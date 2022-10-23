{"id":13680,"url":"\/distributions\/13680\/click?bit=1&hash=c0e9f8f608229979229e238cb39f303eeb16cd054cf221b2279906da40b65e0d","title":"\u0427\u0442\u043e \u0437\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0449\u0438\u043a\u0438 \u043f\u0440\u044f\u0447\u0443\u0442 \u043e\u0442 \u043d\u0430\u0441 \u0437\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0441\u0438\u0432\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439?","buttonText":"\u0420\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0438\u0442\u0435","imageUuid":"9a46bc02-fcec-5656-93cc-0cf32db00e26","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

День 242: правительство России «посчитало возможным» использовать МКС до 2028 года Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1445 просмотров

Курсы ЦБ на 22-24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.

Курсы на Forex на 10:00 мск 23 октября: доллар — 61,14 рубля, евро — 60,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,22 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,44 рубля, евро — по 67,26 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Первый российский спутник для широкополосного интернета «Скиф-Д» запустили поздно вечером 22 октября, сообщила госкорпорация «Роскосмос». Он нужен «для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса».

Россия планирует использовать российский сегмент МКС до 2028 года, это время развёртывания российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Индийские автопроизводители выйдут на российский рынок в ближайшее время, заявил «РИА Новости» президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги. Он не уточнил, о каких именно брендах идёт речь.

Купить рекламу Отключить

Контекст

Тарифы на сотовую связь в 2023 году могут вырасти в пределах инфляции. Это связано с покупкой нового оборудования для развития сетей в районах, оценил для агентства «Прайм» профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ Вячеслав Чеглов.

Визовый сбор по заявлениям на шенген, поданным до 30 сентября, не возвращается. АТОР собрала ответы на популярные вопросы про визы и поездки в Финляндию.

Новости предыдущего дня, 22 октября — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
 Андрей Волхонский

"Индийские автопроизводители выйдут на российский рынок в ближайшее время"
=======
Ради такого отрыл фото из личного архива))

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо

надеюсь, линейку для российского рынка так и назовут — «кранты»

Ответить
Развернуть ветку
Гневный антимобик

Надейтесь))) Скоро Болливуд на всех экранах. Зита и Гита, тыщасотый сезон

Ответить
Развернуть ветку
ViktoRus

Пежо 206 руками идуса

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Великая реклама

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Кому 242-й, а кому и Международный день тёщи. С праздником!

Скифы, печенеги, половцы. Спутник для шустрого интернета осилил Роскосмос.
Кто как, а РФ будет пользоваться МКС до 2028-го.
Индия выходит на авторынок РФ — рикши, мы вам рады.
Очередной рост тарифов ОпСоСов, на этот раз как бы на размер инфляции, но мы-то знаем, что этим не ограничится.
Визы не дают, но и деньги не возвращают, туризм у нас особенный нынче.

Доброго всем дня и хорошего настроения 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Гневный антимобик

Какой туризм, когда Ростуризм того, приказал долго жить. И с пляжами Баренцева моря дружить

Ответить
Развернуть ветку
Нижний микроскоп

О, я такой туризм на даче видела, ммм! Но сезон ограничен.
Семейная пара на таких огромных тяжелых надувных досках, стоя и с вёслами! Говорят, очень полезное упражнение для тех, у кого нет свободных 200к на нонешние курорты Краснодарского края, чтоб не вляпаться в говно даже на частном пляже очередного "этожеребёнок".

Ответить
Развернуть ветку
Отдельный спрей

Справедливости ради, Land Rover тоже индийский.
Может они это имели ввиду?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да вот что-то сомнительно 😄

Ответить
Развернуть ветку
FigarrrrrrrRo Butchinini

Мы в космос улетаем на работу,
Стыкуем на орбите корабли!
А всё берёт начало от первого полёта,
Гагаринского первого витка вокруг Земли!

