«Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму хранения долларов без комиссии

Ежемесячная комиссия при хранении на счете $10-50 тысяч составит 0,5%, а свыше этой суммы — 1%.

Это ограничение по хранению валюты без комиссии — в 5 тысяч единиц — остается таким же для евро и швейцарского франка.

«Райффайзенбанк» вслед за другими российскими банками ввёл комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах с 30 июня. Порог для всех валют для хранения без комиссии тогда был установлен в размере 5 тысяч условных единиц. В банке поясняли, что введение комиссии позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте.