Финансы
Маша Цепелева

ЦБ составил список специальностей для отсрочки от мобилизации — вошли инкассаторы, сотрудники отделений банков и другие Статьи редакции

В конце сентября регулятор запрашивал списки сотрудников у банков, но разрешил включить туда не более 30% штата, говорили источники.

  • Банк России передал в Минобороны список специальностей банковской сферы, которые подлежат брони во время мобилизации. Об этом сообщают «Ведомости» и «РИА Новости» со ссылкой на письмо первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина президенту Ассоциации банков России Георгию Лунтовскому.
  • В список вошли специалисты, отвечающие за разработку продуктов и работу с данными, обеспечивающие бесперебойность, непрерывность, надёжность, управление рисками в банках. Также отсрочка положена тем, кто работает с населением и предприятиями, обеспечивает стабильность расчётных и платёжных функций и «объектов критически важной инфраструктуры». В перечне и специалисты дежурных смен, инкассации, отделов кибербезопасности.
  • ЦБ рекомендовал отправлять списки сотрудников в военкоматы, говорится в письме Тулина. Надо приложить оригинал или заверенную копию действующего трудового договора, диплом о высшем образовании и справку с места работы, подписанную руководителем и подтверждающую, что сотрудник отвечает за «обеспечение стабильности» банка.
  • Официально регулятор не комментировал составление списка специальностей.
  • 23 сентября Минобороны уточнило категории работников, которые не попадут под «частичную мобилизацию». Туда попали сотрудники банков, «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».
  • В конце сентября ЦБ запросил у около 100 кредитных организаций и банковских групп списки сотрудников на бронь, сообщал «Ъ» со ссылкой на источники. При этом в них разрешили включить не более 30% штата.

#новость #мобилизация #цб

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17 комментариев
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 Вася Пражкин
Также отсрочка положена тем, кто работает с населением

Если я Пете одолжил косарь до зарплаты, мне положена отсрочка получается?

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ЯжПрограммист

Если под 1% в день то да! Такие люди нужны режиму.

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Evgeny Kartashov

А зачем делать эти списки, если по заявлениям президента мобилизация подходит к концу?

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Олег Павлов

Списки делать – не мешки ворочать)

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Andrew Volosnikov

Просто ЦБ не хочет, чтобы когда пойдет вторая волна не встали платежи из-за какого-нибудь умственно обделенного военкома.

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Андрей Рядькин

к декабрю снизится поток срочников на осенний призыв и у товарища военкома будет чуть больше свободного времени

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Volodya Agadzhanov

Всех своих оставят дома, все понятно.

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Иван Иванов

Интересно, свкрхценному специалисту по обслуживанию клиентов нужна вышка для отсрочки?
30% от штата или от мужской его части?

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Иван Серик

Если от общей численности штата.. Короче - всех М..

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Александр Неясов

Территория принадлежит тем людям, которые готовы проливать за нее кровь. Свою и врага. Я так считаю

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Советник Альянса

То есть, если к вам придут отжимать квартиру — вы ее отдадите без каких либо проблем?

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Германский хичхакер

Свою ли?

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Евгений Дроздов

Так мобилизация закончилась или ЦБ не палится…

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Александр Неясов

Президент указом не отменил мобилизацию, поэтому все в силе. Пока людей набрали. Но есть потери. Их необходимо восполнять.

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ЯжПрограммист

Она может закончиться только как и началась - указом деда.

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Nikolay Kenig

Особенно специалисты по рискам 🤷‍♂️

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Вадим Д.

Ага, управление рисками в банках, вот о ком заботятся.
Военное положение объявлено окончание мобилизации приостановлено?

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