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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 октября: доллар — 61,59 рубля, евро — 60,1 рубля.

Курсы на Forex на 08:08 мск: доллар — 61,77 рубля, евро — 60,4 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,3 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,97 рубля, евро — по 66,36 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину. За активы он заплатит $33 млн, в зачёт также пойдут обязательства на $107 млн. Причина продажи — санкционные риски.

Первой иностранной фармацевтической компанией, которая полностью уйдёт из России, может стать финская Orion Pharma — она уже начала ликвидацию российского офиса.

20 октября в Госдуму могут внести законопроект, который позволит мобилизованным вернуть средства за неиспользованные авиабилеты и путевки. Право расторгнуть туристические договоры во внесудебном порядке может быть предоставлено родственникам мобилизованных.

Какие есть проблемы и трудности

Из-за логистических проблем и ограничений со стороны Японии на поставки грузовиков работа японской Isuzu в России оказалась под вопросом, узнал «Ъ». Правительство также одобрило расторжение специнвестконтракта «Исузу Соллерс».

В правительстве уже около полутора месяцев обсуждают возможность смены гендиректора «Почты России» Максима Акимова из-за плохих финансовых показателей компании. Среди претендентов на его пост источники «Ъ» в первую очередь называют бывшего топ-менеджера ВТБ и самой «Почты России» Михаила Волкова, но есть и другие кандидаты.

Контекст

Аналитики ЦБ заявили об ухудшении ситуации в экономике после начала мобилизации. «К концу месяца экономическая динамика начала несколько ухудшаться. Экономика столкнулась с новыми шоками предложения и спроса, к которым ей дополнительно придется адаптироваться», — описывают ситуацию они.

Forbes попросил HeadHunter проанализировать соотношение количества резюме к количеству вакансий в первой половине октября 2022 года в России и других странах. Какой уровень конкуренции за рабочее место в Казахстане, Киргизии, Турции, Беларуси и в России сейчас — в материале издания.

Активная миграция из России специалистов и стартапов в Дубай стимулировала интерес к этому направлению российских операторов коворкингов. Codevelopment вложила почти 2 млрд рублей в приобретение 4 тысяч м² в бизнес-центре Burj Daman для создания гибкого офиса.

Новости предыдущего дня, 19 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.