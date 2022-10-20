Сервис для перевода денег фрилансерам Solar Staff предупредил пользователей из России о блокировке части платежей Статьи редакции
Это касается перевода денег за услуги, попадающие под санкции ЕС.
- Пользователи сервиса Solar Staff из России получили предупреждения о блокировке платежей от российских юрлиц за услуги, входящие в санкционный список ЕС.
- В компании пояснили, что фрилансеры, работающие с российскими компаниями через Solar Staff, заключают договор с кипрским юрлицом сервиса. Поэтому он обязан соблюдать европейские санкции и не будет работать с «санкционными» услугами. Иначе это может привести к блокировке счетов, в том числе заказчика и исполнителя.
- Под «санкционные» услуги попадают консультации в ИТ, инжиниринг, архитекурные, бухгалтерские, аудиторские, налоговые услуги, по бизнес-управленческому консалтингу и PR. Полный список можно посмотреть здесь.
- Сервис посоветовал «как можно быстрее завершить задачи, попадающие под санкции, и получить по ним оплату от заказчиков». С какого момента начинают действовать ограничения, в сообщении не уточнили.
- Solar Staff основан в 2013 году Павлом Шинкаренко, это сервис для автоматизации документооборота и выплат фрилансерам. Кроме самозанятых через него могут работать физлица и ИП.
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Это очень плохо. Я через него 2 года деньги получала (((
Пусть и не знаю о нём, но наверняка люди пользовались. Ещё один сервис стал бесполезен для россиян .
Может хватит? Кладбище этих сервисов уже в 3 слоя утрамбовали.
https://vc.ru/services/353394-servis-solar-staff-zapustil-vyplaty-dlya-frilanserov-fizlic-s-avtomaticheskim-otchisleniem-naloga-na-dohod
Недолго музыка играла
Недолго франр танцевал, да.
Обалдеть. Я вообще не помню эту статью.
Как будто в анабиозе в январе был ((
Надо же, не слышал о таком сервисе
Вот тебе и оффшорная юрисдикция)
Кипр вообще прекрасен. То денег отожмёт у вкладчиков. То налог придумает платить в третьей стране. То будет ссылаться на какие то санкции))