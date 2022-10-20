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Финансы
Благополучный ихтиандр

День 239: Freedom Holding продал финансовые активы в России, из страны может уйти финская Orion Pharma Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 октября: доллар — 61,59 рубля, евро — 60,1 рубля.

Курсы на Forex на 08:08 мск: доллар — 61,77 рубля, евро — 60,4 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,3 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,97 рубля, евро — по 66,36 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину. За активы он заплатит $33 млн, в зачёт также пойдут обязательства на $107 млн. Причина продажи — санкционные риски.

Первой иностранной фармацевтической компанией, которая полностью уйдёт из России, может стать финская Orion Pharma — она уже начала ликвидацию российского офиса.

20 октября в Госдуму могут внести законопроект, который позволит мобилизованным вернуть средства за неиспользованные авиабилеты и путевки. Право расторгнуть туристические договоры во внесудебном порядке может быть предоставлено родственникам мобилизованных.

Какие есть проблемы и трудности

Из-за логистических проблем и ограничений со стороны Японии на поставки грузовиков работа японской Isuzu в России оказалась под вопросом, узнал «Ъ». Правительство также одобрило расторжение специнвестконтракта «Исузу Соллерс».

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В правительстве уже около полутора месяцев обсуждают возможность смены гендиректора «Почты России» Максима Акимова из-за плохих финансовых показателей компании. Среди претендентов на его пост источники «Ъ» в первую очередь называют бывшего топ-менеджера ВТБ и самой «Почты России» Михаила Волкова, но есть и другие кандидаты.

Контекст

Аналитики ЦБ заявили об ухудшении ситуации в экономике после начала мобилизации. «К концу месяца экономическая динамика начала несколько ухудшаться. Экономика столкнулась с новыми шоками предложения и спроса, к которым ей дополнительно придется адаптироваться», — описывают ситуацию они.

Forbes попросил HeadHunter проанализировать соотношение количества резюме к количеству вакансий в первой половине октября 2022 года в России и других странах. Какой уровень конкуренции за рабочее место в Казахстане, Киргизии, Турции, Беларуси и в России сейчас — в материале издания.

Активная миграция из России специалистов и стартапов в Дубай стимулировала интерес к этому направлению российских операторов коворкингов. Codevelopment вложила почти 2 млрд рублей в приобретение 4 тысяч м² в бизнес-центре Burj Daman для создания гибкого офиса.

Новости предыдущего дня, 19 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.

#новость #днрилнр

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12 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Вот мучаюсь сейчас и не знаю что выбрать: пойти скупить весь финский метипред, чтобы чуть позже накрутить цену, или идти устраиваться в аналитический департамент ЦБ на должность "Капитан очевидность".

Выбор делает человека несчастным, так сказать.

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Вадим Д.

Четверг, 239-й и Международный день ленивца — выбирайте кому что нравится. С праздником!

«Фридом Финанс» — продано.
Orion Pharma задаёт трент фармкомпаниям — уходить из РФ, но пусть она станет единственной.
Мобилизованным вернут деньги за билеты и турпутёвки. Если примут закон.
Исузу в России работается нелегко: ограничения поставок есть, грузовиков нет.
Главного почтальона хотят заменить. Пора бы, пожалуй, да и кандидаты есть.
Аналитики ЦБ углядели ухудшения в экономике. А по тв и в новостях всё прекрасно, только мост отломился, «а в остальном, прекрасная маркиза...»
Форбс изучает конкуренцию за рабочие места в Казахстане, Киргизии, Турции, РБ и в РФ — видимо, рассматривают любые варианты.

Отличного четверга всем и прекрасного настроения каждому 🤘🏻

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illusive man

собираете лайки копируя новость?

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SPS Fun

А тебе что, жалко? Ну, человек делает свой маленький гешефт. Потом поменяет 1000 лайков на кило гречки и сварит на обед. :)

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Вадим Д.

Если получается — собираю, но не копирую, сокращаю.

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Alexey Arhipov

Фоном всех подобных новостей дня - можно уместить в одной картинке:

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Слегка Придурковатый

Я бы сказал, что он уже наступил, просто не все ещё это поняли.

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Alexey Arhipov

Так он - не сама ситуация, а осознание этой самой ситуации.

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eclipse

Что то курс доллара скучный (

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Maxim Petrukhin

“К концу месяца экономическая динамика начала несколько ухудшаться."
Немножечко ухудшаться динамика начала. Чуть-чуть. А ведь казалось бы, все условия для роста в наличии! Предлагаю кого нибудь расстрелять на всякий случай.

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николай

Заместим?

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SPS Fun

Это мое личное мнение, я не эксперт ни разу, но многие западные компании начинают уходить с рынка России не из-за санкций, а потому что экономическая ситуация в стране ухудшается постоянно, народ беднеет и ищет в основном дешевые альтернативы, а иногда полностью отказывается от некоторых групп товаров.

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