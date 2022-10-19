«Финам» сообщил о сложностях с доступом к его сервисам из-за границы Статьи редакции
Пока брокер рекомендует клиентам пользоваться VPN и работает над восстановлением доступа к сервисам.
- «Финам» сообщил о сложностях с доступом в личный кабинет, в интернет-банк, на сайт Finam.ru, а также при использовании корпоративной телефонии, следует из размещенной на сайте брокера информации. В сообщении отмечается, что ресурсы «Финама» доступны для клиентов, работающих из России, при использовании сервисов компании из-за границы она порекомендовала пользоваться VPN.
- «В настоящее время могут наблюдаться сложности с доступом в личный кабинет и в интернет-банк «Финама», на сайт Finam.ru, а также при использовании корпоративной телефонии. Мы работаем над восстановлением сервиса», — говорится в сообщении и подчеркивается, что брокер работает над восстановлением доступа к сервисам.
- В начале октября часть клиентов «Сбера», которые находились за границей, жаловались, что не могут воспользоваться приложением и сайтом банка. «Сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме. Некоторые клиенты, находящие за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании «Сбербанк Онлайн» из-за технических работ», — говорилось тогда в сообщении банка.
- Похожий сбой был и у «Тинькофф». Зайти в приложение за границей можно было только с только с российских IP-адресов, в банке ссылались на «технические причины».
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Без анонимности и фейков.
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Написали на сайте о сложностях доступа к сайту.
Если бы научились использовать мозг на все 100%
Эпидемия сложностей?
Сегодня вообще в принципе к любым российским сервисам невозможно подключиться. Великий русский файрволл тестируют?
Получайте фины ебучие
Прочел два раза, пока понял, что речь не о финах.
Финнам этого не понять.
Сбой, ну-ну)))
"Кто не с нами, тот против нас!" Известный лозунг большевиков.
Это что секретное предписание цб блокировать доступ к банкам из-за рубежа для информационной безопастности или чем они это там обосновали? Ведь злые хакеры не смогут поднять впн для доступа. Ибо не верю, что кто-то из-за рубежа блочит по айпи кабинеты российских банков сразу во всех странах
Проблемы с доступом к Финам? Добавь 1...
Копалось бы, при чем тут Украина ?