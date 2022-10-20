Дополнено в 20:20. Solar Staff продолжает проводить сделки с исполнителями услуг не из санкционного списка без ограничений. Сервис разрабатывает решение, «которое поможет российским компаниям работать с российскими исполнителями без ограничений», рассказали vc.ru в компании.