Финансы
Frank Media

«Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму хранения долларов без комиссии Статьи редакции

Теперь она вдвое больше: $10 тысяч вместо $5 тысяч.

  • «Райффайзенбанк» с 20 октября повысил минимальную сумму хранения долларов США на счетах без комиссии: теперь плата не будет взиматься при хранении до $10 тысяч, следует из материалов банка. Ранее это сумма была равна до $5 тысяч.

  • Ежемесячная комиссия при хранении на счете $10-50 тысяч составит 0,5%, а свыше этой суммы — 1%.

  • Это ограничение по хранению валюты без комиссии — в 5 тысяч единиц — остается таким же для евро и швейцарского франка.

  • «Райффайзенбанк» вслед за другими российскими банками ввёл комиссию за хранение средств на текущих валютных счетах с 30 июня. Порог для всех валют для хранения без комиссии тогда был установлен в размере 5 тысяч условных единиц. В банке поясняли, что введение комиссии позволит банку эффективнее управлять средствами в иностранной валюте.

  • «Введение лимитов — это вынужденная мера, процедура проведения платежей усложняется на стороне банков-корреспондентов, а время их обработки растет. Такое решение позволит нам уделять больше внимания каждому клиенту», — говорилось в пресс-релизе банка.

Подпишись на наc в Telegram: Frank Media и Frank Media Invest.

Без анонимности и фейков.

#новость #райффайзенбанк

2049 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Михаил

Тиньков где?

Ответить
Развернуть ветку
Олег Трулев

Потанинофф, ты имеешь ввиду?
Сам знаешь где)

Ответить
Развернуть ветку
Pekorino Romano

А в Тиньке всегда было 10к же

Ответить
Развернуть ветку
Николай Назаров

Изначально зарядили вообще 1к. Вскоре подняли до 10к.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Марков

В Италии

Ответить
Развернуть ветку
Армен Арзуманян

Ну вроде прокричались, до хрипоты какой доллар токсичный и типа срочно его продавайте а то поздно будет. Ввели драконовские комиссии и что мы видим - долларов стало мало .... Сейчас БКС, Райффайзен потом други начнут не спеша уменьшать и убирать комиссии, а то ещё и введут какие нибудь маленькие 0,5% по валютным вкладам, ну например просто попытаюсь предположить, угадать ,,- ВТБ скажем... Все бы хорошо, но вот со стороны кажется, что ни кто думать не хочет, как дети малые как все так и я. В итоге сколько денег потеряно..... Я говорю - Начни думать и тебе это понравиться.... Думать затягивает.... Нельзя все время рассчитывать что за тебя подумают.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Вишневский
«Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму хранения долларов без комиссии

Наверное, максимальную все же

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Дальше сделают 1млн. долларов минимум, если вы такие принципиальные и не хотите снимать рублями банка приколов %)

Ответить
Развернуть ветку
Pekorino Romano

Умение читать ваш конек

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Валютные качели летят, летя, летят.

Ответить
Развернуть ветку
николай

Ну лежат и лежат они что есть просят? Зачем комиссии

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

Требуют отчислений в фонд страхования банковских вкладов.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null