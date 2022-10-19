Финансы
Рыбный цвет

АФК «Система» купит 47,7% владельца брендов Zarina и befree за 15,8 млрд рублей Статьи редакции

После закрытия сделки инвесткомпания станет крупнейшим акционером Melon Fashion Group.

  • АФК «Система» выкупит у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций в Melon Fashion Group. Сумма сделки — 15,8 млрд рублей.
  • Melon Fashion Group — один из крупнейших одёжных ритейлеров в России. Ему принадлежат бренды одежды Love Republic, befree, Zarina и Sela. На конец 2021 года компания управляла 845 магазинами в 181 городах в России, Казахстане, Армении и Беларуси.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка компании по итогам 2021-го — 37,3 млрд рублей, чистая прибыль — 3,2 млрд рублей.
  • «Система» профинансирует сделку за счёт собственных и заёмных средств, её закрытие ожидается до конца 2022 года. После этого инвесткомпания станет крупнейшим акционером ритейлера. Совладельцами останутся председатель совета директоров Дэвид Келлерманн (40%) и гендиректор Михаил Уржумцев (6%), отмечают «Ведомости».

#новость #афксистема #melonfashiongroup

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11 комментариев
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 Слегка Придурковатый

2023 г.
АФК «Система» начала покупать АФК «Система», т.к. больше в России нечего покупать.

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Водяной

Аля 90... Отжимают зарубежный бизнес под видом сво... За даром...

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Никита Шультайс

5 годовых прибылей - это хорошая сделка

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Вадим Д.

Системный подход к покупкам.

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Ильнур Салах

Покупка

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Денис Мартынов

про одежду ничего говорить не буду,но вот сайт у зарины вполне стильный

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лука

Как мне девушка говорила: "из русских массмаркетов средней ценовой категории вот эти Зарины и Селы единственные предлагают более менее нормальные и стильные вещи"))
А вроде бы и других русских норм брендов именно массмаркет и нет

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Никита

Ну есть немного поменьше по размеру массмаркета есть medooza и sintezia например, krakatau, юность

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Инженер-душнила

и немного выше по цене

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Яна Назарова

не отжали, а купили

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Sergei Bakotin

Лоу-кост одежда с более менее приличным видом, но посредственным качеством (аля Остин, Глория Джинс). Ну видимо ожидают, что спрос будет высоким.

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