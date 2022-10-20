С начала «спецоперации» существенная доля компания смогла изменить географию поставок, привлечь новых поставщиков и решить проблемы с логистикой. Работа с новыми партнёрами по импорту и экспорту, увеличение поставок нефти на альтернативные рынки (Россия впервые с 2016 года начала экспортировать нефть дорогим способом — по железной дороге в Китай) и завершение ранее начатых проектов в строительстве помогло увеличить экономическую активность летом. Но в сентябре она начала снижаться «на фоне роста неопределённости».