Сервис для сделок с фрилансерам Solar Staff предупредил пользователей из России о блокировке части платежей Статьи редакции
Это касается перевода денег за услуги, попадающие под санкции ЕС.
- Пользователи сервиса Solar Staff из России получили предупреждения о блокировке платежей от российских юрлиц за услуги, входящие в санкционный список ЕС.
- В компании пояснили, что фрилансеры, работающие с российскими компаниями через Solar Staff, заключают договор с кипрским юрлицом сервиса. Поэтому он обязан соблюдать европейские санкции и не будет работать с «санкционными» услугами. Иначе это может привести к блокировке счетов, в том числе заказчика и исполнителя.
- Под «санкционные» услуги попадают консультации в ИТ, инжиниринг, архитекурные, бухгалтерские, аудиторские, налоговые услуги, по бизнес-управленческому консалтингу и PR. Полный список можно посмотреть здесь.
- Сервис посоветовал «как можно быстрее завершить задачи, попадающие под санкции, и получить по ним оплату от заказчиков». С какого момента начинают действовать ограничения, в сообщении не уточнили.
- Solar Staff основан в 2013 году Павлом Шинкаренко, это сервис для автоматизации документооборота и выплат фрилансерам. Кроме самозанятых через него могут работать физлица и ИП.
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Это очень плохо. Я через него 2 года деньги получала (((
Оформите услуги не подпадающие под санкции и работайте дальше, никому дела не будет
Там не так все работает,в сожалению. Если ты оформил услугу как ,к примеру сантехник ,а получил вознаграждение от агенства по аудитам - то это не прокатывает. Тем более каждое вознаграждение описывается как услуга за что то. И к тому же юр лица на это не пойдут, так как у них идёт вознаграждение за ,например аудит ,а вы сантехник ,а не аудитор.
Что, у агентства по аудитам не могут засориться трубы и они не могут нанять себе сантехника?
Я без подъёбок, серьёзно спрашиваю
Когда у тебя от 1000 проверок в месяц,то это не прокатывает - это я про агенство. Те 1000 раз ,причём разных людей с разных городов они нанимают как сантехников?))))))
А, ну 1000 нет конечно ))
)))
Привет, vc.ru!
Меня зовут Александр, я отвечаю за коммуникации в Solar Staff. Думаю, что эта заметка может испугать фрилансеров и компании. Чтобы этого не произошло, я готов ответить на ваши вопросы по теме. Пишите их ниже.
Привет!
Вопрос: если, наоборот, фрилансер в РФ, а компания кипрская - ограничения такие же?
Ольга, привет! В таком случае все будет работать, как и раньше. Ограничения появляются только, когда в цепи «компания → solar staff → фрилансер», компания из России.
поясните про "инжиниринг", программисты в опасности?
Нет, программисты не попадают в эту категорию
Что по контекстной и таргетированной рекламе? Попадает под санкции?
Пусть и не знаю о нём, но наверняка люди пользовались. Ещё один сервис стал бесполезен для россиян .
Может хватит? Кладбище этих сервисов уже в 3 слоя утрамбовали.
Вадим, привет!
Меня зовут Александр, я отвечаю за PR в Solar Staff.
Мы продолжаем работать с российскими компаниями и фрилансерами. На кладбище сервисов попадать не планируем. Ограничения, которые описаны в статье, касаются только санкционных услуг.
От себя добавлю, что многие зарубежные компании пришли к нам в марте, чтобы платить российским исполнителям, и мы продолжаем с ними работать. Мы учитываем санкции, но ни в коем случае не ограничиваем доступ сами, наоборот — придумываем, как учитывая санкции, помочь людям.
Я процитирую нашего фаундера:
«Фрилансеры — люди, которые максимально далеки от любой власти в любой стране, у многих них нет ни на кого надежды и опоры. Поэтому Solar Staff сделает все, что может чтобы таким свободным людям во всех странах можно было получать свой доход, жить свободно и по-человечески».
Александр, благодарю за пояснение!
Это здорово, правда. С радостью беру свои слова о кладбище обратно! Успеха и процветания сервису, помогайте людям, это очень ценно 🤘🏻
Спасибо, Вадим!
Какой у вас крутой фаундер. Огромный респект за позицию и плюс в карму.
Cпасибо большое вам!
https://vc.ru/services/353394-servis-solar-staff-zapustil-vyplaty-dlya-frilanserov-fizlic-s-avtomaticheskim-otchisleniem-naloga-na-dohod
Недолго музыка играла
Недолго франр танцевал, да.
Обалдеть. Я вообще не помню эту статью.
Как будто в анабиозе в январе был ((
Надо же, не слышал о таком сервисе
Кипр вообще прекрасен. То денег отожмёт у вкладчиков. То налог придумает платить в третьей стране. То будет ссылаться на какие то санкции))
Справедливости ради, сейчас прекрасны все
https://youtu.be/EojocoMJDCk
Конечно) но к оффшорам отношение особое)
Вот тебе и оффшорная юрисдикция)
Этот сервис мог бы быть более гибким и позволять самим фрилансерам регистрироваться и добавлять туда своих клиентов и выставлять им счета. А то только работодатели могут приглашать туда фрилансеров.
Минималист!
Во-первых, у вас классный ник. Во-вторых, мысль вообще не хуже.
Я думаю, что вам нужно подождать чуть меньше месяца и вернуться к этому комментарию :)
У меня друзья такой же сервис запилили еще в апреле, видать не зря )
Название в студию