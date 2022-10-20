ЦБ Армении улучшил прогноз по годовому росту ВВП с 1,6% до 13% из-за приезда «талантливых» россиян Статьи редакции
И рассказал о 25%-ном приросте человеческого капитала в ИТ.
- Центральный банк Армении пересмотрел прогноз экономического роста по итогам 2022 года, рассказал его председатель Мартин Галстян. После 24 февраля регулятор полагал, что рост ВВП составит 5%. Позже снизил планку до 1,6% — из-за «связи с экономикой России»: он не исключал, что её ждёт «коллапс», вместе с чем упали бы объёмы денежных переводов. Теперь ЦБ ожидает рост ВВП на уровне 13%.
- В качестве причины такого роста Галстян называет массовый приезд квалифицированных специалистов из России. Регулятор полагал, что это может произойти ещё в начале «спецоперации», однако не считал, что этот фактор станет одним из основных.
- По данным РБК, бюджет Армении на 2022 год предусматривал рост экономики в размере 7%. Те же прогнозы делал Международный валютный фонд. Armenia Today в середине сентября также сообщало, что местный ЦБ улучшил прогноз по темпам роста — с 4,9% до 12,9%.
- По итогам второго квартала 2022 года ВВП на душу населения составил более 641 тысячи драмов — это около $1500. В России, по данным Всемирного банка за 2021 год, он составил $12,1 тысяч.
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А что если все события после 24 февраля - это хитрый план по поднятию экономик стран СНГ? 🤔 Многоходовочка однако
Больше похоже на много ходов очка
В итоге будет падение и вопли о том что русские подьедают долму и выпили коньяк
А дурачкам поехавшим туда стоит задуматся почему в СССР Армения была самой мононациональной республикой
Пожалуйста, не выезжайте никуда из России. Очень Вас прошу
Рома, сиди ровно. Просто сиди)))
Интересно получается, чтобы поднять свою экономику странам СНГ не надо вступать с Россией ни в какие блоки, а просто достаточно дождаться когда она начнёт СВО и из неё побегут люди.
Так не первый раз) Сначала выгоняем всех "нац.предателей", а потом превозмогаем через поднятие с колен. И по нооовоой!)
Если бы Россия вела себя адекватно, то и с экономикой [всем вместе] было лучше, и в блоки бы добровольно вступали.
А так вся эта история с переездами разве что немного подсластит горькую пилюлю. Сложно рисовать позитивный прогноз стране, у которой огромный сосед с кучей общих связей сливает свое будущее в унитаз.
Именно. С путиноидами не дружи, с русскими дружи.
Не стоит забывать и про постоянные конфликты на территориях стран бывшего СССР. Например, Армения с Азербайджаном конфликтует.
Талантливые россияне - хорошо.
Вежливые россияне - плохо.
вежливые все же стоит взять в кавычки.
О, "талантливые россияне" могут не только поднять экономику Армении, но и разнести в щепки свою собственную.
Однако, прогноз роста, конечно, колоссальный, остаётся порадоваться за чужие успехи.
Достаточно всего-лишь одного «талантливо» русского для достижения этой цели.
как бы грустно это не звучало
Хрен его знает, в ближайшем будущем увидим, кто уехал, те кто поднимают экономику или разносят её
Ну назвать злопамятность, тщеславие и всяческое игнорирование инакомыслия - талантом, это сильно.
Или ты не этого "талантливого" россиянина имел ввиду?
а какая нибудь страна запада объявил программу "привет, талантливый русский, давай работай на нас и развивайся у нас"?
Германия до сих пор выдаёт рабочие визы. Особенно рады талантливым россиянам из IT
да практически у любой страны есть программа "привет, талантливый кто угодно, давай работай у нас на высококвалифицированной высокооплачиваемой работе - развивайся, живи, плати налоги"
Канада активно раздает визы по своей программе (недавно два знакомых получили, сидели в Турции с марта - у одного было 515 баллов, у другого 505).
Израиль упростил донельзя свою программу репатриации - прямо в аэропорта вроде как теперь принимаю решение с поддержкой на 2 года.
По Европе выше написали.
Великобритания упростила получение Global Talent визы
Сербия
В США такая программа работает со дня основания. Ты почитай про русских и украинцев, которых американскими гражданами считают. Хотя бы за 20й век.
там только талантливо плодащимся сирийцам и т.д. рады
Эх, молодцы 😂
Не эх, а вах 😁
В в Армении всего 3 млн жителей, поэтому там заметно, видимо. А в РФ талантливые не нужны. Нужны молчаливо-лояльные
так это временщики, или транзит для переезда или возврат когда сво закончится.
Эффект нулевой базы
Лол, если всего около 50к эмигрантов так подняли человеческий капитал и ВВП, то какое там качество родного человеческого капитала, совсем на уровне выгребной ямы что ли?)
численность населения небольшая, по-этому 50к технарей сказываются сильно. В Армении 3 млн человек живет, в РФ 145 (вроде как). Тоесть почти в 50 раз меньше. Как думаете, если в РФ разом приезжает 2 млн айтишников и IT-предпринимателей, скажется это как то на ВВП?
это сильно зависит от качества этих 50к, если основная масса из них высококвалифицированные специалисты, то вполне реальные цифры. Ну и про численность населения Армении не забывайте.
объясните кто в курсе плиз.
Армения настолько мала/слаба экономически, что несколько тысяч наших смогли создать такой эффект?
Судите сами: $12,65 млрд (2020 г.).
Как по мне – для целого государства здец как мало.
Репостер статьи с РБК, "забыл" упомянуть одну мааааленькую деталь:После начала российской спецоперации на Украине прогноз составлял порядка 5%, а затем снизился до 1,6%, отражая связь с экономикой России, напомнил Галстян.
В бюджете Армении на 2022 год был предусмотрен рост в размере 7%, инфляция заложена на уровне 4%. Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ Армении, экономика страны по итогам года вырастет на 12,9%, а инфляция составит около 10%.
Хорошая новость. Для Армении
Я прочитал сначала, что "повысил ставку", и знатно охуел
Не мешки ворочать
Кто этот виднейший экономист? Богомол. Светоч. Пруфами заваливает оппонента)))
Вот это фигня.
Грузию, кстати, тоже айтишники прокачали чуток https://tass.ru/ekonomika/15958805
расскажите тезисно на сколько и каких условиях в Армению сейчас можно релоцироваться? в Казахстане больше 90 дней никак, без устройства тут на работу(
Численность населения Армении - меньше 3 млн человек, Грузии - меньше 4 млн человек, Финляндия - 5 млн человек, вся Прибалтика вместе взятая - 5 млн человек.