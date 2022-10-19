Финансы
Артур Томилко

Netflix впервые за 2022 год увеличил число подписчиков Статьи редакции

Компания опубликовала квартальный отчёт за третий квартал текущего года.

  • Стриминг отчитался о росте числа подписчиков на 2,4 млн за последние три месяца и рассчитывает, что к концу 2022 года количество подписчиков увеличится на 4,5 млн человек.
  • Выручка компании составил $7,92 млрд, чистая прибыль — $1,39 млрд. На фоне новостей о доходах акции Netflix выросли на 14% до $275,80.
  • В январе 2022 года компания потеряла 20% рыночной капитализации после прогноза о снижении темпов роста числа подписчиков в три раза.
  • В апреле 2022 года в Netflix сообщили, что число подписчиков сервиса сократилось впервые за 10 лет — на 200 тысяч человек. Тогда акции компании подешевели на 30%.

#новость #netflix #отчетность

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Полоса чёрная, полоса белая. Всё равно бесконечно наращивать количество подписчиков не смогут.
Но сегодня – молодцы!

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лука

Вот что-что, а нетфликс мне кажется сможет их наращивать, если не бесконечно, то очень долго)

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Вадим Д.

Долго, да.

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Действительный украинец

Норм сериалы снимают, так что да, еще долго на плаву будут держаться.

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Петр Полесов

После того, как нетфликс кинул российских пользователей, он в блэклисте!!! Пользуюсь только отечественными аналогами.

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Марат Яз

Вас кинул не Нетфликс.

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Платон Щукин

Его кинул Путин

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Петр Полесов

Ребята, у вас вообще самоуважение есть? Они блокируют аккаунты, кидают пользователей на деньги и гифт-карты, а вы после этого все равно их нахваливаете и ищите способы как оплатить подписку (притворившись из-под впна вьетнамцем).

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Roman Firsov

Надеюсь у человека был сарказм.

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Вадим Д.

Нене, он рутуб, вероятно, смотрит.

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Forgotten Games

Держите в курсе!

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Вадим Д.

Не расходимся! Запишитесь в тетрадку, всех вызовут.

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Nikita Selyanin

отечественными аналогами ? это какими же

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Марат Яз

Smotrim.ru наверное

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Платон Щукин

АНАЛог

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Inkar Kartanbaeva

Из за войны, начатое государством и из за политических отношений многие возненавидели весь русский народ ((( к сожалению. Но надеюсь на земле все ещё остались здравомыслящие люди... Ведь это понятно, все хотят мирную жизнь.

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Марат Яз

"возненавидели весь русский народ"

Русский народ или россиян?

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jjabrams25

а какая разница?

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Марат Яз

Россияне - социально-политическая общность, а русские - этническая общность.

Не все россияне русские.

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Ware Wow

Netflix была оочень ограниченная библиотека, ну по кино именно. Даже мировой классики не было в большинстве.

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