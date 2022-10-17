Брокер БКС планирует запустить внебиржевые торги заблокированными бумагами Статьи редакции
Клиенты получат доступ к 1000 активов.
- «БКС Мир инвестиций» планирует запустить внебиржевую торговлю ценными бумагами, которые были приобретены на «СПБ Бирже», а позже заморожены в Национальном расчётном депозитарии (НРД). сообщают «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела брокера на международных рынках Александра Цукермана. Сделки можно будет совершать с более чем 1000 бумаг.
- Брокер планирует открыть доступ к таким торгам в начале ноября 2022 года: квалифицированные инвесторы смогут приобретать и продавать ценные бумаги, а неквалифицированные — только закрывать позиции.
- Ранее «Тинькофф Инвестиции» также сообщил о запуске в начале октября торгов заблокированными ценными бумагами, которые были «заморожены» Euroclear в НРД в феврале. Однако в данном случае речь идёт не об активах, приобретенных через «СПБ Биржу», а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. Доступ к таким торгам получат только квалифицированные инвесторы. На первом этапе им будет доступно десять ценных бумаг.
- Позже к нему присоединился и брокер «Финам», который заявил о планах запустить торги заблокированными активами на внебиржевом рынке для своих клиентов в ноябре этого года.
- ЦБ с 30 мая ограничил биржевую торговлю иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчётно-клиринговыми организациями и связаны с инфраструктурой НРД. Такие бумаги были выделены на специальные неторговые счета. Под обособление попали акции, прошедшие первичный листинг на американских фондовых биржах, а исключение составили акции иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России (HeadHunter Group, Yandex, Ozon Holdings, Cian и другие).
- 3 июня, ЕС ввёл блокирующие санкции в отношении НРД. После к ним присоединилась Швейцария. В результате замороженными оказались активы на 6 трлн рублей. Только иностранными акциями на 320 млрд рублей не могут распорядиться 5 млн россиян.
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На авито чтоли?
Самый конченный брокер. Столько косяков в приложении сколько было у БКС, не встречал ни у кого другого. То всё висит, то балансовые цены неправильно показывает, то смс-код подтверждения не приходит. Единственное что безупречно работало, так это служба поддержки, они реально пытались хоть как-то помочь.
А некоторые ситуации вообще за гранью. Была одна ситуация, когда из-за их ошибки я потерял небольшую сумму денег и заморозил на некоторое время свои деньги. Они как-бы признали свою ошибку, но сослались на договор и заявили, типа я сам принял их условия, а значит никакие претензии к ним предъявлять не могу и ничего компенсировать они не будут. В общем если бы была крупная сумма, конечно бы пошёл в суд, а так просто закрыл счёт и сделал для себя вывод что БКС - дно.
Долой авито – на WB с перечёркнутыми ценниками! Ну и объявления в подъездах не забыть.