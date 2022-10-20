Финансы
Полина Лааксо

Общая выручка Tesla за третий квартал 2022 года оказалась рекордной, но не оправдала прогнозов Статьи редакции

Она составила $21,45 млрд.

Часть метрик — поквартально
  • Производитель отчитался за третий квартал 2022 года. Общая выручка составила $21,45 млрд — за тот же период в 2021 году она выручила $13,8 млрд. Квартальный показатель стал рекордным для компании, пишет WSJ, а прирост в годовом выражении оценили в 56%.
  • Аналитики тем временем рассчитывали, что выручка достигнет $21,96-22,1 млрд. Компания объяснила, что на результатах сказались окрепший доллар, растущие затраты на сырьё и логистику, а также проблемы с ускорением производственных процессов в американском Техасе и Германии.
  • Выручка от автомобильного подразделения составила $18,69 млрд — это на 55% больше, чем годом ранее. Компания напомнила, что её долгосрочная цель осталась прежней — ежегодно увеличивать поставки вдвое. Позже также уточнила, что доставит первые электрогрузовики Semi в декабре — как и планировала.
  • Подразделение, занимающееся продажей запасных аккумуляторов для бытового и коммерческого использования, а также установкой солнечных панелей, принесло $1,12 млрд выручки. Общую чистую прибыль Tesla оценили в $3,3 млрд, как и во втором квартале, а операционную — в $3,7 млрд.
  • За третий квартал Tesla выпустила 365 тысяч транспортных средств, а всего за девять месяцев — 929,9 тысяч. Если учесть, что компания обещала произвести в 2022 году более 1,5 млн машин, в четвёртом квартале ей придётся выпустить более 570 тысяч единиц, чтобы достичь заявленных показателей.
  • По оценкам Bloomberg, акции Tesla на фоне новостей упали на 4% — до $215,29 за бумагу.

#новость #tesla

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26 комментариев
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Драгоценный Абдужаббор

Выручка оказалась рекордной
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Аналитики тем временем рассчитывали, что выручка будет больше
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акции Tesla на фоне новостей упали на 4%

То есть, какой-то местный ведущий аналитик Эльдар Муртазин оказался недоволен и все такие: бли-и-ин, ну это не серьезно.

Я хренею

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Levan Baazov

Пульсяне и до сюда добрались

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Nikita Chesnov

Не совсем так. Обычно компания сама дает прогноз по своим показателям

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Денис Мартынов

ну у теслы дела явно лучше чем у меты

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Леонид Бережной

Ну если быть объективным, то аналитики не с потолка рассчитывают предполагаемую выручку, а по нескольким индикаторам, которые отработаны годами на сотнях компаниях.

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Pavel Fedorov

Эх, чем выше каждый новый столбик ебитды, тем сильнее ностальгия по экспертным лонгридам на вц 2016-2018 годов о приближающемся и неминуемом банкротстве.

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Должный супер_стар

Тут несколько месяцев назад помню какой-то занудыч писал что Маск без 5минут банкрот...

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Алеоп

«акции Tesla на фоне новостей упали на 4% — до $215,29» Блин, всё равно не хватает купить штучку

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Георгий Николаевич

а они их раздробили или что? Они же стоили по 1000$ в прошлом году

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Яков

Да.

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Тесла-канадец

Раздробили на 3

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Алеоп

Похоже на то

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Oleg Rico

Не стоит сейчас покупать.

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Тесла-канадец

Наоборот стоит. С января в США субсидии начинаются. В середине года начнётся производство Кибертрака. И скорее всего покажут новую Модель 2 которая будет супер дешёвой.

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Тесла-канадец

Говналитики странные люди. 5 лет не угадывали потому что Тесла каждый раз превосходила их предсказания. В этом квартале Тесла произвела такое количество машин что не смогла найти достаточное количество транспорта что бы всё доставить. Поэтому цифры доставленных машин оказались чуток меньше чем предсказанья.А они раздули из этого целую трагедию.

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AttentiveMilk

Маск мог и в такси подработать, ради всеобщего блага 😪

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Полина Лааксо
Автор

думаю, это для него qiwi выпустили виртуальные дебетовые карты

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Nikolay Kenig

Тесле надо задуматься над производством аккумуляторов для "боевых" БПЛА и вообще автономных боевых средств. Актуалочка. Большие power банки для зарядки этих средств в полевых условиях. Массой 20-25кг

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Просто Сергей

@Илон Маск, запишите, пожалуйста, задачу в бэклог.

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OBOVSEM

А Тесла прибыльна или убыточна???

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Ivan Vavilov

Чистая прибыль 3.3 млрд.
Это выручка компании за какой-то отрезок времени за вычетом всех видом расходов — постоянных, переменных, а также налоговых выплат, затрат на погашение банковских кредитов, амортизацию оборудования.

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Леонид Бережной

В современных компаниях, прибыльность/убыточность достаточно размытые понятия. Смотря по каким параметрам считать.

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Pomidorro

Что-то непонятно в словах ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ? Как ни читай прибыль чистая

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Должный супер_стар

Да!

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Илья Греднев

Есть все основания радоваться их последнему замечательному отчёту.
На всех рынках сейчас с удивлением тестируют разные варианты других производителей и они 'вдруг' оказываются намного лучше по соотношению цена-качество!

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Pomidorro

Вдруг, они оказываются только в проплаченных статьях в СМИ

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