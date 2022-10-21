День 240: Uniqlo начал сокращать сеть в России, LG перенесёт завод в Казахстан или Узбекистан Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 21 октября: доллар — 61,5 рубля, евро — 60,44 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 66,46 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Uniqlo предупредил персонал компании о подготовке отдельных временно приостановивших работу магазинов к полному закрытию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Сколько магазинов планируют закрыть — неизвестно, но в России свернуты уже как минимум две точки: по состоянию на март их было 50, а на конец сентября — уже 48.
В СП «AliExpress Россия» сменился гендиректор. Вместо Дмитрия Сергеева, который руководил компанией с 2019 года, этот пост занял коммерческий директор по специальным категориям СП Сергей Гречин. В компании заявили, что решение о назначении нового руководителя было принято в рамках «внутренней реорганизации».
LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, говорит источник «Ъ». В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад.
Суд по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения иска Российского авторского общества к кинотеатру сети «Премьер зал» в городе Мелеузе в Башкирии по поводу отчислений за музыку в фильмах решил обратиться за разъяснением о законности этих взысканий в Конституционный суд.
Какие есть проблемы и трудности
Власти России начали обсуждать меры для предотвращения в будущем «голландской болезни» — под ней подразумевается резкое укрепление национальной валюты за счёт бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли, рассказали источники РБК. Среди обсуждаемых вариантов — дальнейшее увеличение экспортных пошлин и НДПИна газ, а также введение равновесного ценообразования внутренних цен на газ.
Контекст
Продажи персональных компьютеров за первые шесть месяцев 2022 года в России составили 1,18 млн устройств — на 20,3% меньше, чем годом ранее, подсчитали аналитики дистрибутора Marvel.
Объём бронирований туристами поездок за границу на ноябрьские праздники по сравнению с 2021 годом уменьшился на 30%.
«Коммерсантъ» обсудил с юристами, участниками ИТ- и телеком-рынка, как введение в Южном и Центральном федеральном округах режима повышенной готовности может повлиять на работу сетей связи и центров обработки данных.
Несмотря на объявления, что мобилизация заканчивается, уехавшие за границу россияне не торопятся возвращаться в Россию. Билетные сервисы и авиакомпании не зафиксировали роста спроса на рейсы из Казахстана, ОАЭ, Турции и других стран, куда сотни тысяч россиян уехали после 21 сентября.
Новости предыдущего дня, 20 октября — здесь.
Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.
"LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан".
Я так думаю, что вскоре в Казахстане, Узбекистане, Армении, да и в Брюсселе, перед штаб-квартирой НАТО поставят памятники Путину.
Так в России по такой логике получается уже должны стоять памятники Путину?
Почему ещё не с ружьём в руках защищаешь достижения страны на фронте? Давай в военкомат
С Грузии пишешь?
Нет, куда из более тёплой страны. Я свой выбор сделал - ни копейки денег больше в раше не потрачу, ни капли им налогов.
Так а ты? Из окопа пишешь или из Ольгино? Пойдёшь на фронт, нет, боец-поцреот?
Я со своим народом в трудный час.
о у вас есть свой народ. любопытно.
холопы или вольный?
С орками?)
Вот пусть теперь посмотрят кому лайкали
"Пидор очкастый вам лапшу на уши вешал а вы уши развесили,эй мойдодыр- принимай пополнение"(с)
На передовую провели интернет?
Чего не отвечаешь то, проститутка ты пятнадцатирублевая?)
А у Вас, что, ещё икона с его ликом дома в красном углу не висит? Недоработочка.
Так иконы Путина должы в штаб квартире НАТО висеть по такой логике?
Логика и Ваши комментарии есть вещи несовместимые.
Дед поднял экономику всех соседей. Сильный лидер. Твёрдо и чётко. А в РФ деньги и работа не нужны - кто-то должен ведь ехать в окопы
Истину глаголишь, брат Иван
Ну вам то также платят, по 15 рублей, да?
Почему не на своих свинячих ресурсах срете? Вам так рунет намазан медом?
ты хочешь, чтобы в рунете остались только такие как ты?
Когда я слышу "Российское авторское общество", откуда торчат уши Михалкова и его охуевшей братвы, мне даже неважен конкретный спор - всегда топлю против РАО и всей этой пиздобратии.
