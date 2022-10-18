Отсрочку также предоставят предпринимателям, проходящим службу по контракту, и добровольцам.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому призванные в рамках частичной мобилизации предпринимателимогут получить отсрочку по платежам за аренду недвижимости, земельного участка и другого федерального имущества, следует из сообщения кабмина.

Отсрочку также предоставят бизнесменам, проходящим службу по контракту, и добровольцам.

Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Кроме мобилизованных такая мера поддержки коснется предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений говорится в документе

Кроме того, указывается, что арендаторами федерального имущества, которые получат отсрочку платежей, могут быть как индивидуальные предприниматели (ИП), так и юрлица, где один и тот же человек является учредителем и руководителем компании.

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Отсрочка касается всех видов федерального имущества, а коммунальные платежи в льготный период вместо арендатора платит арендодатель. Также мобилизованные владельцы бизнеса смогут расторгнуть договоры аренды федерального имущества без штрафных санкций.

Кабмин рекомендовал принять аналогичные меры на региональном и муниципальном уровнях.

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