Qiwi выпустила виртуальные дебетовые карты для водителей такси — с кешбэком на заправках Статьи редакции
Работают они на базе платёжной системы «Мир».
Qiwi представила виртуальные дебетовые карты для водителей такси, подключённых к сервису выплат «Таксиагрегатор». Владельцы счетов смогут переводить на них заработок с «Яндекс.Такси», DiDi, Gett и «Ситимобил», а у таксопарков появится возможность перечислять им деньги без комиссии Qiwi.
- Вместе с открытием счёта держатель автоматически подключится к бонусной программе: за каждую оплату топлива на заправочной станции он будет получать кешбэк — 10% от потраченной суммы на баланс.
- Карты работают на базе российской платёжной системы «Мир», так что их можно также подключить к сервисам Mir Pay и Samsung Pay — для бесконтактной оплаты покупок.
- Оформить счёт можно за минуту, дополнительные данные предоставлять не нужно. Ежемесячная абонентская плата для таксистов составит 199 рублей, для таксопарков — 100 рублей независимо от того, сколько карт было выпущено. Чтобы водитель смог оформить счёт, таксопарк-партнёр «Таксиагрегатора» должен включить соответствующую возможность в личном кабинете.
- «Таксиагрегатор» предлагает платёжные инструменты и анализаторы для таксопарков и водителей. Он автоматизирует расчёты с таксистами и агрегирует информацию о них — это рейтинги в приложениях, история поездок и другое. Водители могут отслеживать там выплаты по всем агрегаторам в реальном времени. На октябрь 2022 года сервис обслуживает более 300 тысяч таксистов.
- Qiwi купила 80% «Таксиагрегатора» в январе 2022 года, остальные 20% остались у его основателя Александра Мерзликина через ООО «ГуруТакси». По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ГуруТакси» на конец 2021 года составила 156,3 млн рублей, чистый убыток — 82,8 млн рублей.
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