Общая выручка Tesla за третий квартал 2022 года оказалась рекордной, но не оправдала ожиданий Статьи редакции
Она составила $21,45 млрд.
- Производитель отчитался за третий квартал 2022 года. Общая выручка составила $21,45 млрд — за тот же период в 2021 году она выручила $13,8 млрд. Квартальный показатель стал рекордным для компании, пишет WSJ, а прирост в годовом выражении оценили в 56%.
- Аналитики тем временем рассчитывали, что выручка достигнет $21,96-22,1 млрд. Компания объяснила, что на результатах сказались окрепший доллар, растущие затраты на сырьё и логистику, а также проблемы с ускорением производственных процессов в американском Техасе и Германии.
- Выручка от автомобильного подразделения составила $18,69 млрд — это на 55% больше, чем годом ранее. Компания напомнила, что её долгосрочная цель осталась прежней — ежегодно увеличивать поставки вдвое. Позже также уточнила, что доставит первые электрогрузовики Semi в декабре — как и планировала.
- Подразделение, занимающееся продажей запасных аккумуляторов для бытового и коммерческого использования, а также установкой солнечных панелей, принесло $1,12 млрд выручки. Общую чистую прибыль Tesla оценили в $3,3 млрд, как и во втором квартале, а операционную — в $3,7 млрд.
- За третий квартал Tesla выпустила 365 тысяч транспортных средств, а всего за девять месяцев — 929,9 тысяч. Если учесть, что компания обещала произвести в 2022 году более 1,5 млн машин, в четвёртом квартале ей придётся выпустить более 570 тысяч единиц, чтобы достичь заявленных показателей.
- По оценкам Bloomberg, акции Tesla на фоне новостей упали на 4% — до $215,29 за бумагу.
274 просмотров
«акции Tesla на фоне новостей упали на 4% — до $215,29» Блин, всё равно не хватает купить штучку
а они их раздробили или что? Они же стоили по 1000$ в прошлом году
Да.
Маск мог и в такси подработать, ради всеобщего блага 😪
думаю, это для него qiwi выпустили виртуальные дебетовые карты