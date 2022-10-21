Инвесткомпания «Атон» предупредила клиентов, что автоматически конвертирует валюту до $20 тысяч на счетах в рубли Статьи редакции
Чтобы помочь им «избавиться от небольших валютных остатков» и «не переплачивать комиссию за хранение валюты».
- С 31 октября «Атон» изменит тарифы для валютных счетов из-за «рисков блокировки иностранной валюты».
- Комиссия за хранение валюты «недружественных» стран (долларов, евро, фунтов стрелингов и швейцарских франков) вырастет до 12%. Комиссия за конвертацию любой валюты (кроме сделок с HKD и CNY на Мосбирже) для тарифа «Первый» составит 2% от суммы, минимум 3 тысячи рублей. Для остальных тарифов — 1% от суммы, а комиссия за ввод и вывод иностранной валюты — 5 тысяч рублей.
- При этом площадка автоматически переведёт «недружественную» валюту на счетах клиентов суммой до $20 тысяч в рубли, чтобы «помочь избавиться от небольших валютных остатков» и не переплачивать за комиссию.
Можно отказаться от автоматической конвертации, для этого надо до 31 октября связаться с персональным финансовым консультантом или позвонить по телефону горячей линии 8-800-333-66-77.
- В июне 2022 года «Атон» предупреждала клиентов о риске блокировки валюты европейских стран на российских счетах. В письме клиентам компания назвала наиболее безопасными для российских резидентов рубли и валюты «дружественных» стран, в частности юани.
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Спасибо, родные!
Атон не виноват я считаю... Это лишь следствие
Если у менеджмента нет мозгов и в душе латентные мошенники, то всё будет лишь следствием.
Объективный форс-мажор в стране...
Людям приятно конечно обвинять капиталистов-менеджеров во всех бедах, не разбираясь в причинах и следствиях.
Ничего в этой стране не меняется
А сам рубль - это точно дружественная валюта???
для рубля,да
Какие роскошные комиссии, заманчивые условия, какая забота о клиентах, ай, молодцы! Так им, проклятым валютам «недружественных» стран!
Вот спасибо, так:
Т.е. когда заблокируют свифт, а пока всё к этому идет, и баксы окажутся просто записью в банковской 1с, то вы возьмете ответственность на себя? :)
Хотелось бы чтобы ответственность на себя взял тот по чьей вине заблокируют Свифт!
Очевидно, что свифт блокируют со стороны евросоюза и сша. Что бы там не было, РФ к ним не имеет никакого отношения и договоры они рвут в одностороннем порядке.
Очевидно что Европа и США блокирует свифт не на ровном месте, у них есть причина, причина и является ответственной за все следствия.
опять Вовка не при делах, да ебана рот
А сейчас разве не так? Или кто-то из атон и других брокеров взял на себя ответственность за замороженный акции? Нет, скинул все на клиентов, увеличили комиссии на вывод оставшихся активов и были таковы
Так вроде атон пока что дает возможность поменять баксы на другую валюту?
У атона до апреля месяца не было возможности купить акции через спб , тк все сделки по ним они проводили через нрд, поэтому всем клиентам атона заблокировали все иностранные акции еще в конце февраля, затем они подключили спб и начали скамить через звонки от персональных менеджеров своих клиентов на покупку акций там, а уже в конце мая тем кто на все это купился обособили второй раз активы через спб. Это все что нужно знать об их «заботе» ))
Там поможет компания сейчас выплатит все клиентам и закроется, раз без Свифта работать не может?
удобно, спасибо
Какая забота! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
это фонды которых с самой конской комиссией, хороши помогаторы 👍 интересно как это помогаторство с юрид точки зрения выглядит
Сразу в юани конвертируйте)
напоминает те самые автоматически подключаемые услуги, но отказываться от которых надо вручную
то есть 10т это небольшие валютные остатки,хорошо живем по мнению Атон
Валюта она не для всех, а только для тех кто имеет свыше 20 тысяч долларов, а иностранные акции для тех кто имеет (уже скоро) свыше 500 тысяч долларов для получение статуса квала, но ничего думаю скоро и валюту подтянут к этой планке. Кстати, ну вот конвертнут они валюту до 20 тысяч в рубли, а дальше что? Ведь на московской бирже (пока) продолжатся торги долларом, выходит что бы люди не набрали ее опять, покупка валюты через атон будет минимальным лотом от 20 тысяч долларов? а иначе «крестьяне» опять наберут на свои «копейки» валюты и смысл тогда во всей этой конвертации?
Хорошую компанию Атоном не назовут
Между прочим (чего нет в новости) в своем письме клиентам повышение комиссии за хранения валюты атон обосновывают тем, что на их взгляд благодаря этой комиссии они будут надежней ее хранить … интересно если все же валюту на счетах атон заморозят, то возместят ли они ее в полном объеме тем, кто ее у них хранил под 12%? (риторический вопрос)В текущих условиях мы руководствуемся в первую очередь желанием снизить риски заморозки ваших активов и прилагаем все усилия, чтобы использовать наиболее безопасное, на наш взгляд, место хранения. Мы вынуждены увеличить стоимость обслуживания валюты на брокерских счетах на сумму дополнительных издержек, которые ложатся на компанию при хранении валют недружественных стран.
комиссия 5к нехило так