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Frank Media

Мобилизованным бизнесменам дадут отсрочку по оплате аренды госимущества Статьи редакции

Отсрочку также предоставят предпринимателям, проходящим службу по контракту, и добровольцам.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому призванные в рамках частичной мобилизации предпринимателимогут получить отсрочку по платежам за аренду недвижимости, земельного участка и другого федерального имущества, следует из сообщения кабмина.

Отсрочку также предоставят бизнесменам, проходящим службу по контракту, и добровольцам.

Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Кроме мобилизованных такая мера поддержки коснется предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений

говорится в документе

Кроме того, указывается, что арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку платежей, могут быть как индивидуальные предприниматели (ИП), так и юрлица, где один и тот же человек является учредителем и руководителем компании.

Отсрочка касается всех видов федерального имущества, а коммунальные платежи в льготный период вместо арендатора платит арендодатель. Также мобилизованные владельцы бизнеса смогут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций.

Кабмин рекомендовал принять аналогичные меры на региональном и муниципальном уровнях.

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Без анонимности и фейков.

#новость #мобилизация

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32 комментария
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 Вадим Д.

Обратите внимание: не уменьшат или отменят (согласен, погорячился), не помогут, а предоставят отсрочку. Так и просится снова

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Персональный браслет

Мобилизация мобилизацией, а налоги по расписанию (отсроченному).

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Вадим Д.

Потом, потихоньку, без шума, можно будет и штраф/пеню вменить 🤫

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user_90123129312

"Перегибы на местах"

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Павел Батвиньев

Отсрочка, смешно) Приходишь через год, а у тебя долг за 12 месяцев накипел 😁💪💩

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Alexander Klimanskiy

так надо саляру с танка сливать, обмундированием торговать, а не ушами хлопать.
зачем ещё предпринимателей тащат в армию?

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Меркушев Леонид

Использовать все полученный навыки, так сказать

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Игорь Протасов

Как всегда страшная щедрость.
Если тебе тяжело, ну не плати сейчас, заплатишь через месяц 2 раза

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Петр Полесов

Да зачем им льготы и послабления? Простому рабочему человеку никаких поблажек нету, а этим хапугам-перекупам - на, пожалуйста.

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Simon Кonst

Типичный комментарий на бизнес портале

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Василий Мартьянов

А что значит "простой" рабочий, и в какой момент он становится "не простым"?

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Aleksei M

Если это про себя «обделенного» - то простой рабочий. А вот тот сосед: так он хапуга конченный - сталина на него нет.

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Персональный браслет
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Всвиторе

Более продвинутый вариант

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Василий Мартьянов

А что значит "простой" рабочий, и в какой момент он становится "не простым"?

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Василий Мартьянов

Предположу, что если слесарь "шабашит" по выходным, то он как минимум "хапуга", а если на авито че выставит..однозначно злостный перекуп

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Simon Кonst

Простой рабочий может делиться без. Остатка на 1 рабочего или на такого же рабочего

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Александр Ненадо

Простому рабочему - кредитные каникулы :)

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Денис Гвоздев

Пингвин скоро уже на VC жить переедет такими темпами

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Василий Мартьянов

Ах ха

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Dimitri B.

Отсрочку! Т. е. потом надо будет сразу отдать за несколько лет плату

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Дарья Смолякова

По закону, военнослужащий не может быть ИП и вести бизнес, не может быть гендиректором и учредителем, и не имеет права вести бизнес через доверенных лиц. Причем, мобилизация добровольная по контракту, не хочешь, не подписываешь контракт. Многие еще забывают, что граждане Вправе выполнять свой конституционный долг по защите Отечества - это значит, что это право граждан, а не обязанность, тем более без объявления войны.

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Виталий Ковылин

Интересно, какой процент предпринимателей могилизированых под статью подходит)))

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Analtoy Wasserschlang
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Roman Vasilev

Верим?

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Analtoy Wasserschlang

Y not?

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Roman Vasilev

Y yes?

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Carl Herr

те кого уже забрали,если это правда сейчас такие: ват?

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Армен Арзуманян

Бизнесмены будут рады.

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Дарья Смолякова

Бардак полный. Ну это не будет работать, незаконно просто:

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому призванные в рамках частичной мобилизации предприниматели могут получить отсрочку по платежам

1. Указ о мобилизации, п.2 "мобилизованные имеют статус военнослужащих" - ок
2. ФЗ о Военнослужащих "" 7. Военнослужащие не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями
3. Фз о гражданской службе (так как мобилизованные подписывают контракт), Статья 17. Запреты: участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией

По факту, Мишустин выпусти "Распоряжение", вместо постановления и ФЗ это не изменяет и не отменяет. Военнослужащий не может вести предпринимательскую деятельность, а платежи по аренде будут с него взыскивать через суд - суды эти будут в пользу арендодателей, того же города или комитета по управлению имуществом. Это филькина грамота по сути, для неких арендодателей. И сразу видно мастерство дурака, субаренда им в голову даже не пришла.

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении

договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации
в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления
о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта

Ну да ну да. Конечно и Росимущество тебе сразу даст отсрочку.

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Сексорцист Милфхантерович
отсрочка
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BLVCK SQUARE

Спасибо нахуй

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