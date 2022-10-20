Финансы
Маша Цепелева

Сервис для перевода денег фрилансерам Solar Staff предупредил пользователей из России о блокировке части платежей Статьи редакции

Это касается перевода денег за услуги, попадающие под санкции ЕС.

  • Пользователи сервиса Solar Staff из России получили предупреждения о блокировке платежей от российских юрлиц за услуги, входящие в санкционный список ЕС.
  • В компании пояснили, что фрилансеры, работающие с российскими компаниями через Solar Staff, заключают договор с кипрским юрлицом сервиса. Поэтому он обязан соблюдать европейские санкции и не будет работать с «санкционными» услугами. Иначе это может привести к блокировке счетов, в том числе заказчика и исполнителя.
  • Под «санкционные» услуги попадают консультации в ИТ, инжиниринг, архитекурные, бухгалтерские, аудиторские, налоговые услуги, по бизнес-управленческому консалтингу и PR. Полный список можно посмотреть здесь.
  • Сервис посоветовал «как можно быстрее завершить задачи, попадающие под санкции, и получить по ним оплату от заказчиков». С какого момента начинают действовать ограничения, в сообщении не уточнили.
  • Solar Staff основан в 2013 году Павлом Шинкаренко, это сервис для автоматизации документооборота и выплат фрилансерам. Кроме самозанятых через него могут работать физлица и ИП.

#новость #solarstaff

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8 комментариев
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 Оля Янко

Это очень плохо. Я через него 2 года деньги получала (((

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Вадим Д.

Пусть и не знаю о нём, но наверняка люди пользовались. Ещё один сервис стал бесполезен для россиян .
Может хватит? Кладбище этих сервисов уже в 3 слоя утрамбовали.

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Творческий теркин30см

https://vc.ru/services/353394-servis-solar-staff-zapustil-vyplaty-dlya-frilanserov-fizlic-s-avtomaticheskim-otchisleniem-naloga-na-dohod
Недолго музыка играла

Сервис Solar Staff запустил выплаты для…
Теперь налог можно выплачивать каждый месяц.
vc.ru
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Вадим Д.

Недолго франр танцевал, да.

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Драгоценный Абдужаббор

Обалдеть. Я вообще не помню эту статью.
Как будто в анабиозе в январе был ((

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Драгоценный Абдужаббор

Надо же, не слышал о таком сервисе

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Стас Иванов
заключают договор с кипрским юрлицом

Вот тебе и оффшорная юрисдикция)

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Руслан Астафьев

Кипр вообще прекрасен. То денег отожмёт у вкладчиков. То налог придумает платить в третьей стране. То будет ссылаться на какие то санкции))

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