Таврин не «промежуточный» покупатель, а часть денег у него от РСХБ: The Bell узнало подробности покупки «Авито» Статьи редакции
А также рассказало, почему СМИ «замолчали» после первых новостей о претендентах на сервис.
14 октября 2022 года владелец 100% «Авито» Prosus подтвердил, что заключил соглашение о продаже сервиса, которую запланировал ещё в мае 2022 года. Покупателем стал бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин, а сумма сделки составила около 151 млрд рублей.
Участники рынка были уверены, что актив перейдёт VK, поскольку его интересы продвигала в том числе администрация президента. The Bell поговорило с источниками, знакомыми с переговорами и сделкой, чтобы узнать, почему этого всё-таки не произошло — и может ли Таврин быть «промежуточным покупателем».
Почему новости о претендентах на покупку «Авито» быстро стихли
На участие в сделке претендовало более десяти покупателей, среди которых числились VK, Владимир Потанин, а также фонды, готовые ради этого объединиться в консорциум. Об этом СМИ говорили ещё в июне, но вскоре публичные обсуждения кандидатов сошли на «нет».
- Период «затишья» совпал с появлением законопроекта депутата Антона Горелкина, согласно которому доля иностранного владения в онлайн-сервисах не должна будет превышать 20%. Против него неоднократно выступал «Авито».
- По словам источников The Bell, тогда же в переговоры стала вмешиваться администрация президента, которая до этого высказывалась за сделку с VK. «Нам дали понять, что торговаться не надо, потому что актив должен достаться правильному претенденту, то есть VK», — рассказал один из них.
- Naspers, владеющая Prosus, была против сделки с VK и искала «более далекого от государства» покупателя, пишет The Bell. Близкий к правительству собеседник издания отметил: на самом деле компания «получила возможность выбора», скорее всего, потому, что представляет «дружественную» страну.
Почему покупателем выбрали именно Таврина
- По словам знакомого с переговорами собеседника, Таврин казался Naspers наиболее «понятным претендентом»: он входил в совет директоров Mail.Ru Group (теперь VK), акциями которой владела сама Naspers. И предлагал больше всех денег: VK, например, оценивала сервис в 65-80 млрд рублей, что в среднем вдвое меньше предложения Таврина.
- Участники рынка, впрочем, были настолько уверены, что компанию купит VK, что теперь полагают: Таврин — «промежуточный покупатель» и позже всё равно перепродаст актив VK. Они вспоминают его действия в 2014 году: тогда он выкупил 12% «ВКонтакте» у Павла Дурова, а через два месяца перепродал их Mail.Ru Group.
- Условия сделки, однако, этого не предполагают, отметили источники. Naspers ещё в начале «торгов» заявила, что запретит покупателю продавать «Авито» третьему лицу в течение установленного срока. Последний неизвестен, но один из собеседников The Bell говорит, что это «минимум два года». О «механизмах защиты сделки для продавца» говорится и в биржевом сообщении Prosus.
- Сам Таврин заявил, что сравнивать текущую сделку с историей 2014 года «некорректно». Тогда речь шла о продаже 12% крупнейшему стратегическому акционеру фирмы. «Мы же покупаем 100% акций независимой компании, и цель — оставить её в такой же форме: с независимым менеджментом и стратегией», — сказал он The Bell.
Откуда у Таврина деньги на «Авито»
- 14 октября издание сообщило, что предприниматель договорился о финансировании сделки за счёт кредита в одном из российских банков не под санкциями ЕС и США. Согласно новым данным, речь о консорциуме во главе с «Россельхозбанком» — на него пока наложили санкции только Великобритания и Япония.
Что известно о Таврине как об инвесторе — коротко
- В конце девяностых предприниматель продавал рекламу на региональных телестанциях, а после начала нулевых начал их скупать, перепродавать или объединять в холдинги.
- С 2012 по 2016 год руководил «Мегафоном» и вывел компанию на IPO. В конце 2010-х вложился в несколько крупных интернет-компаний вроде Ozon и «Циана». А одна из его последних крупных инвестиций — разработчик игр Nexters.
