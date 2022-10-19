АФК «Система» купит 47,7% владельца брендов Zarina и befree за 15,8 млрд рублей Статьи редакции
После закрытия сделки инвесткомпания станет крупнейшим акционером Melon Fashion Group.
- АФК «Система» выкупит у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding, а также группы частных инвесторов 47,7% акций в Melon Fashion Group. Сумма сделки — 15,8 млрд рублей.
- Melon Fashion Group — один из крупнейших одёжных ритейлеров в России. Ему принадлежат бренды одежды Love Republic, befree, Zarina и Sela. На конец 2021 года компания управляла 845 магазинами в 181 городах в России, Казахстане, Армении и Беларуси.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка компании по итогам 2021-го — 37,3 млрд рублей, чистая прибыль — 3,2 млрд рублей.
- «Система» профинансирует сделку за счёт собственных и заёмных средств, её закрытие ожидается до конца 2022 года. После этого инвесткомпания станет крупнейшим акционером ритейлера. Совладельцами останутся председатель совета директоров Дэвид Келлерманн (40%) и гендиректор Михаил Уржумцев (6%), отмечают «Ведомости».
1439 просмотров
2023 г.
АФК «Система» начала покупать АФК «Система», т.к. больше в России нечего покупать.
Аля 90... Отжимают зарубежный бизнес под видом сво... За даром...
5 годовых прибылей - это хорошая сделка
Системный подход к покупкам.
Покупка
про одежду ничего говорить не буду,но вот сайт у зарины вполне стильный
Как мне девушка говорила: "из русских массмаркетов средней ценовой категории вот эти Зарины и Селы единственные предлагают более менее нормальные и стильные вещи"))
А вроде бы и других русских норм брендов именно массмаркет и нет
Ну есть немного поменьше по размеру массмаркета есть medooza и sintezia например, krakatau, юность
и немного выше по цене
не отжали, а купили
Лоу-кост одежда с более менее приличным видом, но посредственным качеством (аля Остин, Глория Джинс). Ну видимо ожидают, что спрос будет высоким.