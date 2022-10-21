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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 октября: доллар — 61,5 рубля, евро — 60,44 рубля.

Курсы на Forex на 21:36 мск 20 октября: доллар — 61,37 рубля, евро — 60,56 рубль.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,74 рубля, евро — по 66,46 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Uniqlo предупредил персонал компании о подготовке отдельных временно приостановивших работу магазинов к полному закрытию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Сколько магазинов планируют закрыть — неизвестно, но в России свернуты уже как минимум две точки: по состоянию на март их было 50, а на конец сентября — уже 48.

В СП «AliExpress Россия» сменился гендиректор. Вместо Дмитрия Сергеева, который руководил компанией с 2019 года, этот пост занял коммерческий директор по специальным категориям СП Сергей Гречин. В компании заявили, что решение о назначении нового руководителя было принято в рамках «внутренней реорганизации».

LG планирует закрыть завод в Подмосковье и перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, говорит источник «Ъ». В Казахстане у LG с 1998 года уже работал завод, но закрылся несколько лет назад.

Суд по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения иска Российского авторского общества к кинотеатру сети «Премьер зал» в городе Мелеузе в Башкирии по поводу отчислений за музыку в фильмах решил обратиться за разъяснением о законности этих взысканий в Конституционный суд.

Какие есть проблемы и трудности

Власти России начали обсуждать меры для предотвращения в будущем «голландской болезни» — под ней подразумевается резкое укрепление национальной валюты за счёт бурного роста экспорта товаров одной доминирующей отрасли, рассказали источники РБК. Среди обсуждаемых вариантов — дальнейшее увеличение экспортных пошлин и НДПИна газ, а также введение равновесного ценообразования внутренних цен на газ.

Контекст

Продажи персональных компьютеров за первые шесть месяцев 2022 года в России составили 1,18 млн устройств — на 20,3% меньше, чем годом ранее, подсчитали аналитики дистрибутора Marvel.

Объём бронирований туристами поездок за границу на ноябрьские праздники по сравнению с 2021 годом уменьшился на 30%.

«Коммерсантъ» обсудил с юристами, участниками ИТ- и телеком-рынка, как введение в Южном и Центральном федеральном округах режима повышенной готовности может повлиять на работу сетей связи и центров обработки данных.

Несмотря на объявления, что мобилизация заканчивается, уехавшие за границу россияне не торопятся возвращаться в Россию. Билетные сервисы и авиакомпании не зафиксировали роста спроса на рейсы из Казахстана, ОАЭ, Турции и других стран, куда сотни тысяч россиян уехали после 21 сентября.

Новости предыдущего дня, 20 октября — здесь.

Как меняется ситуация для работников и работодателей на фоне мобилизации — хроника.