Финансы
Frank Media

«Газпромбанк» отменил комиссию за хранение долларов и евро на счетах Статьи редакции

Брокер банка сообщил об аналогичном решении.

  • «Газпромбанк» (ГПБ) с 17 октября отменил плату за хранение на счетах долларов США и евро. Ранее комиссия составляла 0,017% в сутки с остатка свыше $10 тысяч или евро для розничных клиентов.
  • Комиссия за хранение швейцарских франков остается: все так же 0,017% в день от суммы остатка на счете 10 тысяч и более швейцарских франков.
  • Банк ввёл комиссии летом 2022 года. 20 июля они были введены в отношении долларов и евро. До этого времени комиссия не взималась, следует из информации на сайте банка. Затем ГПБ с 1 августа ввёл комиссию за обслуживание валютных счетов и в швейцарских франках.
  • Согласно тарифам, комиссия банка по входящим валютным переводам из других кредитных организаций составляет 3% от суммы зачисления (минимальная комиссия 12 тысяч рублей). Исходящий перевод из ГПБ в другие банки составляет 3% от суммы перевода (минимальная комиссия равна 30 тысяч рублей, а максимальная – 60 тысяч). Минимальная сумма перевода составляет $20 тысяч или евро.
  • Брокер «Газпромбанка» также сообщил, что с 19 октября отменяет комиссию для своих клиентов-физлиц за хранение долларов и евро на брокерском счете. При этом плата за хранение швейцарских франков сохраняется: ставка тарифа не изменяется и составляет 0,017% в день, но не менее одного швейцарского франка (6,2 % годовых).

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#банк #брокер #газпромбанк #комиссия #новость

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16 комментариев
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Похожий франт

А кто же их теперь на счетах хранить будет то?! Только под матрасом, только хардкор! :)

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Сергей Исаков

Какой матрас алло. За рубли купить доллары и хранить. Снять их в любом случае нельзя пока.

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Похожий франт

Это и называется "под матрасом". Имеется ввиду то, что в банк их уже мало кто понесёт.

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ur spam

Ещё и удивятся что никто не несёт.

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onlyDropped

Сегодня отменят, через месяц вернут. Считаю не стоит на это вестись, очередное наедалово

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Оля Янко

Главное ,что бы потом эти денежки со счетов не конфисковали на нужды войны.

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Седой блик

Родина в опасности. Сейчас главное сидеть тихо и не бухтеть.

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Оля Янко

Надеюсь это сарказм

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Вася Пражкин

Баксооттепель

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Gre Li

Внимательно смотрим на @Тинькофф

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Невкусно и грустно

Несите ваши денежки, да-да-да %)

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Ещё чуть-чуть

То мобилизацию в Москве завершили, то комиссию отменили, просто праздник какой-то

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Sergey

Ребят, чет комментариев мало стало. Куда все делись? Вроде же должны были обосрать эту новость, нет?

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Ещё чуть-чуть

Мобилизовались

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Вадим Д.

Поздно, Газпромбанк, поздно. Сами свою валюту у себя храните.

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Александр Антонов

Ну значит платежи из-за границе в Газпромбанк продолжатся и этому банку ничего больше не грозит, стали чувствовать себя увереннее. А криков то было.

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