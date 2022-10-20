Экономическая активность стала снижаться, негативный эффект от санкций придётся на 2023 год — аналитики ЦБ Статьи редакции
Основные тезисы из отчёта департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
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С начала «спецоперации» существенная доля компания смогла изменить географию поставок, привлечь новых поставщиков и решить проблемы с логистикой. Работа с новыми партнёрами по импорту и экспорту, увеличение поставок нефти на альтернативные рынки (Россия впервые с 2016 года начала экспортировать нефть дорогим способом — по железной дороге в Китай) и завершение ранее начатых проектов в строительстве помогло увеличить экономическую активность летом. Но в сентябре она начала снижаться «на фоне роста неопределённости».
Товары
- Растёт спрос на услуги и непродовольственные товары из-за «нехватки привычных брендов». Изменение структуры спроса может усилить давление на инфляцию в ближайшие кварталы.
- В августе увеличился выпуск напитков, мыла, косметики и парфюмерии, а также легковых автомобилей. Отставание выпуска от уровня третьего квартала предыдущего года — около 1%.
- Уровень потребительской активности на основе индексов «Сбера» и «Тинькофф» снижался и в третьем квартале, отставая от значений 2021 года. Это связано с сокращением числа посещаемых магазинов, сокращением ассортимента товаров и услуг, повышением концентрации трат в отдельных категориях. Индексы посещаемости торговых центров опустились до минимума за последние четыре года «на фоне закрытия магазинов популярных марок».
- Слабая динамика потребления связана с ограниченным предложением товаров, это не касается продуктов, где зависимость от импорта невелика. Больше всего сократились траты на одежду, спорт, мебель, телекоммуникационное оборудование и бытовую технику. Также значительное сжатие ассортимента и ограничения предложения повлияло на продажи легковых автомобилей.
- Проседание потребления вызвано скорее недоступностью товаров, а не затовариванием ими или слабостью спроса.
- В ближайшее время потребление непродовольственных товаров не будет увеличиваться, если не произойдет расширения предложения по каналам параллельного импорта и/или не ускорится процесс переключения населения на доступные аналоги.
- При этом расширение предложения может не сразу привести к увеличению потребления: нужно время, чтобы привыкнуть к товарам с другими качественными характеристикам.
Цены
- В сентябре цены начали расти впервые с мая 2022 года. Общий уровень увеличился на 3,4% м/м SAAR (соотношение различных мер инфляции) после снижения на 0,6% в августе. Например, продукты подорожали в среднем на 0,4% м/м SAAR, непродовольственные товары — на 0,9% м/м SAAR. Ускорился рост цен на услуги — до 11,0% в сентябре. Это связано с повышенным спросом и деиствием разовых факторов — удорожанием зарубежного туризма, связи и стоимости ОСАГО.
- Снижается влияние укрепления рубля. По оценкам департамента, в августе-сентябре стоимость товаров с высокой зависимостью от валютного курса стала снижаться медленнее. К концу года влияние может сойти на нет, это может ускорить рост цен.
Доходы и рынок труда
- Мобилизация в условиях низкой безработицы негативно сказалась на уверенности потребителей и предпринимателей. Она также может повлиять на снижение производственных процессов и объёмов выпуска, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.
- Доходы населения после значительного падения в первом полугодии начали восстанавливаться. Выросли реальные зарплаты, были дополнительно проиндексированы пенсии.
- Доходность российских рублевых облигаций в августе и особенно в сентябре значительно выросла из-за возросшей неопределенности и рисков, а также ожидания окончания цикла снижения ключевой ставки.
Инфляция
- Ожидается усиление инфляционного давления, это, в том числе, связано с динамикой кредитования и объёмом денежной массы, изменением структуры спроса и ограниченным предложением товаров. Инфляция вернется к 4% к 2024 году, прогнозирует департамент ЦБ.
- Основной негативный эффект внешних ограничений в нефтяной отрасли и на поставки высокотехнологичных товаров, по-видимому, впереди. Они проявятся к концу 2022 года, а в основном в 2023-м.
Спасибо, аналитики ЦБ, вот это уровень. Иначе никто не смог бы с уверенностью сказать, что жить стало хуже и хлебнуть придётся в следующем году.
Даже добавлю, записывайте, аналитики ЦБ: негативные эффекты от санкций придутся на все 2020-е как минимум и это ещё повезёт, а нынешняя экономическая активность, вероятнее всего, будет казаться вполне себе перспективной и бодренькой.
До Новогодних праздников!
Только не говорим какого года.
это был не простой год
ты неправильно цитируешь.
"Этот год был непрстым для НАС"
))
Ошибочка во времени:
– этот год будЕТ трудным для вас.
Ахх-хха, а помните старый анекдот из 2008/2009?
Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за экономического положения... А, между прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!!!
- Простите, выше чем в каком году?
- Чем в следующем...
ля, я за рисом
Тушёнку не забудь!
Сахар, гречка, спички, свечка 😁
еее, санкции только на пользу
Когда упраздняют Ростуризм, то тут уже не до жиру
Он и так был праздный, куда уж больше упразднять? ))
Нет туризма, нет и ведомства. Праздники закончились
Как Захарова завещала, выездной туризм должен быть доступен только избранным, а для остальных есть праздник огурца и прогулки по набережным Краснодарского края в драповых пальто, ну и Соловки ещё.
То, что мертво – умереть не может.
Когда не доходит через голову, дойдет через жопу
Ну так, еще весной торговые центры наполовину опустели - и по количеству посетителей, и по количеству торговых точек.
Из говна и палок, хотели сказать, но решили, что эвфемизмы лучше выглядят на бумаге.
Хорошо ведь сказано, это ведь надо ещё уметь "из говна и палок" так красиво выразить
Вот это поворот. Не может быть.
и ЦБ не оригинален. Сколько лет подряд прогнозирует, что инфляция вернётся к 4%, но потом. А сейчас соизвольте хлебать 20% при фактической инфляции 300% (в три раза, да, да).
ИМХО, ЦБ должен считать инфляцию накопленным итогом. И приводить именно итог к 4%!
А накопленным итогом она кажись с 4мя нулями
Это что за ерунду понаписали? Каких товаров не хватает??? Денег нет у людей! В Москве зарплаты с 150 до 60 упали, куча отраслей сократилось раз в 10. Аналитики в другой вселенной живут видимо, ну или пишут как хотят чтобы писали их читатели.
ну да ну да только санкции виноваты,мобилизация негативно на экономику не влияет
сокращают кол-во бюджетников?
это ж хорошо, чего опять в комментах ноют
Соц.поддержку тоже сокращают
Нам же сказали, что мы через 10 лет будем жить лучше? Чего бухтите?
Мы щас хотим, через 10 лет не все доживут