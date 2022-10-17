«Газпромбанк» отменил комиссию за хранение долларов и евро на счетах Статьи редакции
Брокер банка сообщил об аналогичном решении.
- «Газпромбанк» (ГПБ) с 17 октября отменил плату за хранение на счетах долларов США и евро. Ранее комиссия составляла 0,017% в сутки с остатка свыше $10 тысяч или евро для розничных клиентов.
- Комиссия за хранение швейцарских франков остается: все так же 0,017% в день от суммы остатка на счете 10 тысяч и более швейцарских франков.
- Банк ввёл комиссии летом 2022 года. 20 июля они были введены в отношении долларов и евро. До этого времени комиссия не взималась, следует из информации на сайте банка. Затем ГПБ с 1 августа ввёл комиссию за обслуживание валютных счетов и в швейцарских франках.
- Согласно тарифам, комиссия банка по входящим валютным переводам из других кредитных организаций составляет 3% от суммы зачисления (минимальная комиссия 12 тысяч рублей). Исходящий перевод из ГПБ в другие банки составляет 3% от суммы перевода (минимальная комиссия равна 30 тысяч рублей, а максимальная – 60 тысяч). Минимальная сумма перевода составляет $20 тысяч или евро.
- Брокер «Газпромбанка» также сообщил, что с 19 октября отменяет комиссию для своих клиентов-физлиц за хранение долларов и евро на брокерском счете. При этом плата за хранение швейцарских франков сохраняется: ставка тарифа не изменяется и составляет 0,017% в день, но не менее одного швейцарского франка (6,2 % годовых).
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А кто же их теперь на счетах хранить будет то?! Только под матрасом, только хардкор! :)
Какой матрас алло. За рубли купить доллары и хранить. Снять их в любом случае нельзя пока.
Это и называется "под матрасом". Имеется ввиду то, что в банк их уже мало кто понесёт.
Ещё и удивятся что никто не несёт.
Сегодня отменят, через месяц вернут. Считаю не стоит на это вестись, очередное наедалово
Главное ,что бы потом эти денежки со счетов не конфисковали на нужды войны.
Родина в опасности. Сейчас главное сидеть тихо и не бухтеть.
Надеюсь это сарказм
Баксооттепель
Внимательно смотрим на @Тинькофф
Несите ваши денежки, да-да-да %)
То мобилизацию в Москве завершили, то комиссию отменили, просто праздник какой-то
Ребят, чет комментариев мало стало. Куда все делись? Вроде же должны были обосрать эту новость, нет?
Мобилизовались
Поздно, Газпромбанк, поздно. Сами свою валюту у себя храните.
Ну значит платежи из-за границе в Газпромбанк продолжатся и этому банку ничего больше не грозит, стали чувствовать себя увереннее. А криков то было.