День 242: правительство России «посчитало возможным» использовать МКС до 2028 года Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 22-24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,22 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,44 рубля, евро — по 67,26 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Первый российский спутник для широкополосного интернета «Скиф-Д» запустили поздно вечером 22 октября, сообщила госкорпорация «Роскосмос». Он нужен «для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса».
Россия планирует использовать российский сегмент МКС до 2028 года, это время развёртывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Индийские автопроизводители выйдут на российский рынок в ближайшее время, заявил «РИА Новости» президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги. Он не уточнил, о каких именно брендах идёт речь.
Контекст
Тарифы на сотовую связь в 2023 году могут вырасти в пределах инфляции. Это связано с покупкой нового оборудования для развития сетей в районах, оценил для агентства «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.
Визовый сбор по заявлениям на шенген, поданным до 30 сентября, не возвращается. АТОР собрала ответы на популярные вопросы про визы и поездки в Финляндию.
Новости предыдущего дня, 22 октября — здесь.
"Индийские автопроизводители выйдут на российский рынок в ближайшее время"
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Ради такого отрыл фото из личного архива))
надеюсь, линейку для российского рынка так и назовут — «кранты»
Надейтесь))) Скоро Болливуд на всех экранах. Зита и Гита, тыщасотый сезон
Пежо 206 руками идуса
Великая реклама
Кому 242-й, а кому и Международный день тёщи. С праздником!
Скифы, печенеги, половцы. Спутник для шустрого интернета осилил Роскосмос.
Кто как, а РФ будет пользоваться МКС до 2028-го.
Индия выходит на авторынок РФ — рикши, мы вам рады.
Очередной рост тарифов ОпСоСов, на этот раз как бы на размер инфляции, но мы-то знаем, что этим не ограничится.
Визы не дают, но и деньги не возвращают, туризм у нас особенный нынче.
Доброго всем дня и хорошего настроения 🤘🏻
Какой туризм, когда Ростуризм того, приказал долго жить. И с пляжами Баренцева моря дружить
О, я такой туризм на даче видела, ммм! Но сезон ограничен.
Семейная пара на таких огромных тяжелых надувных досках, стоя и с вёслами! Говорят, очень полезное упражнение для тех, у кого нет свободных 200к на нонешние курорты Краснодарского края, чтоб не вляпаться в говно даже на частном пляже очередного "этожеребёнок".
Справедливости ради, Land Rover тоже индийский.
Может они это имели ввиду?
Да вот что-то сомнительно 😄
Мы в космос улетаем на работу,
Стыкуем на орбите корабли!
А всё берёт начало от первого полёта,
Гагаринского первого витка вокруг Земли!
Вот так лучше читается:
Мы в космос улетаем на работу,
Стыкуем на орбите корабли!
А всё берёт начало,
от первого полёта,
Гагаринского...
первого...
витка вокруг Земли!
Великолепно 😄👍
В 2028-м: космонавтам разрешили доживать на МКС, потому что на обратный путь не осталось ни денег, ни ракет.
Её затопить должны были, и вроде уже под это деньги выделялись, срок годности уже кончился, ремонтировать, будет дороже затопления, но видимо кто-то очень убедительный там появился. Зачем на старое барахло тратить бюджет, когда можно все новое сделать намного эффективней, я не понимаю.
Если затопить МКС - у РФ вообще никакой станции не будет, не потянуть свою КС по деньгам, никак, вообще. Кстати судьба МКС никак от Российской стороны не зависит, она хоть и "международная" но в основном на аммериканские деньги.
А то если амеры завтра обанкротятся то станцию закроют?Е мае ,нищая Ельцинская Россия станцию свою содержала сама,когда амеры кинцо про метеориты и инопланетян только снимали
И чё? При Ельцине нищая Россия станцию "Мир" поддерживала. С приходом Вами любимого геополитика ее поддерживать сразу прекратили и затопили. Да и станция "Мир" - наследие СССР. К чему это упоминание о ней в данной ситуации? Или Вы не только мазохист, но ещё и любитель помаструбировать на труп СССР?
о блин.
У нас традиционный "воскресный обед" сместился на вчера. Так дома его вспоминали. И на вопрос, что хорошего он вам дал, забыли, как почки морозили ночами на порогах банков 2 раза, ответ был дан как "он дал нам свобоДЫ".
Мне аж было нечего возразить.
Если чувство свободы людям дороже почек, то я могу этому только поапплодировать. Стоя. Серьезно.
Я только о фактах-при Ельцине нашли деньги поддерживать в одиночку целую станцию, значит и сейчас можно найти.Кто не хочет- не находит и топит
Вы сейчас о чьих деньгах говорите? Деньгах США?
Если у амеров нет денег то содержать вполне возможно силами РФ и ЕС с Японией,если уж Ельцинская РФ смогла в одиночку содержать станцию
Так демонтаж тоже на аммериканские деньги планировался... в любом случае чинить её дороже, станция уже посыпалась и будет сыпаться еще быстрее - еще больше вложений, нужно делать базу на луне.
МКС будет в эксплуатации до момента постройки лунной.
О, экспертов подвезли!
С американским сегментом все в порядке. А российский уже все, кирдык. Это они говорят в качестве причины. Мне наплевать, но думаю что Россия в космосе все.
А как космонавты летают без визы?
тоже мне дипломаты, охамели, да?)
Комментарий удален модератором
Один? А сколько планируется?
Для сравненияSpaceX в ходе 65 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 3449 спутников системы Starlink.
Или как это всё планируется использовать?
А летать на МКС будут на рогозобатутах .
Чё минусуете , не смешно ? Это Россия , детка !