Мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по оплате аренды госимущества Статьи редакции
Отсрочку также предоставят предпринимателям, проходящим службу по контракту, и добровольцам.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому призванные в рамках частичной мобилизации предпринимателимогут получить отсрочку по платежам за аренду недвижимости, земельного участка и другого федерального имущества, следует из сообщения кабмина.
Отсрочку также предоставят бизнесменам, проходящим службу по контракту, и добровольцам.
Кроме того, указывается, что арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку платежей, могут быть как индивидуальные предприниматели (ИП), так и юрлица, где один и тот же человек является учредителем и руководителем компании.
Отсрочка касается всех видов федерального имущества, а коммунальные платежи в льготный период вместо арендатора платит арендодатель. Также мобилизованные владельцы бизнеса смогут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций.
Кабмин рекомендовал принять аналогичные меры на региональном и муниципальном уровнях.
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Без анонимности и фейков.
Обратите внимание: не уменьшат или отменят (согласен, погорячился), не помогут, а предоставят отсрочку. Так и просится снова
Мобилизация мобилизацией, а налоги по расписанию (отсроченному).
Потом, потихоньку, без шума, можно будет и штраф/пеню вменить 🤫
"Перегибы на местах"
Отсрочка, смешно) Приходишь через год, а у тебя долг за 12 месяцев накипел 😁💪💩
так надо саляру с танка сливать, обмундированием торговать, а не ушами хлопать.
зачем ещё предпринимателей тащат в армию?
Использовать все полученный навыки, так сказать
Как всегда страшная щедрость.
Если тебе тяжело, ну не плати сейчас, заплатишь через месяц 2 раза
Да зачем им льготы и послабления? Простому рабочему человеку никаких поблажек нету, а этим хапугам-перекупам - на, пожалуйста.
Типичный комментарий на бизнес портале
А что значит "простой" рабочий, и в какой момент он становится "не простым"?
Если это про себя «обделенного» - то простой рабочий. А вот тот сосед: так он хапуга конченный - сталина на него нет.
Более продвинутый вариант
А что значит "простой" рабочий, и в какой момент он становится "не простым"?
Предположу, что если слесарь "шабашит" по выходным, то он как минимум "хапуга", а если на авито че выставит..однозначно злостный перекуп
Простой рабочий может делиться без. Остатка на 1 рабочего или на такого же рабочего
Простому рабочему - кредитные каникулы :)
Пингвин скоро уже на VC жить переедет такими темпами
Ах ха
Отсрочку! Т. е. потом надо будет сразу отдать за несколько лет плату
По закону, военнослужащий не может быть ИП и вести бизнес, не может быть гендиректором и учредителем, и не имеет права вести бизнес через доверенных лиц. Причем, мобилизация добровольная по контракту, не хочешь, не подписываешь контракт. Многие еще забывают, что граждане Вправе выполнять свой конституционный долг по защите Отечества - это значит, что это право граждан, а не обязанность, тем более без объявления войны.
Интересно, какой процент предпринимателей могилизированых под статью подходит)))
Верим?
Y not?
Y yes?
те кого уже забрали,если это правда сейчас такие: ват?
Бизнесмены будут рады.
Бардак полный. Ну это не будет работать, незаконно просто:Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому призванные в рамках частичной мобилизации предприниматели могут получить отсрочку по платежам
1. Указ о мобилизации, п.2 "мобилизованные имеют статус военнослужащих" - ок
2. ФЗ о Военнослужащих "" 7. Военнослужащие не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями
3. Фз о гражданской службе (так как мобилизованные подписывают контракт), Статья 17. Запреты: участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией
По факту, Мишустин выпусти "Распоряжение", вместо постановления и ФЗ это не изменяет и не отменяет. Военнослужащий не может вести предпринимательскую деятельность, а платежи по аренде будут с него взыскивать через суд - суды эти будут в пользу арендодателей, того же города или комитета по управлению имуществом. Это филькина грамота по сути, для неких арендодателей. И сразу видно мастерство дурака, субаренда им в голову даже не пришла.арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении
договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации
в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления
о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта
Ну да ну да. Конечно и Росимущество тебе сразу даст отсрочку.
Спасибо нахуй