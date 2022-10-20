Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Статьи редакции
Сумма сделки составила $33 млн, в зачёт неё вошли обязательства холдинга на $107 млн.
- Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding продал все финансовые активы в России. Покупателем инвесткомпании «Фридом Финанс» и одноимённого банка стал Максим Повалишин, заместитель гендиректора «Фридом Финанс. Сделку должен одобрить ЦБ, после этого её закроют «в ближайшие месяцы».
- Повалишин заплатит $33 млн. В зачёт сделки также пойдут обязательства Freedom Holding перед российской компанией на $107 млн — это средства, которые холдинг должен был за казахстанский бизнес. То есть, компания зачтёт долг в счёт покупки.
- После закрытия сделки российские компании в течение нескольких месяцев проведут ребрендинг, в том числе сменят названия и логотипы, а также перевыпустят лицензии, пишет «Коммерсантъ».
- Изначально Freedom Holding планировала продать российское подразделение «Фридом Финанс» своему основателю Тимуру Турлову. После этого он планировал провести ребрендинг и перепродать бизнес российским топ-менджерам. Но затем отказалась от этого плана.
- Турулов объяснял, что продажа нужна, чтобы российский бизнес мог продолжать работу. А держать его внутри американской компании невозможно — из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США и ограничений на сделки с «недружественными» нерезидентами.
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У каждого бизнеса есть свой топ менеджер, у которого всегда есть нужное колличество денег и он всегда хочет купить этот самый бизнес. Я не знаю конечно, но так пишут...
Ммм… раньше можно было в пару кликов переводить деньги с российской карты на казахскую и пользоваться ей по миру. Похоже, лавочка закрывается
Я с утра похоже не соображаю.
33-107=-74. Он покупает холдинг за 0 и получает 74млн на баланс?)
Спишут 107 млн долга казахской дочке русской )
Общая сумма сделки $140 млн. Кз подразделение должно было рф подразделению $107 млн. Так что покупатель заплатит лишь разницу
Привычная схема, можно сказать — ничего не изменилось.
Странно, что не за €600, но что поделать.
Но здесь то бизнес в самом деле частный, а неокологосслущащий. Дали уйти по хорошему из России. Спасибо, что должен не остался.
И че это значит, экономисты, поясните?
Плюс еще один банк под санкции?
Ждем появления нового брокера на базе FF с блэкжеком и ш******... ну вы поняли.