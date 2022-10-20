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Финансы
Маша Цепелева

Экономическая активность стала снижаться, негативный эффект от санкций придётся на 2023 год — аналитики ЦБ Статьи редакции

Основные тезисы из отчёта департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

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С начала «спецоперации» существенная доля компания смогла изменить географию поставок, привлечь новых поставщиков и решить проблемы с логистикой. Работа с новыми партнёрами по импорту и экспорту, увеличение поставок нефти на альтернативные рынки (Россия впервые с 2016 года начала экспортировать нефть дорогим способом — по железной дороге в Китай) и завершение ранее начатых проектов в строительстве помогло увеличить экономическую активность летом. Но в сентябре она начала снижаться «на фоне роста неопределённости».

Товары

  • Растёт спрос на услуги и непродовольственные товары из-за «нехватки привычных брендов». Изменение структуры спроса может усилить давление на инфляцию в ближайшие кварталы.
  • В августе увеличился выпуск напитков, мыла, косметики и парфюмерии, а также легковых автомобилей. Отставание выпуска от уровня третьего квартала предыдущего года — около 1%.
  • Уровень потребительской активности на основе индексов «Сбера» и «Тинькофф» снижался и в третьем квартале, отставая от значений 2021 года. Это связано с сокращением числа посещаемых магазинов, сокращением ассортимента товаров и услуг, повышением концентрации трат в отдельных категориях. Индексы посещаемости торговых центров опустились до минимума за последние четыре года «на фоне закрытия магазинов популярных марок».
  • Слабая динамика потребления связана с ограниченным предложением товаров, это не касается продуктов, где зависимость от импорта невелика. Больше всего сократились траты на одежду, спорт, мебель, телекоммуникационное оборудование и бытовую технику. Также значительное сжатие ассортимента и ограничения предложения повлияло на продажи легковых автомобилей.
  • Проседание потребления вызвано скорее недоступностью товаров, а не затовариванием ими или слабостью спроса.
  • В ближайшее время потребление непродовольственных товаров не будет увеличиваться, если не произойдет расширения предложения по каналам параллельного импорта и/или не ускорится процесс переключения населения на доступные аналоги.
  • При этом расширение предложения может не сразу привести к увеличению потребления: нужно время, чтобы привыкнуть к товарам с другими качественными характеристикам.

Цены

  • В сентябре цены начали расти впервые с мая 2022 года. Общий уровень увеличился на 3,4% м/м SAAR (соотношение различных мер инфляции) после снижения на 0,6% в августе. Например, продукты подорожали в среднем на 0,4% м/м SAAR, непродовольственные товары — на 0,9% м/м SAAR. Ускорился рост цен на услуги — до 11,0% в сентябре. Это связано с повышенным спросом и деиствием разовых факторов — удорожанием зарубежного туризма, связи и стоимости ОСАГО.
  • Снижается влияние укрепления рубля. По оценкам департамента, в августе-сентябре стоимость товаров с высокой зависимостью от валютного курса стала снижаться медленнее. К концу года влияние может сойти на нет, это может ускорить рост цен.

Доходы и рынок труда

  • Мобилизация в условиях низкой безработицы негативно сказалась на уверенности потребителей и предпринимателей. Она также может повлиять на снижение производственных процессов и объёмов выпуска, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.
  • Доходы населения после значительного падения в первом полугодии начали восстанавливаться. Выросли реальные зарплаты, были дополнительно проиндексированы пенсии.
  • Доходность российских рублевых облигаций в августе и особенно в сентябре значительно выросла из-за возросшей неопределенности и рисков, а также ожидания окончания цикла снижения ключевой ставки.

Инфляция

  • Ожидается усиление инфляционного давления, это, в том числе, связано с динамикой кредитования и объёмом денежной массы, изменением структуры спроса и ограниченным предложением товаров. Инфляция вернется к 4% к 2024 году, прогнозирует департамент ЦБ.
  • Основной негативный эффект внешних ограничений в нефтяной отрасли и на поставки высокотехнологичных товаров, по-видимому, впереди. Они проявятся к концу 2022 года, а в основном в 2023-м.

#новость #цб #макроэкономика

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Спасибо, аналитики ЦБ, вот это уровень. Иначе никто не смог бы с уверенностью сказать, что жить стало хуже и хлебнуть придётся в следующем году.
Даже добавлю, записывайте, аналитики ЦБ: негативные эффекты от санкций придутся на все 2020-е как минимум и это ещё повезёт, а нынешняя экономическая активность, вероятнее всего, будет казаться вполне себе перспективной и бодренькой.

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Иван Серик

До Новогодних праздников!

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Вадим Д.

Только не говорим какого года.

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Aleksey Bobkov

это был не простой год

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Творческий теркин30см

ты неправильно цитируешь.
"Этот год был непрстым для НАС"
))

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Вадим Д.

Ошибочка во времени:
– этот год будЕТ трудным для вас.

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Творческий теркин30см

Ахх-хха, а помните старый анекдот из 2008/2009?
Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за экономического положения... А, между прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!!!
- Простите, выше чем в каком году?
- Чем в следующем...

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Творческий теркин30см

ля, я за рисом

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Вадим Д.

Тушёнку не забудь!

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Alex Shevchenko

Сахар, гречка, спички, свечка 😁

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Aleksey Bobkov

еее, санкции только на пользу

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Когда упраздняют Ростуризм, то тут уже не до жиру

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Вести Мордора

Он и так был праздный, куда уж больше упразднять? ))

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Нет туризма, нет и ведомства. Праздники закончились

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Indy Pop

Как Захарова завещала, выездной туризм должен быть доступен только избранным, а для остальных есть праздник огурца и прогулки по набережным Краснодарского края в драповых пальто, ну и Соловки ещё.

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Вадим Д.

То, что мертво – умереть не может.

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Антон Врублевский

Когда не доходит через голову, дойдет через жопу

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Вести Мордора

Ну так, еще весной торговые центры наполовину опустели - и по количеству посетителей, и по количеству торговых точек.

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Indy Pop
нужно время, чтобы привыкнуть к товарам с другими качественными характеристикам

Из говна и палок, хотели сказать, но решили, что эвфемизмы лучше выглядят на бумаге.

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Хорошо ведь сказано, это ведь надо ещё уметь "из говна и палок" так красиво выразить

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M-S-R

Вот это поворот. Не может быть.

и ЦБ не оригинален. Сколько лет подряд прогнозирует, что инфляция вернётся к 4%, но потом. А сейчас соизвольте хлебать 20% при фактической инфляции 300% (в три раза, да, да).

ИМХО, ЦБ должен считать инфляцию накопленным итогом. И приводить именно итог к 4%!
А накопленным итогом она кажись с 4мя нулями

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Илон Макс

Это что за ерунду понаписали? Каких товаров не хватает??? Денег нет у людей! В Москве зарплаты с 150 до 60 упали, куча отраслей сократилось раз в 10. Аналитики в другой вселенной живут видимо, ну или пишут как хотят чтобы писали их читатели.

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Андрей Скоробогатов

ну да ну да только санкции виноваты,мобилизация негативно на экономику не влияет

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Grigoriy Malyshev

сокращают кол-во бюджетников?
это ж хорошо, чего опять в комментах ноют

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Соц.поддержку тоже сокращают

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Илья Илья

Нам же сказали, что мы через 10 лет будем жить лучше? Чего бухтите?

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Ещё чуть-чуть потерпеть

Мы щас хотим, через 10 лет не все доживут

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