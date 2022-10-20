Финансы
Благополучный ихтиандр

Платформа прогнозной аналитики для разработчиков игр Mad Curve привлекла $1,15 млн Статьи редакции

Пока платформа работает в тестовом режиме.

  • SaaS-разработчик Mad Curve привлёк инвестиции от The Games Fund, сообщила компания.

  • Mad Curve — разработчик платформы прогнозной аналитики для разработчиков мобильных игр и приложений.
  • Компанию основали в 2022 году Никита Окань, Денис Нистратов, Дмитрии Плохов и Мадияр Хамзанов. Головной офис находится на Кипре, офис разработки — в Армении. Сейчас в команде 12 человек, после закрытия раунда количество сотрудников увеличат.
  • Сервис собирает данные из любых источников (трекеры, рекламные медиации, рекламные источники трафика, магазины приложении), унифицирует, строит прогнозы по доходам, рассчитывает все ключевые метрики и выводит в отчёты.
  • В будущем можно будет давать доступ к своему аккаунту — например, чтобы поделиться данными с инвестором. Пока сервис доступен в тестовом режиме, чтобы подключиться, нужно оставить заявку — это даст месяц бесплатного доступа.

#новость

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3 комментария
Denis Bystruev

Ну вот, а мы боялись. Просто теперь вместо инвестиций в российские стартапы вложения будут в кипрско-армянские и эмиратско-турецкие.

Сам в таком работаю — американо-грузинском.

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Вадим Д.

Неизвестная пока, как я понимаю, платформа, но инвестиции привлекла. Успеха ребятам!

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Александр Антонов

Сейчас разработчики из Армении, выглядит как отечественные разработчики )))

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