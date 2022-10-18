Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":521485,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":521485,"gtm":null} 2332 просмотров

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 18 октября: доллар — 61,76 рубля, евро — 60,56 рубля.

Курсы на Forex на 07:53 мск: доллар — 61,84 рубля, евро — 61 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,21 рубля, евро — по 67,05 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Кто и как адаптируется к изменениям

«Билайн» архивировал тарифный план «Связь Z», едва получив регистрацию товарного знака в Роспатенте. Заявку оператор подавал ещё в октябре 2020-го, зарегистрировали её в марте 2022. Тогда же «Билайн» архивировал тариф, пишут «Ведомости».

Илон Маск объявил об отзыве запроса к правительству США на финансирование Starlink на Украине. Но теперь ЕС обсуждает, стоит ли им оплачивать спутниковую связь, узнала FT.

Испанская Inditex (владеет брендами Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другими) планирует передать российскую структуру — АО «Зара СНГ» — третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти России не относят к «недружественной».

Ассоциация владельцев кинотеатров 17 октября направила премьеру Михаилу Мишустину письмо о том, что «большая часть» российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании. Часть киносетей и независимые региональные кинотеатры «просят учесть более 70% отрасли кинопоказа и поддержать дальнейшую разработку и принятие законопроекта». В сети «Формула кино» и «Синема парк» говорят, что по-прежнему поддерживают «цивилизованный путь развития российской киноиндустрии».

Санкции и развитие параллельного импорта вынудили российских ритейлеров, дистрибуторов и операторов доставки пересмотреть логистические маршруты. С начала 2022 года спрос на склады в странах СНГ вырос на 25-30%. Наибольшим спросом пользуется Казахстан.

Какие есть проблемы и трудности

Американская ExxonMobil заявила, что «благополучно покинула» Россию после того, как российские власти в начале октября «в одностороннем порядке» прекратили ее участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

Киргизские банки Dos Credobank и «Бакай банк» приостановили обслуживание карт «Мир».

Контекст

Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших сотовых операторов вырастет в 2023 году на 10-15%, прогнозирует агентство Telecom Daily. Эти цифры подтверждают эксперты «Финам» и «ТМТ консалтинг». Повышение цен будет связано в первую очередь с необходимостью закупки подсанкционного оборудования, подорожавшего из-за приостановки поставок крупнейших международных вендоров.

Новости предыдущего дня, 17 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.