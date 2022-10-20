Финансы
Полина Лааксо

ЦБ Армении улучшил прогноз по годовому росту ВВП с 1,6% до 13% из-за приезда «талантливых» россиян Статьи редакции

И рассказал о 25%-ном приросте человеческого капитала в ИТ.

Источник: Armenia Today
  • Центральный банк Армении пересмотрел прогноз экономического роста по итогам 2022 года, рассказал его председатель Мартин Галстян. После 24 февраля регулятор полагал, что рост ВВП составит 5%. Позже снизил планку до 1,6% — из-за «связи с экономикой России»: он не исключал, что её ждёт «коллапс», вместе с чем упали бы объёмы денежных переводов. Теперь ЦБ ожидает рост ВВП на уровне 13%.
  • В качестве причины такого роста Галстян называет массовый приезд квалифицированных специалистов из России. Регулятор полагал, что это может произойти ещё в начале «спецоперации», однако не считал, что этот фактор станет одним из основных.

Мы видим огромный приток россиян и 25%-ный рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект.

Мартин Галстян
  • По данным РБК, бюджет Армении на 2022 год предусматривал рост экономики в размере 7%. Те же прогнозы делал Международный валютный фонд. Armenia Today в середине сентября также сообщало, что местный ЦБ улучшил прогноз по темпам роста — с 4,9% до 12,9%.
  • По итогам второго квартала 2022 года ВВП на душу населения составил более 641 тысячи драмов — это около $1500. В России, по данным Всемирного банка за 2021 год, он составил $12,1 тысяч.
Миграция
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#армения #новость

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83 комментария
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 Цифровые комплексы

А что если все события после 24 февраля - это хитрый план по поднятию экономик стран СНГ? 🤔 Многоходовочка однако

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ЯжПрограммист

Больше похоже на много ходов очка

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1 комментарий
роман долгополов

В итоге будет падение и вопли о том что русские подьедают долму и выпили коньяк
А дурачкам поехавшим туда стоит задуматся почему в СССР Армения была самой мононациональной республикой

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Drunkenmaasta

Пожалуйста, не выезжайте никуда из России. Очень Вас прошу

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7 комментариев
Alexey Kochetkov

Рома, сиди ровно. Просто сиди)))

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Roman Bannov

Интересно получается, чтобы поднять свою экономику странам СНГ не надо вступать с Россией ни в какие блоки, а просто достаточно дождаться когда она начнёт СВО и из неё побегут люди.

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Zachemonitashatpushku

Так не первый раз) Сначала выгоняем всех "нац.предателей", а потом превозмогаем через поднятие с колен. И по нооовоой!)

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2 комментария
ctqwa

Если бы Россия вела себя адекватно, то и с экономикой [всем вместе] было лучше, и в блоки бы добровольно вступали.
А так вся эта история с переездами разве что немного подсластит горькую пилюлю. Сложно рисовать позитивный прогноз стране, у которой огромный сосед с кучей общих связей сливает свое будущее в унитаз.

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Alexey Kochetkov

Именно. С путиноидами не дружи, с русскими дружи.

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Kseniia Kolesnichenko

Не стоит забывать и про постоянные конфликты на территориях стран бывшего СССР. Например, Армения с Азербайджаном конфликтует.

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Краткий историк

Талантливые россияне - хорошо.
Вежливые россияне - плохо.

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John Doe

вежливые все же стоит взять в кавычки.

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Вадим Д.

О, "талантливые россияне" могут не только поднять экономику Армении, но и разнести в щепки свою собственную.
Однако, прогноз роста, конечно, колоссальный, остаётся порадоваться за чужие успехи.

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Dimitri

Достаточно всего-лишь одного «талантливо» русского для достижения этой цели.

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3 комментария
Ирина Домнина

как бы грустно это не звучало

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Евгений Широков

Хрен его знает, в ближайшем будущем увидим, кто уехал, те кто поднимают экономику или разносят её

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3 комментария
Oleg Sapronov

Ну назвать злопамятность, тщеславие и всяческое игнорирование инакомыслия - талантом, это сильно.
Или ты не этого "талантливого" россиянина имел ввиду?

