«Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму хранения долларов без комиссии Статьи редакции
Теперь она вдвое больше: $10 тысяч вместо $5 тысяч.
- «Райффайзенбанк» с 20 октября повысил минимальную сумму хранения долларов США на счетах без комиссии: теперь плата не будет взиматься при хранении до $10 тысяч, следует из материалов банка. Ранее это сумма была равна до $5 тысяч.
Ежемесячная комиссия при хранении на счете $10-50 тысяч составит 0,5%, а свыше этой суммы — 1%.
Это ограничение по хранению валюты без комиссии — в 5 тысяч единиц — остается таким же для евро и швейцарского франка.
«Райффайзенбанк» вслед за другими российскими банками ввёл комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах с 30 июня. Порог для всех валют для хранения без комиссии тогда был установлен в размере 5 тысяч условных единиц. В банке поясняли, что введение комиссии позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте.
- «Введение лимитов — это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растет. Такое решение позволит нам уделять больше внимания каждому клиенту», — говорилось в пресс-релизе банка.
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Тиньков где?
Потанинофф, ты имеешь ввиду?
Сам знаешь где)
А в Тиньке всегда было 10к же
Изначально зарядили вообще 1к. Вскоре подняли до 10к.
В Италии
Ну вроде прокричались, до хрипоты какой доллар токсичный и типа срочно его продавайте а то поздно будет. Ввели драконовские комиссии и что мы видим - долларов стало мало .... Сейчас БКС, Райффайзен потом други начнут не спеша уменьшать и убирать комиссии, а то ещё и введут какие нибудь маленькие 0,5% по валютным вкладам, ну например просто попытаюсь предположить, угадать ,,- ВТБ скажем... Все бы хорошо, но вот со стороны кажется, что ни кто думать не хочет, как дети малые как все так и я. В итоге сколько денег потеряно..... Я говорю - Начни думать и тебе это понравиться.... Думать затягивает.... Нельзя все время рассчитывать что за тебя подумают.
Наверное, максимальную все же
Дальше сделают 1млн. долларов минимум, если вы такие принципиальные и не хотите снимать рублями банка приколов %)
Умение читать ваш конек
Валютные качели летят, летя, летят.
Ну лежат и лежат они что есть просят? Зачем комиссии
Требуют отчислений в фонд страхования банковских вкладов.