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Курсы ЦБ на 22-24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.

Курсы на Forex на 10:00 мск 23 октября: доллар — 61,14 рубля, евро — 60,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,22 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,44 рубля, евро — по 67,26 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Первый российский спутник для широкополосного интернета «Скиф-Д» запустили поздно вечером 22 октября, сообщила госкорпорация «Роскосмос». Он нужен «для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса».

Россия планирует использовать российский сегмент МКС до 2028 года, это время развёртывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Индийские автопроизводители выйдут на российский рынок в ближайшее время, заявил «РИА Новости» президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги. Он не уточнил, о каких именно брендах идёт речь.

Контекст

Тарифы на сотовую связь в 2023 году могут вырасти в пределах инфляции. Это связано с покупкой нового оборудования для развития сетей в районах, оценил для агентства «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.

Визовый сбор по заявлениям на шенген, поданным до 30 сентября, не возвращается. АТОР собрала ответы на популярные вопросы про визы и поездки в Финляндию.

Новости предыдущего дня, 22 октября — здесь.