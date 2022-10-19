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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 октября: доллар — 61,7 рубля, евро — 60,53 рубля.

Курсы на Forex на 07:27 мск: доллар — 61,76 рубля, евро — 60,66 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,94 рубля, евро — по 66,53 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

АФК «Система» подписала обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% Melon Fashion Group — владельца Zarina, befree, Love Republic и Sela.

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Госдума 18 октября сразу в трёх чтениях приняла законопроект, который предоставляет попавшим под мобилизацию ИП и гендиректорам компаний пять рабочих дней на передачу всех дел в своём бизнесе.

Союз адвокатов России обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проработать вопрос о возможности предоставления защитникам брони от мобилизации.

Первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась к Минобороны и Минпросвещения с просьбой расширить список тех, кто может претендовать на отсрочку и включить в него педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров.

Какие есть проблемы и трудности

В правительстве обсуждают расформирование «Роснано», рассказали источники «Ведомостей». Финансовые проблемы госкомпании усугубились после введения санкций, из-за чего она фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Citigroup, решившая закрыть в России розничный бизнес и обслуживание клиентов МСБ, сообщила о сворачивании также и работы с корпоративными клиентами. В рассылаемых им письмах банк призывает не медлить с переводом бизнеса к другим кредитным организациям и закрытием счетов в Citi.

Минпромторг в целях обеспечения кибербезопасности просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций, включая Zoom, Skype и WhatsApp.

Контекст

Россия вошла в топ-10 стран, в которых проживает наибольшее число людей с состоянием больше $100 млн — в России их 435 человек.

Частичная мобилизация негативно отразилась на деловой активности в России, следует из результатов опроса 1,8 тысяч компаний. Относительно уверенно себя чувствовал лишь производственный бизнес, привлекающий инвестиции на фоне ухода иностранных поставщиков.

Из-за высоких ставок по ипотеке на покупку апартаментов в новостройках Москвы, где льготные программы кредитования не действуют, продавать такую недвижимость застройщикам становится все труднее. В итоге объем свободного на рынке предложения в апарт-комплексах, по оценкам экспертов, достиг 42%. Для их распродажи застройщики вынуждены снижать цены до 20% по некоторым объектам.

Новости предыдущего дня, 18 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.