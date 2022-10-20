Финансы
Полина Лааксо

Общая выручка Tesla за третий квартал 2022 года оказалась рекордной, но не оправдала ожиданий Статьи редакции

Она составила $21,45 млрд.

Часть метрик — поквартально
  • Производитель отчитался за третий квартал 2022 года. Общая выручка составила $21,45 млрд — за тот же период в 2021 году она выручила $13,8 млрд. Квартальный показатель стал рекордным для компании, пишет WSJ, а прирост в годовом выражении оценили в 56%.
  • Аналитики тем временем рассчитывали, что выручка достигнет $21,96-22,1 млрд. Компания объяснила, что на результатах сказались окрепший доллар, растущие затраты на сырьё и логистику, а также проблемы с ускорением производственных процессов в американском Техасе и Германии.
  • Выручка от автомобильного подразделения составила $18,69 млрд — это на 55% больше, чем годом ранее. Компания напомнила, что её долгосрочная цель осталась прежней — ежегодно увеличивать поставки вдвое. Позже также уточнила, что доставит первые электрогрузовики Semi в декабре — как и планировала.
  • Подразделение, занимающееся продажей запасных аккумуляторов для бытового и коммерческого использования, а также установкой солнечных панелей, принесло $1,12 млрд выручки. Общую чистую прибыль Tesla оценили в $3,3 млрд, как и во втором квартале, а операционную — в $3,7 млрд.
  • За третий квартал Tesla выпустила 365 тысяч транспортных средств, а всего за девять месяцев — 929,9 тысяч. Если учесть, что компания обещала произвести в 2022 году более 1,5 млн машин, в четвёртом квартале ей придётся выпустить более 570 тысяч единиц, чтобы достичь заявленных показателей.
  • По оценкам Bloomberg, акции Tesla на фоне новостей упали на 4% — до $215,29 за бумагу.

#новость #tesla

274 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Алеоп

«акции Tesla на фоне новостей упали на 4% — до $215,29» Блин, всё равно не хватает купить штучку

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Николаевич

а они их раздробили или что? Они же стоили по 1000$ в прошлом году

Ответить
Развернуть ветку
Яков

Да.

Ответить
Развернуть ветку
AttentiveMilk

Маск мог и в такси подработать, ради всеобщего блага 😪

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

думаю, это для него qiwi выпустили виртуальные дебетовые карты

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
null