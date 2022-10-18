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Финансы
Целесообразный волк

День 237: стоимость мобильной связи в 2023 году может вырасти на 10-15%, владелец Zara хочет передать бизнес в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 октября: доллар — 61,76 рубля, евро — 60,56 рубля.

Курсы на Forex на 07:53 мск: доллар — 61,84 рубля, евро — 61 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,21 рубля, евро — по 67,05 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

«Билайн» архивировал тарифный план «Связь Z», едва получив регистрацию товарного знака в Роспатенте. Заявку оператор подавал ещё в октябре 2020-го, зарегистрировали её в марте 2022. Тогда же «Билайн» архивировал тариф, пишут «Ведомости».

Илон Маск объявил об отзыве запроса к правительству США на финансирование Starlink на Украине. Но теперь ЕС обсуждает, стоит ли им оплачивать спутниковую связь, узнала FT.

Испанская Inditex (владеет брендами Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другими) планирует передать российскую структуру — АО «Зара СНГ» — третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти России не относят к «недружественной».

Ассоциация владельцев кинотеатров 17 октября направила премьеру Михаилу Мишустину письмо о том, что «большая часть» российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании. Часть киносетей и независимые региональные кинотеатры «просят учесть более 70% отрасли кинопоказа и поддержать дальнейшую разработку и принятие законопроекта». В сети «Формула кино» и «Синема парк» говорят, что по-прежнему поддерживают «цивилизованный путь развития российской киноиндустрии».

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Санкции и развитие параллельного импорта вынудили российских ритейлеров, дистрибуторов и операторов доставки пересмотреть логистические маршруты. С начала 2022 года спрос на склады в странах СНГ вырос на 25-30%. Наибольшим спросом пользуется Казахстан.

Какие есть проблемы и трудности

Американская ExxonMobil заявила, что «благополучно покинула» Россию после того, как российские власти в начале октября «в одностороннем порядке» прекратили ее участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

Киргизские банки Dos Credobank и «Бакай банк» приостановили обслуживание карт «Мир».

Контекст

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10-15%, прогнозирует агентство Telecom Daily. Эти цифры подтверждают эксперты «Финам» и «ТМТ консалтинг». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.

Новости предыдущего дня, 17 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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36 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Считаю, здесь нужна цитата автора законопроекта о принудительном лицензировании депутата Кузнецова. Только вчитайтесь, какую пургу он несёт:

«Против законопроекта выступает меньшинство — две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить "белых господ" лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле. Мы же должны прислушиваться к интересам российской экономики, предпринимателям и населению, а не к желаниям олигархата»

А какой слог! Ёбаный стыд.

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Soulis

О народе боярин радеет

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Вадим Д.

237-й: и вторник, и Всемирный день конфет, может слипнуться. С праздником!

Тариф-архив, решил Билайн. Веяния времени. Без всяких Z, так спокойнее.
Что ж Илон, сдал, назад? ЕС уже задумались — а надо ли платить за спутниковую связь? За "базар" надо отвечать всегда.
Зара передаётся в РФ структуру. Была Зара, станет Зараза?
Кинотеатры, как армия Гондураса: куда ветер — туда атака. Теперь большинство из них строго ЗА принудительное лицензирование.
ExxonMobil покинула РФ благополучно, выдыхайте кто переживал.
2023-й, помимо всего прочего, несёт нам подорожание связи от ОпСоСов: вынь да положь им 10-15% сверху, ууу, дармоеды!

Прекрасного всем дня и позитивного настроения 🤘🏻

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Согласный фонарь

Никакого настроения, люди ужинали с маленькими детьми😣

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Вадим Д.

Крепись, надо всё же позитив находить, иначе можно поехать от творящегося вокруг. А нам поехавшей верхушки, думаю, всем достаточно.

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Широкий Женя

Думаю, чего день то такой хороший.!
А нет, я же на успокоительных.

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Вадим Д.

Отсыпь немного, сравню со своими.

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Широкий Женя

Неправильно вопрос поставлен. Правильно говорить "налей немного"))

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Вадим Д.

О, ты их чем-то вкусным растворяешь?! Тогда 350 грамм, будь добр (-:

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Eric Bloomberg

Были магазины Зары, а теперь будут Базары

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Alexey Arhipov

Сколько читаю новости - трачу на это время. Лучше сразу к твоему комменту спускаться. И да не слипнется у нас сегодня ни у кого )))

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Вадим Д.

А интернет-провайдеры не повышают цены? Домру херакнул на 20% летом, никому и дела нет.

