определенно. Я могу сколько угодно таких примеров привести, но суть в одном: почему то санкции не откатили нас в 19 век, как было обещано, большинство их ощутило только по закрытию макдоналдса, деньги у людей есть, все работает, строится, кто то открывает бизнес, кто то прогорел и закрывает, все как всегда. Но почему то некоторые что не произойдет видят в этом вечно плохое, почему то некоторые только критиковать горазды? Вот вы, например, скажите, вы пацифист и поэтому против происходящего или вы просто свой интерес в поражении России имеете?
Лично вы себе бронежилет купили?

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38 комментариев
Aleksey Bobkov

Кручу верчу наебать дорогих россиян хочу) (с) минэкономразвития

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Семён Маслов

Сказочные цифры какие то

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Gollut

Интересна методика, по которой они высчитали 72 к 2025. Тут у нас n неизвестных, тут разлет процентов в 300, ну примем за что-то, допустим будет тактактактактак - во, 72. Публикуем
Работа мечты

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Ненавижу Лицемеров

год назад читал чела который проверял исполняются ли прогнозы наших министерств, экспертов банковских... Вывод был примерно такой - будет как угодно только не как в прогнозе.

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2 комментария
33_rublya
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Виктор Д.

А можно прогнозами не кормить уже?

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Aleksey Bobkov

Пипл хавает

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Сергей

Проблема не только в "прогнозе", но и в том, что даже в прогнозе цифры "реальные"...

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Victor Pomortseff

Ну... "Мы все умрем" в телеграм-канале "@ВсеПропало" тоже прогноз :-)

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1 комментарий
Брянский Бренд

странно читать прогнозы на 2024-2025 года

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Aleksey Bobkov

а что удобно, в 2024-2025 либо ишак, либо падишах

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Ушлый тип

А чего сразу не до 3-4%?

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Ещё чуть-чуть

Ну ещё же не декабрь, надо к чему-то стремиться

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ViktoRus

Меньше 15% не видел никогда реальной инфляции при этой власти

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Станислав Киселёв

Ну, это вы явно мощно заявили. Возьмите какую-нибудь цену из 2007 года и попробуйте умножить на 1.15 15 раз. Явно не сегодняшняя цена получится. Значит, всё же реальная инфляция как минимум была ниже неоднократно. Даже не смотря на то что в эти периоды есть прямо "отличные" годы.

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5 комментариев
Sht_Anton

Чуваки просто взяли свежие прогнозы по Г20 и подогнали цифры "чтобы не хуже было"

благодаря внутренним инвестициям и росту потребительского спроса

здесь, я так понимаю, все упование на Новые территории

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Aleksey Bobkov

Какой же буллщит, пиздец

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Andrey Kuznetsov

Улучшить прогноз по инфляции можно. Улучшить в сторону повышения или снижения? Что будет с самой инфляцией - тут даже неэксперту в экономике ясно.

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ChillTalk

Зачем эти прогнозы, мы что гороскоп читаем?
Жить надо этим днём и решать всё сегодня.

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Ещё чуть-чуть

Да уж, прогноз курса доллара вообще бесполезная фигня как оказалось

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Иван Серик

Новогодние праздники исправят это!

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Оля Янко

Ну,написать можно все что угодно. Блажен тот ,кто верует

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melkiyPadonok

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Александр Рюмин

Кто бы в РФ ни пришёл к власти - как воровали, так и будут воровать. К сожалению, таков крест нашей Великой страны.

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Груднев Грудин

Пенсионерам старше 65 лет, кто не ширнулся, заблокируют социальную помощь. Это как отразится на инфляции?

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