Ответить
Развернуть ветку
Ненавижу Лицемеров

Вот так лучше читается:
Мы в космос улетаем на работу,
Стыкуем на орбите корабли!
А всё берёт начало,
от первого полёта,
Гагаринского...
первого...
витка вокруг Земли!

Ответить
Развернуть ветку
FigarrrrrrrRo Butchinini

Великолепно 😄👍

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин
правительство России «посчитало возможным» использовать МКС до 2028 года

В 2028-м: космонавтам разрешили доживать на МКС, потому что на обратный путь не осталось ни денег, ни ракет.

Ответить
Развернуть ветку
Александр И

Её затопить должны были, и вроде уже под это деньги выделялись, срок годности уже кончился, ремонтировать, будет дороже затопления, но видимо кто-то очень убедительный там появился. Зачем на старое барахло тратить бюджет, когда можно все новое сделать намного эффективней, я не понимаю.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Rumyankov
Ответить
Развернуть ветку
Иван

Если затопить МКС - у РФ вообще никакой станции не будет, не потянуть свою КС по деньгам, никак, вообще. Кстати судьба МКС никак от Российской стороны не зависит, она хоть и "международная" но в основном на аммериканские деньги.

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

А то если амеры завтра обанкротятся то станцию закроют?Е мае ,нищая Ельцинская Россия станцию свою содержала сама,когда амеры кинцо про метеориты и инопланетян только снимали

Ответить
Развернуть ветку
MT Advanced

И чё? При Ельцине нищая Россия станцию "Мир" поддерживала. С приходом Вами любимого геополитика ее поддерживать сразу прекратили и затопили. Да и станция "Мир" - наследие СССР. К чему это упоминание о ней в данной ситуации? Или Вы не только мазохист, но ещё и любитель помаструбировать на труп СССР?

Ответить
Развернуть ветку
Нижний микроскоп

о блин.
У нас традиционный "воскресный обед" сместился на вчера. Так дома его вспоминали. И на вопрос, что хорошего он вам дал, забыли, как почки морозили ночами на порогах банков 2 раза, ответ был дан как "он дал нам свобоДЫ".
Мне аж было нечего возразить.

Ответить
Развернуть ветку
MT Advanced

Если чувство свободы людям дороже почек, то я могу этому только поапплодировать. Стоя. Серьезно.

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Я только о фактах-при Ельцине нашли деньги поддерживать в одиночку целую станцию, значит и сейчас можно найти.Кто не хочет- не находит и топит

Ответить
Развернуть ветку
MT Advanced

Вы сейчас о чьих деньгах говорите? Деньгах США?

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Если у амеров нет денег то содержать вполне возможно силами РФ и ЕС с Японией,если уж Ельцинская РФ смогла в одиночку содержать станцию

Ответить
Развернуть ветку
Александр И

Так демонтаж тоже на аммериканские деньги планировался... в любом случае чинить её дороже, станция уже посыпалась и будет сыпаться еще быстрее - еще больше вложений, нужно делать базу на луне.

Ответить
Развернуть ветку
Иван

МКС будет в эксплуатации до момента постройки лунной.

Ответить
Развернуть ветку
Ияза Гара

О, экспертов подвезли!

Ответить
Развернуть ветку
Dark Soul

С американским сегментом все в порядке. А российский уже все, кирдык. Это они говорят в качестве причины. Мне наплевать, но думаю что Россия в космосе все.

Ответить
Развернуть ветку
николай

А как космонавты летают без визы?

Ответить
Развернуть ветку
Нижний микроскоп

тоже мне дипломаты, охамели, да?)

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Юрий Б.
Первый российский спутник для широкополосного интернета «Скиф-Д» запустили

Один? А сколько планируется?

Для сравнения

SpaceX в ходе 65 запусков ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 3449 спутников системы Starlink.

Или как это всё планируется использовать?

Ответить
Развернуть ветку
Гена Иванов

А летать на МКС будут на рогозобатутах .

Ответить
Развернуть ветку
Гена Иванов

Чё минусуете , не смешно ? Это Россия , детка !

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 33 комментария
null