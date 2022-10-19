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Финансы
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День 238: адвокаты просят бронь от мобилизации, Госдума одобрила срок в пять дней на передачу дел для предпринимателей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 октября: доллар — 61,7 рубля, евро — 60,53 рубля.

Курсы на Forex на 07:27 мск: доллар — 61,76 рубля, евро — 60,66 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,94 рубля, евро — по 66,53 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

АФК «Система» подписала обязывающее соглашение о приобретении у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% Melon Fashion Group — владельца Zarina, befree, Love Republic и Sela.

Госдума 18 октября сразу в трёх чтениях приняла законопроект, который предоставляет попавшим под мобилизацию ИП и гендиректорам компаний пять рабочих дней на передачу всех дел в своём бизнесе.

Союз адвокатов России обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой проработать вопрос о возможности предоставления защитникам брони от мобилизации.

Первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась к Минобороны и Минпросвещения с просьбой расширить список тех, кто может претендовать на отсрочку и включить в него педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров.

Какие есть проблемы и трудности

В правительстве обсуждают расформирование «Роснано», рассказали источники «Ведомостей». Финансовые проблемы госкомпании усугубились после введения санкций, из-за чего она фактически утратила возможность самостоятельно обслуживать свои обязательства.

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Citigroup, решившая закрыть в России розничный бизнес и обслуживание клиентов МСБ, сообщила о сворачивании также и работы с корпоративными клиентами. В рассылаемых им письмах банк призывает не медлить с переводом бизнеса к другим кредитным организациям и закрытием счетов в Citi.

Минпромторг в целях обеспечения кибербезопасности просит промышленные предприятия отказаться от использования иностранных мессенджеров и систем видеоконференций, включая Zoom, Skype и WhatsApp.

Контекст

Россия вошла в топ-10 стран, в которых проживает наибольшее число людей с состоянием больше $100 млн — в России их 435 человек.

Частичная мобилизация негативно отразилась на деловой активности в России, следует из результатов опроса 1,8 тысяч компаний. Относительно уверенно себя чувствовал лишь производственный бизнес, привлекающий инвестиции на фоне ухода иностранных поставщиков.

Из-за высоких ставок по ипотеке на покупку апартаментов в новостройках Москвы, где льготные программы кредитования не действуют, продавать такую недвижимость застройщикам становится все труднее. В итоге объем свободного на рынке предложения в апарт-комплексах, по оценкам экспертов, достиг 42%. Для их распродажи застройщики вынуждены снижать цены до 20% по некоторым объектам.

Новости предыдущего дня, 18 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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52 комментария
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 Roman Missetskiy

"Россия вошла в топ-10 стран, в которых проживает наибольшее число людей с состоянием больше $100 млн — в России их 435 человек."

Вот уж где действительно - стало лучше! Рады за соотечественников!

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Aleksandr M

Рады да 435 человек, но не от чистого сердца... -_-

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1 комментарий
Ещё чуть-чуть потерпеть

Там в остальных 9 странах поковыряться, тоже небось половина россиян с состоянием $100 млн, кого не успели засанктить

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Великий ГОСТ
в которых проживает

А они точно проживают или только по прописке числятся?

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2 комментария
Инженер-душнила

день 3078: военкомы просят бронь от мобилизации

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Что-то домом2 отдает

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1 комментарий
Дарья Соболева

как же хочется верить, что до таких цифр не дойдем

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Если адвокат просит бронь от мобилизации, значит, это плохой адвокат, негодный, фу. Не обращайтесь к нему. Кого он может защитить, если сам себя защитить не смог? Хехе.

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Брани Фантейн

Видимо вы свой Ник полностью оправдываете

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Юрий Карташов

"Частичная мобилизация негативно отразилась на деловой активности в России"ну вы серьезно? а без опросов это было непонятно что ли,цирк

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Светлана Владимирова

По моим наблюдениям народ вообще "невкурсах" происходящего. Удивленные и возмущенные клиенты: "Как так? Два года назад 3 дня было! А сейчас не мегьше месяца ждать??"
На вопрос вы знаете что просходит в России?
Ответы каждый раз: " А что происходит?"

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1 комментарий
Петр Вавилов

Ну кому то же нужно было, на таком опросе деньги попилить.

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Вадим Д.

Во Всероссийский день лицеиста подвезли 238-й день сверхновой эры. С праздником!

«Система» подписала соглашение и купит прямо всё.
ГД всё-таки дала 5 дней, про 7 только врали, как обычно.
Адвокаты хотят защититься от мобилизации. Беззащитные защитники.
Одна светлая голова в Думе нашлась, но голос её могут не услышать, ведь он про отсрочку учителям и воспитателям.
Пилить в Роснано больше нечего, хотят реформировать в Первую галактическую Империю.
Минпромторг умоляет отказываться от Zoom, Skype и WhatsApp, но чем заменить не говорит.
Россия — богатая страна. А кто сомневался, неужто миллионы бедняков.
Вы не поверите, но мобилизация негативно сказывается на деловой активности.

Экватор недели, отличного всем дня 🤘🏻

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Alexey QuQu

Ну вроде как есть ...

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2 комментария
николай

Я надеюсь все идет по плану еще со строгим графиком?

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Бывший Макс

Лучший стрелок из лука в Японии проходил через деревню, и увидел, что кто-то стрелял из лука в мишень, и все стрелы попали точно в цель. Рассматривая стрельбу стрелка, лучший мастер понял, что он не лучший. Достал меч для харакири, и уже хотел покончить с собой. Но местные жители, сказали, что это стрелял местный мужичок. Он сначала стреляет, а потом вокруг стрел рисует цель.

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Слегка Придурковатый

Твёрдо и чётко!

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DmitriyS

Чет я не понял, а смысл что-то одобрять на 5 дней, если Путин заявил, что всех набрали?

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Слегка Придурковатый

Кому он заявил?

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8 комментариев
Ещё чуть-чуть потерпеть

То был Собянин вроде

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1 комментарий
V S
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Слегка Придурковатый
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Сергей Немчинов

Это тонкий намек на происходящее в стране?

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Mister x

Какая ещё бронь для адвокатов ? Там Херсон оборонять некоему , всех адвокатов на передовую херсонщины .

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Игорь Мазаев

Адвокаты пусть судятся и себя защищают в судах с военкоматом🧘
Просят, значит работать не умеют 🤷‍♂️

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Светлана Владимирова

Народ рф низложили до уровня животных. Спастись от мясника на данный момент можно с помощью рогов, копыт (если есть) быстрого бега, атаки преследователя из укрытия,маскировки.

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Петр Вавилов

Роснано нужно было давно закрывать, пока рулевой был в зоне видимости. А так сейчас название поменяют, документы часть в архив, часть в утилизацию и вообще правды не найти будет.

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Александра Лагода

Да и искать ту правду никто не будет,дела до нее нет. Придет новый так же начнет выкачивать в свой карман.

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5 комментариев
Andrew Sychev

Роснано перестал приносить бабки в карманы по ходу. Пора создавать Роспико

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Сергей Коновалов

Оказалось не на столько Рос, ну или слишком нано..

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