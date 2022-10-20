Финансы
Благополучный ихтиандр

Freedom Holding продал российскую инвесткомпанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Статьи редакции

Сумма сделки составила $33 млн, в зачёт неё вошли обязательства холдинга на $107 млн.

  • Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding продал все финансовые активы в России. Покупателем инвесткомпании «Фридом Финанс» и одноимённого банка стал Максим Повалишин, заместитель гендиректора «Фридом Финанс. Сделку должен одобрить ЦБ, после этого её закроют «в ближайшие месяцы».
  • Повалишин заплатит $33 млн. В зачёт сделки также пойдут обязательства Freedom Holding перед российской компанией на $107 млн — это средства, которые холдинг должен был за казахстанский бизнес. То есть, компания зачтёт долг в счёт покупки.
  • После закрытия сделки российские компании в течение нескольких месяцев проведут ребрендинг, в том числе сменят названия и логотипы, а также перевыпустят лицензии, пишет «Коммерсантъ».
  • Изначально Freedom Holding планировала продать российское подразделение «Фридом Финанс» своему основателю Тимуру Турлову. После этого он планировал провести ребрендинг и перепродать бизнес российским топ-менджерам. Но затем отказалась от этого плана.
  • Турулов объяснял, что продажа нужна, чтобы российский бизнес мог продолжать работу. А держать его внутри американской компании невозможно — из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США и ограничений на сделки с «недружественными» нерезидентами.

#новость #фридомфинанс #freedom

1459 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Армен Арзуманян

У каждого бизнеса есть свой топ менеджер, у которого всегда есть нужное колличество денег и он всегда хочет купить этот самый бизнес. Я не знаю конечно, но так пишут...

Ответить
Развернуть ветку
Тома Енот
Ответить
Развернуть ветку
Евгений Афанасьев

Ммм… раньше можно было в пару кликов переводить деньги с российской карты на казахскую и пользоваться ей по миру. Похоже, лавочка закрывается

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

Я с утра похоже не соображаю.
33-107=-74. Он покупает холдинг за 0 и получает 74млн на баланс?)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Avtsinov

Спишут 107 млн долга казахской дочке русской )

Ответить
Развернуть ветку
Roman Fixt

Общая сумма сделки $140 млн. Кз подразделение должно было рф подразделению $107 млн. Так что покупатель заплатит лишь разницу

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Привычная схема, можно сказать — ничего не изменилось.
Странно, что не за €600, но что поделать.

Ответить
Развернуть ветку
Elena Krinitsyna

Но здесь то бизнес в самом деле частный, а неокологосслущащий. Дали уйти по хорошему из России. Спасибо, что должен не остался.

Ответить
Развернуть ветку
николай

И че это значит, экономисты, поясните?

Ответить
Развернуть ветку
николай

Плюс еще один банк под санкции?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

Ждем появления нового брокера на базе FF с блэкжеком и ш******... ну вы поняли.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null