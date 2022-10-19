Qiwi представила виртуальные дебетовые карты для водителей такси, подключённых к сервису выплат «Таксиагрегатор». Владельцы счетов смогут переводить на них заработок с «Яндекс.Такси», DiDi, Gett и «Ситимобил», а у таксопарков появится возможность перечислять им деньги без комиссии Qiwi.