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2 комментария
Андрей Рядькин

а какая нибудь страна запада объявил программу "привет, талантливый русский, давай работай на нас и развивайся у нас"?

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Игорь Жмаев

Германия до сих пор выдаёт рабочие визы. Особенно рады талантливым россиянам из IT

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14 комментариев
Краткий историк

да практически у любой страны есть программа "привет, талантливый кто угодно, давай работай у нас на высококвалифицированной высокооплачиваемой работе - развивайся, живи, плати налоги"

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2 комментария
John Doe

Канада активно раздает визы по своей программе (недавно два знакомых получили, сидели в Турции с марта - у одного было 515 баллов, у другого 505).
Израиль упростил донельзя свою программу репатриации - прямо в аэропорта вроде как теперь принимаю решение с поддержкой на 2 года.
По Европе выше написали.

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3 комментария
Anton Gamskiy

Великобритания упростила получение Global Talent визы

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1 комментарий
Юрий

Сербия

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Alexey Kochetkov

В США такая программа работает со дня основания. Ты почитай про русских и украинцев, которых американскими гражданами считают. Хотя бы за 20й век.

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Aleksey Bobkov

там только талантливо плодащимся сирийцам и т.д. рады

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Stanislav Perfilov

Эх, молодцы 😂

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Балкон.Ру

Не эх, а вах 😁

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Арсений

В в Армении всего 3 млн жителей, поэтому там заметно, видимо. А в РФ талантливые не нужны. Нужны молчаливо-лояльные

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Ivan Ivanov

так это временщики, или транзит для переезда или возврат когда сво закончится.

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Михаил Качалов

Эффект нулевой базы

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Semper Fi

Лол, если всего около 50к эмигрантов так подняли человеческий капитал и ВВП, то какое там качество родного человеческого капитала, совсем на уровне выгребной ямы что ли?)

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Alexey Melikhov

численность населения небольшая, по-этому 50к технарей сказываются сильно. В Армении 3 млн человек живет, в РФ 145 (вроде как). Тоесть почти в 50 раз меньше. Как думаете, если в РФ разом приезжает 2 млн айтишников и IT-предпринимателей, скажется это как то на ВВП?

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MrLoad

это сильно зависит от качества этих 50к, если основная масса из них высококвалифицированные специалисты, то вполне реальные цифры. Ну и про численность населения Армении не забывайте.

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Подобный фонарь

объясните кто в курсе плиз.
Армения настолько мала/слаба экономически, что несколько тысяч наших смогли создать такой эффект?

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Вадим Д.

Судите сами: $12,65 млрд (2020 г.).
Как по мне – для целого государства здец как мало.

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1 комментарий
Вован1986

Репостер статьи с РБК, "забыл" упомянуть одну мааааленькую деталь:

После начала российской спецоперации на Украине прогноз составлял порядка 5%, а затем снизился до 1,6%, отражая связь с экономикой России, напомнил Галстян.
В бюджете Армении на 2022 год был предусмотрен рост в размере 7%, инфляция заложена на уровне 4%. Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ Армении, экономика страны по итогам года вырастет на 12,9%, а инфляция составит около 10%.
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Pushkareva Ekaterina

Хорошая новость. Для Армении

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Allestor Klei

Я прочитал сначала, что "повысил ставку", и знатно охуел

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Доктор Богомол Тобогган

Не мешки ворочать

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Alexey Kochetkov

Кто этот виднейший экономист? Богомол. Светоч. Пруфами заваливает оппонента)))

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Farhod Nasirov

Вот это фигня.

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maximus

Грузию, кстати, тоже айтишники прокачали чуток https://tass.ru/ekonomika/15958805

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики…
Прогноз ранее составлял 5,5%
tass.ru
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Aleksey Bobkov

расскажите тезисно на сколько и каких условиях в Армению сейчас можно релоцироваться? в Казахстане больше 90 дней никак, без устройства тут на работу(

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Kseniia Kolesnichenko

Численность населения Армении - меньше 3 млн человек, Грузии - меньше 4 млн человек, Финляндия - 5 млн человек, вся Прибалтика вместе взятая - 5 млн человек.

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