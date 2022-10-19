Netflix впервые за 2022 год увеличил число подписчиков Статьи редакции
Компания опубликовала квартальный отчёт за третий квартал текущего года.
- Стриминг отчитался о росте числа подписчиков на 2,4 млн за последние три месяца и рассчитывает, что к концу 2022 года количество подписчиков увеличится на 4,5 млн человек.
- Выручка компании составил $7,92 млрд, чистая прибыль — $1,39 млрд. На фоне новостей о доходах акции Netflix выросли на 14% до $275,80.
- В январе 2022 года компания потеряла 20% рыночной капитализации после прогноза о снижении темпов роста числа подписчиков в три раза.
- В апреле 2022 года в Netflix сообщили, что число подписчиков сервиса сократилось впервые за 10 лет — на 200 тысяч человек. Тогда акции компании подешевели на 30%.
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Полоса чёрная, полоса белая. Всё равно бесконечно наращивать количество подписчиков не смогут.
Но сегодня – молодцы!
Вот что-что, а нетфликс мне кажется сможет их наращивать, если не бесконечно, то очень долго)
Долго, да.
Норм сериалы снимают, так что да, еще долго на плаву будут держаться.
После того, как нетфликс кинул российских пользователей, он в блэклисте!!! Пользуюсь только отечественными аналогами.
Вас кинул не Нетфликс.
Его кинул Путин
Ребята, у вас вообще самоуважение есть? Они блокируют аккаунты, кидают пользователей на деньги и гифт-карты, а вы после этого все равно их нахваливаете и ищите способы как оплатить подписку (притворившись из-под впна вьетнамцем).
Надеюсь у человека был сарказм.
Нене, он рутуб, вероятно, смотрит.
Держите в курсе!
Не расходимся! Запишитесь в тетрадку, всех вызовут.
отечественными аналогами ? это какими же
Smotrim.ru наверное
АНАЛог
Из за войны, начатое государством и из за политических отношений многие возненавидели весь русский народ ((( к сожалению. Но надеюсь на земле все ещё остались здравомыслящие люди... Ведь это понятно, все хотят мирную жизнь.
"возненавидели весь русский народ"
Русский народ или россиян?
а какая разница?
Россияне - социально-политическая общность, а русские - этническая общность.
Не все россияне русские.
Netflix была оочень ограниченная библиотека, ну по кино именно. Даже мировой классики не было в большинстве.