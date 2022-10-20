Платформа прогнозной аналитики для разработчиков игр Mad Curve привлекла $1,15 млн Статьи редакции
Пока платформа работает в тестовом режиме.
SaaS-разработчик Mad Curve привлёк инвестиции от The Games Fund, сообщила компания.
- Mad Curve — разработчик платформы прогнозной аналитики для разработчиков мобильных игр и приложений.
- Компанию основали в 2022 году Никита Окань, Денис Нистратов, Дмитрии Плохов и Мадияр Хамзанов. Головной офис находится на Кипре, офис разработки — в Армении. Сейчас в команде 12 человек, после закрытия раунда количество сотрудников увеличат.
- Сервис собирает данные из любых источников (трекеры, рекламные медиации, рекламные источники трафика, магазины приложении), унифицирует, строит прогнозы по доходам, рассчитывает все ключевые метрики и выводит в отчёты.
- В будущем можно будет давать доступ к своему аккаунту — например, чтобы поделиться данными с инвестором. Пока сервис доступен в тестовом режиме, чтобы подключиться, нужно оставить заявку — это даст месяц бесплатного доступа.
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Ну вот, а мы боялись. Просто теперь вместо инвестиций в российские стартапы вложения будут в кипрско-армянские и эмиратско-турецкие.
Сам в таком работаю — американо-грузинском.
Неизвестная пока, как я понимаю, платформа, но инвестиции привлекла. Успеха ребятам!
Сейчас разработчики из Армении, выглядит как отечественные разработчики )))