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bjorn

Ну как херакнул, я год назад у дом ру брал тариф 100 мбит, за 600, а как захотел уйти, мне предложили 300мбит за 1 рубль( не тыща ) на 1 год. Лето мой тариф 100мбит повысили до 720 рублей.
Через неделю после повышения узнал что мой тариф в архиве и есть тариф 600мбит за 700рублей (раньше стоил около 750) это в ДС2

Так что по факту получается снизил цены даже

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Вадим Д.

У меня архивный, 100 Мбит, был 550, стал 660. Дешевле нет, т.е. повысил и прилично.

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bjorn

Если ваш тариф архивный, значит на замену вашего есть другой тариф.
Что за город у вас?
Я могу только за дс2 сказать, как у нас

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Вадим Д.

Ага, на замену есть, но ещё дороже, так себе вариант.

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Alexander Klimanskiy

МГТС втихую поднял тариф на интернет на 70 руб с сентября

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Сергей Коновалов

В выписка типа была информация об этом заранее, так они говорят.
Вот думаю:
* у них минимальный тариф 200мбит, может затребовать 100 за пол цены? :)
* в ЛК если подвигать ползунком по тарифу, то потом предлагает этот-же тариф по меньшей стоимости..

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Alexander Klimanskiy

в общем снизил скорость до 200 мб/с. Выше скорость смысла особо нет.

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under construction

скоро вместе с сигами начнут стрелять "позвонить по бырому"

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Петр Вавилов

Насчет кинотеатров, думаю стоит правительству пока временно махнуть рукой на них. Пусть делают что хотят с фильмами. Что хотят показывают. Показывать откровенную дичь не будут, ибо самоцензура сработает.

Ну просто не время сейчас тратить деньги на поддержку этих сетей. А те кто минусы тут ставит, видимо думаю что это такое важное для нас явление киносети, что нужно последние бросить на них.

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Юрий Карташов

ну уже сейчас так все и происходит

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Петр Вавилов

В Билайне видимо случайно расположили БТСки так, что портал во времени получился )) Но решили его не палить как бы.

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Слегка Придурковатый

Так и ФАС может возбудиться на непатриотичный Билайн.

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Петр Вавилов

Ну если бы они ввели бы его, да еще с конским ценником, тут ФАС могла бы и поработать.

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Слегка Придурковатый

На днях же просто ФАС на МТС и Мегафон возбудил дело. Про Билайн речи не было. А тут как раз повод появился.

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Петр Вавилов

Ну они вроде там на повышение цент попались.

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Слегка Придурковатый

Был бы повод (а он появился) - а штраф найдётся.

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Feduard Klimkin

Банки Кыргызстана "Бакай Банк", "Компаньон" и "Доскредобанк" приостановили обслуживание карт "Мир".

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Марк Силин

А когда то читал комментарии, что вообще зарубежные компании ничего не теряют, ну ну, поэтому они хотят возвращаться на наш рынок))

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Андрей Корнеев

Ну может они ничего не теряют, но оставаться с пассивами, висящими мертвым грузом, бизнес не будет. Так или иначе его нужно вернуть в актив

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Денис Мартынов

ну вообще публиковали исследования сколько потеряли компании из за ухода с Российского рынка

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Казума Малевич
Испанская Inditex (владеет брендами Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другими) планирует передать российскую структуру — АО «Зара СНГ» — третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти России не относят к «недружественной».

1. А что если Zara зарегистрировать в КЗ структуру, например "Зара Казахстан" и выкупить АО "Зара СНГ" при помощи этой казахстанской структуры
2. А что, если упразднить в РФ "Зара СНГ" и открыть в Казахстане АО "Зара СНГ" , которое уже в РФ будет поставлять вещи, продаваемые Зарой, либо открыть АО "Зара Россия" и будет продавать вещи Зары
(АО как форма собственности в КЗ взял как пример, ибо хз, какие типы собственности там)

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Петр Вавилов

Ну наверное Зара в Казахстане и так уже есть. Желающие могут покупать товар там, и продавать уже его в своем городе. Правда тут в старые цены будет не войти.

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Казума Малевич

Посмотрим, кому Зара продаст российскую структуру, может это будет российский менеджмент как обычно, а может и казахстанская Зара

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Oleg Ast

Я думаю правообладатель будет против поставок каким бы то не было юр лицам в СНГ с реэкспортом в РФ. Возможно для одежды это не критично, но для чувствительных технологий - правообладателя технологии могут "попросить".

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