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Источник: «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:45 мск: доллар — 61,56 рубля, евро — 60,38 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,15 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,62 рубля, евро — по 66,51 рубля.

Курсы на Forex на 7:47 мск: доллар — 61,54 рубля, евро — 60,35 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

«Победа» планирует возобновить регулярные рейсы в Турцию с 23 декабря — пока только в Анталью. Компания не летала за рубеж с 8 марта и оставалась единственной из крупных игроков, кто до этого момента не предлагал рейсов за пределы России.

«Ростех» не исключает, что выйдет из состава акционеров «АвтоВАЗа» и передаст свои 32,3% ФГУП «НАМИ». Из-за того, что предприятия «Ростеха» попали под санкции США, завод испытывает трудности с закупкой комплектующих за рубежом.

Российские брокеры собираются подключиться к казахстанским биржам. Среди заинтересовавшихся — БКС, «Велес Капитал», «Ингосстрах-Инвестиции», «Иволга Капитал». Сейчас это «единственное окно для торговли на рынке Euroclear», замечает замгендиректора по активным операциям «Велес Капитала» Евгений Шиленков.

Какие есть проблемы и трудности

Банки, операторы связи и другие субъекты критической информационной инфраструктуры больше не смогут закупать иностранное ПО, даже если на российском рынке нет аналога. Вместо этого, чтобы решать нужные задачи, придётся использовать несколько местных продуктов.

Ассоциация больших данных считает «нецелесообразным» создавать фонд компенсации для жертв утечек баз персональных данных. Вместо этого лучше инвестировать деньги в аудиты информационных систем.

Контекст

За январь-сентябрь 2022 года товарооборот России с Китаем вырос на 32,5% в годовом исчислении — до $136,08 млрд. Экспорт из Китая увеличился на 10,3% до $52,24 млрд, а импорт российских товаров и услуг — на 51,6%, до $83,84 млрд.

После начала спецоперации и оттока американских поставок на российском рынке росли продажи ноутбуков от китайских поставщиков: для Huawei с января по август рост составил 372%, для Honor — 113%.

За январь-июнь 2022 года в России увеличился спрос на игровые мониторы: от всех проданных устройств игровыми были 50%. Причина подросшего спроса — интерес к играм как к способу борьбы со стрессом на фоне кризиса.

Санкции в отношении России изменили морскую логистику страны, пишет «Ъ». В третьем квартале суда под российским флагом в ЕС составило 107, хотя за тот же период в 2021 году речь шла о 1042 заходах. Из 27 стран Евросоюза российские корабли заходили в порты только девяти стран, а в воды США и Великобритании не заходили вовсе. Заходы в порты «дружественных» стран тем временем выросли: в Турцию — более чем на 40%, в Китай — на 17%.

По подсчётам ВТБ, безналичные платежи в розничном обороте в России выросли до 80%. Одна из причин — всё больше магазинов предлагают, помимо оплаты картой через терминал, оплату по QR-коду.