В общем, с детства за башкирский кинотеатр.
Пользуясь случаем, приглашаю всех курильщиков и сочувствующих в мой пост, посвящённый, так сказать, уходу табачных компаний из России в связи с сами знаете чем. Спам можно сказать по теме, чо: https://vc.ru/u/1152586-slegka-pridurkovatyy/523702-druzhba-druzhboy-a-tabachok-vroz-2
Кури, бухай - импортозамещай!
Ответное приглашение.
https://vc.ru/life/523072-5-sovetov-kotorye-spasli-mne-zhizn-kogda-ya-bolela-rakom
Я ещё вчера хотел там весело покаментить, но, как оказалось, я в том сообществе забанен. Хотя я совсем негрубый, излучаю только позитив и даже не знаю, что такое токсичное поведение и набросы с целью устроить агрессивную полемику.
Когда жил в России постоянно слышал фразу: не нравится - вали.
Ну вот свалили. Теперь, просят вернуться, а ты уже понимаешь, что просто нет желания ехать назад. Такое пережить на границе, когда 4 - суток ты едешь 20км. За эти 80 часов дороги многое было обдуманно, многое было увиденно.
Ужасно тяжело было, но назад никто не шёл. Некоторые бросали машины и шли пешком через границу.
Конечно, сейчас уже всё вспоминается с юмором, но назад очень мало кто хочет.
Думаю, дальше все свалившие, смогут выбрать для себя место по душе.
А вас зовут прям?
Ага , видели уже репортажи с уехавшими-там такие таланты,такие пассионарии ,бггг
Что мы будем делать без инструкторов по йоге -ума не приложу
240 дней подряд всяку хрень нам говорят. Сегодня День яблока, а все молчат об этом. С праздником!
Uniqlo закрывает магазины, но на маркетплейсах торговля идёт.
AliExpress Россия меняет гендира, да и фиг с ним, покупатели ничего не заметят.
LG переезжает из подмосковья в ...стан, видимо любой Стан лучше РФ для работы.
Михалков алчет больше денег через авторское общество. Теперь под прицелом кинотеатр в Башкирии.
Власти будут бороться с крепким и сильным ₽: кроме газа нам торговать нечем, этотназывается бурный рост экспорта.
Продажи ПК падают, зато счёты, вероятно в цене.
Тарброни на ноябрь упали на 30%, ну так в любой момент каждого могут отправить с кредитными кан кулами в придачу.
Мобилизация вроде бы заканчивается, а никто не возвращается. Правильно делают, демагогам доверять нельзя.
Хорошей всем пятницы и позитива 🤘🏻
А ещё сегодня День торжества разума, но он, видимо, не совсем для этой планеты.
Чуть овсянкой не подавилась 😂
Хороший праздник намечается
У нас, скорее, будет праздник Торжества без ума. Вот это очень на человечество похоже.
Сегодня еще и день начос. Буду ими пятничный вискарь вечером закусывать по такому поводу
Скоро останеться две трубы, нефть и газ, и вдоль ее население РФ... Как в свое время селились вдоль рек, так теперь вдоль трубы.
ага и нашим детям будут рассказывать что за трубой смерть
Как в плане Далласа. Все думали фейк, а нет, - пророчество)
Они всерьез обсуждают бурный рост экспорта товаров?-)
Ага, а еще 20% рынка отечественной микроэлектроники в ближайшем будущем, хорошо что хоть ни мирового. Фантазеры епт.
Головокружение от успехов.
Это неважно, главное для них — чтобы ₽ не окреп. Ну и бурный рост — чем не повод для гордости? 😄
Какие же дебилы управляют страной, слов нет.
Как говорит наш могучий и дальновидный лидер - все идет по плану. Неизвестно только по какому...
https://www.youtube.com/shorts/MOWRwckWZHk
😆😆😆
Даллеса
Так он вроде против СССР был)) А СССР вроде бы фсё. Так что должен быть новый план))
Нет, совок ещё жив, это он сейчас во власти. Как подохнут все деды во власти - только тогда закончится совок
Экономика соседних стран 📈📈📈📈📈📈📈📈