- В конце 2021 года он договорился с «Мегафоном» о создании компании «Новые башни»: «Мегафон» передал туда свои вышки, а Таврин — свою башенную компанию «Вертикаль». В начале 2022-го они также купили одного из крупнейших независимых башенных операторов страны.
- Теперь Таврин будет инвестировать в российский бизнес, а от зарубежных активов, вероятно, избавится, рассказал один из источников. Собеседник издания, знакомый с предпринимателем, тем временем говорит, что он всего лишь перестал инвестировать в зарубежные проекты, так как «делать это с российскими корнями стало практически невозможно».
Ждём:
Таврин рассказал, что часть денег скопил еще со школьных завтраков, а часть выиграл в карты.
Ивана вызвали в ОБХСС.
— Где вы взяли деньги на "Авито"?
— У меня был "VK". Я его продал, приодолжил и купил "Авито".
— А где вы взяли деньги на "VK"?
— Был у меня "Региональную медиагрупп", я его продал, приодолжил и купил "VK".
— А где вы взяли деньги на "Региональную медиагрупп"?
— У меня был бумер. Я его продал, приодолжил и купил "Региональную медиагрупп".
— А где вы взяли деньги на бумер?
— А за это я уже отсидел.
Avito не перепродадут. Перепродадут компанию, которая владеет Avito :)
Причём перепродадут через Авито
Перекупам
Авито-доставкой
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"Naspers ещё в начале «торгов» заявила, что запретит покупателю продавать «Авито» третьему лицу в течение установленного срока."
—-
Ха-ха-ха)))
Мамай клянус перепрадавать не буду)))
Если Таврин избавится от зарубежных активов - никаких способов влияния на него не останется, кроме Басманного суда)))
"Таврин — «промежуточный покупатель» и позже всё равно перепродаст актив VK"
Так и будет. Инфа 88,14%.
встречаемся через «минимум два года» на том же месте
Авито уже не та что было раньше теперь все платное одно обявление чуть ли не 500 рублей а пакет купить теперь нельзя когда то одно обявление было несколько рублей сейчас авито это тоже что яндекс директ практически такое надо бы дром ру развивать или gde.ru развивать или вернуть на авито пакет размещения ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Знаки препинания тоже платные?
Они все полностью точнее пакет убрали типа обявление бесплатное это типа а по факту когда пакет покупал ты ни о чем не думал несколько десяток обявление подал и все а теперь купить пакет нельзя на 99% территории РФ запрещено купить пакет обявление, типа обявление бесплатно но они берут по 2 кое где 5 где-то по 10 рублей за просмотри то есть типа пакет не надо купить да и нет такой возможности теперь но они за просмотрю точно столько же сколько яндекс директ берет . Насчёт питание незнаю извините я по запчасти на авито уже 10 лет ещё с времен slando на этой площадке .
что ты такое?
РСХБ - Отдавай кредит за Авитушку!
Авитушка - дэнэг нэт, да.
РСХБ - вот и чудненько, Авитушка моя
РСХБ - ВК, продаю самое дорогое что у меня есть ! Отдам недорого... А вот и Поле чудес привезли. Итак - первая буква А. Кто угадает?
Пойду возьму кредит на 150 миллиардов, где заявку подать? 😂
Мегафонбанк
Главное чтобы возраст был не призывной, а то и отказать могут, не знаю почему...
Вообще компания 8 лет была убыточная, а теперь прибыльная и крупнейшая в мире доска объявлений, причем количество сделок там растет. Сотни тысяч людей через нее зарабатывают, создают рабочие места. Ни Яндекс Объявления ни Юла не смогла ее догнать. Очень бы не хотелось, чтобы такой актив пошел по ****де как ВК.
зарабатывали.
теперь они очень агрессивно монетизируются и продавать там стало не выгодно, абсолютно все за деньги и не малые
Верим
Встречайте: Авитофон / Мегавито.
Откуда у Таврина деньги: «Вот не поверите — шёл, шёл и херак: нашёл. Дай, думаю, Авито куплю».
Таврито
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2 года — это, конечно, срок… прям срокище.
В рассрочку на сколько там нельзя перепродать)
Только не мэйлсру, позязя
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