День 238: адвокаты просят бронь от мобилизации, Госдума одобрила срок в пять дней на передачу дел для предпринимателей Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 19 октября: доллар — 61,7 рубля, евро — 60,53 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,94 рубля, евро — по 66,53 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
АФК «Система» подписала обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% Melon Fashion Group — владельца Zarina, befree, Love Republic и Sela.
Госдума 18 октября сразу в трёх чтениях приняла законопроект, который предоставляет попавшим под мобилизацию ИП и гендиректорам компаний пять рабочих дней на передачу всех дел в своём бизнесе.
Союз адвокатов России обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проработать вопрос о возможности предоставления защитникам брони от мобилизации.
Первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась к Минобороны и Минпросвещения с просьбой расширить список тех, кто может претендовать на отсрочку и включить в него педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров.
Какие есть проблемы и трудности
В правительстве обсуждают расформирование «Роснано», рассказали источники «Ведомостей». Финансовые проблемы госкомпании усугубились после введения санкций, из-за чего она фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.
Citigroup, решившая закрыть в России розничный бизнес и обслуживание клиентов МСБ, сообщила о сворачивании также и работы с корпоративными клиентами. В рассылаемых им письмах банк призывает не медлить с переводом бизнеса к другим кредитным организациям и закрытием счетов в Citi.
Минпромторг в целях обеспечения кибербезопасности просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций, включая Zoom, Skype и WhatsApp.
Контекст
Россия вошла в топ-10 стран, в которых проживает наибольшее число людей с состоянием больше $100 млн — в России их 435 человек.
Частичная мобилизация негативно отразилась на деловой активности в России, следует из результатов опроса 1,8 тысяч компаний. Относительно уверенно себя чувствовал лишь производственный бизнес, привлекающий инвестиции на фоне ухода иностранных поставщиков.
Из-за высоких ставок по ипотеке на покупку апартаментов в новостройках Москвы, где льготные программы кредитования не действуют, продавать такую недвижимость застройщикам становится все труднее. В итоге объем свободного на рынке предложения в апарт-комплексах, по оценкам экспертов, достиг 42%. Для их распродажи застройщики вынуждены снижать цены до 20% по некоторым объектам.
Новости предыдущего дня, 18 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
"Россия вошла в топ-10 стран, в которых проживает наибольшее число людей с состоянием больше $100 млн — в России их 435 человек."
Вот уж где действительно - стало лучше! Рады за соотечественников!
Рады да 435 человек, но не от чистого сердца... -_-
Там в остальных 9 странах поковыряться, тоже небось половина россиян с состоянием $100 млн, кого не успели засанктить
А они точно проживают или только по прописке числятся?
день 3078: военкомы просят бронь от мобилизации
Что-то домом2 отдает
как же хочется верить, что до таких цифр не дойдем
Если адвокат просит бронь от мобилизации, значит, это плохой адвокат, негодный, фу. Не обращайтесь к нему. Кого он может защитить, если сам себя защитить не смог? Хехе.
Видимо вы свой Ник полностью оправдываете
"Частичная мобилизация негативно отразилась на деловой активности в России"ну вы серьезно? а без опросов это было непонятно что ли,цирк
По моим наблюдениям народ вообще "невкурсах" происходящего. Удивленные и возмущенные клиенты: "Как так? Два года назад 3 дня было! А сейчас не мегьше месяца ждать??"
На вопрос вы знаете что просходит в России?
Ответы каждый раз: " А что происходит?"
Ну кому то же нужно было, на таком опросе деньги попилить.
Во Всероссийский день лицеиста подвезли 238-й день сверхновой эры. С праздником!
«Система» подписала соглашение и купит прямо всё.
ГД всё-таки дала 5 дней, про 7 только врали, как обычно.
Адвокаты хотят защититься от мобилизации. Беззащитные защитники.
Одна светлая голова в Думе нашлась, но голос её могут не услышать, ведь он про отсрочку учителям и воспитателям.
Пилить в Роснано больше нечего, хотят реформировать в Первую галактическую Империю.
Минпромторг умоляет отказываться от Zoom, Skype и WhatsApp, но чем заменить не говорит.
Россия — богатая страна. А кто сомневался, неужто миллионы бедняков.
Вы не поверите, но мобилизация негативно сказывается на деловой активности.
Экватор недели, отличного всем дня 🤘🏻
Ну вроде как есть ...
Я надеюсь все идет по плану еще со строгим графиком?
Лучший стрелок из лука в Японии проходил через деревню, и увидел, что кто-то стрелял из лука в мишень, и все стрелы попали точно в цель. Рассматривая стрельбу стрелка, лучший мастер понял, что он не лучший. Достал меч для харакири, и уже хотел покончить с собой. Но местные жители, сказали, что это стрелял местный мужичок. Он сначала стреляет, а потом вокруг стрел рисует цель.
Твёрдо и чётко!
Чет я не понял, а смысл что-то одобрять на 5 дней, если Путин заявил, что всех набрали?
Кому он заявил?
То был Собянин вроде
Это тонкий намек на происходящее в стране?
Какая ещё бронь для адвокатов ? Там Херсон оборонять некоему , всех адвокатов на передовую херсонщины .
Адвокаты пусть судятся и себя защищают в судах с военкоматом🧘
Просят, значит работать не умеют 🤷♂️
Народ рф низложили до уровня животных. Спастись от мясника на данный момент можно с помощью рогов, копыт (если есть) быстрого бега, атаки преследователя из укрытия,маскировки.
Роснано нужно было давно закрывать, пока рулевой был в зоне видимости. А так сейчас название поменяют, документы часть в архив, часть в утилизацию и вообще правды не найти будет.
Да и искать ту правду никто не будет,дела до нее нет. Придет новый так же начнет выкачивать в свой карман.
Роснано перестал приносить бабки в карманы по ходу. Пора создавать Роспико
Оказалось не на столько Рос, ну или слишком нано..