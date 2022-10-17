А также рассказало, почему СМИ «замолчали» после первых новостей о претендентах на сервис.

{"id":521291,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":521291,"gtm":null} 3494 просмотров

Иван Таврин. Источник: РБК

14 октября 2022 года владелец 100% «Авито» Prosus подтвердил, что заключил соглашение о продаже сервиса, которую запланировал ещё в мае 2022 года. Покупателем стал бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин, а сумма сделки составила около 151 млрд рублей.

Участники рынка были уверены, что актив перейдёт VK, поскольку его интересы продвигала в том числе администрация президента. The Bell поговорило с источниками, знакомыми с переговорами и сделкой, чтобы узнать, почему этого всё-таки не произошло — и может ли Таврин быть «промежуточным покупателем».

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Почему новости о претендентах на покупку «Авито» быстро стихли

На участие в сделке претендовало более десяти покупателей, среди которых числились VK, Владимир Потанин, а также фонды, готовые ради этого объединиться в консорциум. Об этом СМИ говорили ещё в июне, но вскоре публичные обсуждения кандидатов сошли на «нет».

Период «затишья» совпал с появлением законопроекта депутата Антона Горелкина, согласно которому доля иностранного владения в онлайн-сервисах не должна будет превышать 20%. Против него неоднократно выступал «Авито».

По словам источников The Bell, тогда же в переговоры стала вмешиваться администрация президента, которая до этого высказывалась за сделку с VK. «Нам дали понять, что торговаться не надо, потому что актив должен достаться правильному претенденту, то есть VK», — рассказал один из них.

Naspers, владеющая Prosus, была против сделки с VK и искала «более далекого от государства» покупателя, пишет The Bell. Близкий к правительству собеседник издания отметил: на самом деле компания «получила возможность выбора», скорее всего, потому, что представляет «дружественную» страну.

Почему покупателем выбрали именно Таврина

По словам знакомого с переговорами собеседника, Таврин казался Naspers наиболее «понятным претендентом»: он входил в совет директоров Mail.Ru Group (теперь VK), акциями которой владела сама Naspers. И предлагал больше всех денег: VK, например, оценивала сервис в 65-80 млрд рублей, что в среднем вдвое меньше предложения Таврина.

Участники рынка, впрочем, были настолько уверены, что компанию купит VK, что теперь полагают: Таврин — «промежуточный покупатель» и позже всё равно перепродаст актив VK. Они вспоминают его действия в 2014 году: тогда он выкупил 12% «ВКонтакте» у Павла Дурова, а через два месяца перепродал их Mail.Ru Group.

Условия сделки, однако, этого не предполагают, отметили источники. Naspers ещё в начале «торгов» заявила, что запретит покупателю продавать «Авито» третьему лицу в течение установленного срока. Последний неизвестен, но один из собеседников The Bell говорит, что это «минимум два года». О «механизмах защиты сделки для продавца» говорится и в биржевом сообщении Prosus.

Сам Таврин заявил, что сравнивать текущую сделку с историей 2014 года «некорректно». Тогда речь шла о продаже 12% крупнейшему стратегическому акционеру фирмы. «Мы же покупаем 100% акций независимой компании, и цель — оставить её в такой же форме: с независимым менеджментом и стратегией», — сказал он The Bell.

Откуда у Таврина деньги на «Авито»

14 октября издание сообщило, что предприниматель договорился о финансировании сделки за счёт кредита в одном из российских банков не под санкциями ЕС и США. Согласно новым данным, речь о консорциуме во главе с «Россельхозбанком» — на него пока наложили санкции только Великобритания и Япония.

Что известно о Таврине как об инвесторе — коротко