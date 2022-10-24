День 243: «Победа» впервые с марта возобновит полёты за рубеж, спрос на игровые мониторы в России растёт из-за стресса Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 24 октября: доллар — 61,19 рубля, евро — 59,83 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,15 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,62 рубля, евро — по 66,51 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
«Победа» планирует возобновить регулярные рейсы в Турцию с 23 декабря — пока только в Анталью. Компания не летала за рубеж с 8 марта и оставалась единственной из крупных игроков, кто до этого момента не предлагал рейсов за пределы России.
«Ростех» не исключает, что выйдет из состава акционеров «АвтоВАЗа» и передаст свои 32,3% ФГУП «НАМИ». Из-за того, что предприятия «Ростеха» попали под санкции США, завод испытывает трудности с закупкой комплектующих за рубежом.
Российские брокеры собираются подключиться к казахстанским биржам. Среди заинтересовавшихся — БКС, «Велес Капитал», «Ингосстрах-Инвестиции», «Иволга Капитал». Сейчас это «единственное окно для торговли на рынке Euroclear», замечает замгендиректора по активным операциям «Велес Капитала» Евгений Шиленков.
Какие есть проблемы и трудности
Банки, операторы связи и другие субъекты критической информационной инфраструктуры больше не смогут закупать иностранное ПО, даже если на российском рынке нет аналога. Вместо этого, чтобы решать нужные задачи, придётся использовать несколько местных продуктов.
Ассоциация больших данных считает «нецелесообразным» создавать фонд компенсации для жертв утечек баз персональных данных. Вместо этого лучше инвестировать деньги в аудиты информационных систем.
Контекст
За январь-сентябрь 2022 года товарооборот России с Китаем вырос на 32,5% в годовом исчислении — до $136,08 млрд. Экспорт из Китая увеличился на 10,3% до $52,24 млрд, а импорт российских товаров и услуг — на 51,6%, до $83,84 млрд.
После начала спецоперации и оттока американских поставок на российском рынке росли продажи ноутбуков от китайских поставщиков: для Huawei с января по август рост составил 372%, для Honor — 113%.
За январь-июнь 2022 года в России увеличился спрос на игровые мониторы: от всех проданных устройств игровыми были 50%. Причина подросшего спроса — интерес к играм как к способу борьбы со стрессом на фоне кризиса.
Санкции в отношении России изменили морскую логистику страны, пишет «Ъ». В третьем квартале суда под российским флагом в ЕС составило 107, хотя за тот же период в 2021 году речь шла о 1042 заходах. Из 27 стран Евросоюза российские корабли заходили в порты только девяти стран, а в воды США и Великобритании не заходили вовсе. Заходы в порты «дружественных» стран тем временем выросли: в Турцию — более чем на 40%, в Китай — на 17%.
По подсчётам ВТБ, безналичные платежи в розничном обороте в России выросли до 80%. Одна из причин — всё больше магазинов предлагают, помимо оплаты картой через терминал, оплату по QR-коду.
Новости предыдущего дня, 23 октября — здесь.
В рубрику контекст:
В 90-е мы все жили перспективами, ждали и надеялись на лучшее.
Сейчас мы тоже живём перспективой, ждём и надеемся на лучшее.
Но есть нюанс...
Кэпа в студию, не понял
Кепа нет, есть ясень пень..
Что нужно, Михал Михалыч?
Гугли по "сосать у шарика"
Что тут понимать - "Российские брокеры собираются подключиться к казахстанским биржам". Вот это "победа"! А не то, что "Победа" снова полетит в Анталью
Тем временем виновницами Ейска признаны 2 чайки.
Сыновья? Ну пожалуйста, пусть будут сыновья
нетЪ
с мордой лица даже одного чайки-сына можно 10 самолетов укокошить
а в Иркутске значит будут виноваты 5 воробьев
а, да...За январь-сентябрь 2022 года товарооборот России с Китаем вырос на 32,5% в годовом исчислении — до $136,08 млрд. Экспорт из Китая увеличился на 10,3% до $52,24 млрд, а импорт российских товаров и услуг — на 51,6%, до $83,84 млрд.
по сути цены выросли, количество товаров сократилось, но в денежном выражении увеличилось.
т.е. если раньше можно было семье на 6 000 купить 3 пары обуви,а теперь 1 пару за 10 000, то стали тратить больше. но больше ли купили? ))
Влияет ли на эти рассуждения факт того, что товарооборот возрос в долларах?
а писанини на данном сайтена факты вообще влияет? А ваш комментарий на факт влияет? И что теперь? влияет то что данные выраженные лишь в стоимостном выражении никчемны. На вроде "я вчера купил машину за 3 ляма"... много информации? Но можно за 3 ляма купить Бентли, условно, а можно ржавые Жигули без двигателя. Сумма одна, а покупки одинаковые? Так что влияет, но не на факт, а на восприятие факта и понимание.
То есть на старом мониторе игры вдруг перестали запускаться...
Не радуют, сэр...
Вообще причина скорее в сливе цен на игровые видео карты, которые хорошо раскрываются на таких мониторах. Карты скоро на вес будут продавать
У вас сплошные факты и логика! Скучно! Никакого надрыва! Не писать вам новости!
А, ну правильно, зачем возмещать ущерб от слива данных, если это происходит на постоянной основе
О, символ года на месте.
"Ассоциация больших данных считает «нецелесообразным» создавать фонд компенсации для жертв утечек баз персональных данных"
Ну не может же АБД просто взять и сказать: "Да, мы сливаем данные, и будем сливать данные, накажите нас полностью", лол.
Мне кажется скоро так и скажут
ага,оштрафуйте нас на 60к полностью
Я ждала полную безнадëгу но звучит не так плохо
Пошли на поправку
Казахстанские биржи ëпта
"Ассоциация больших данных считает «нецелесообразным» создавать фонд компенсации для жертв утечек баз персональных данных. Вместо этого лучше инвестировать деньги в аудиты информационных систем".
Действительно, зачем платить деньги пострадавшим, когда можно их впихнуть в свои кормушки. Правовое государство епта.
С сайта организации: "Ассоциация больших данных (АБД) была создана в России осенью 2018 года. Сегодня членами Ассоциации являются: «Яндекс», VK, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «МегаФон», «Ростелеком», oneFactor, QIWI, билайн, «МТС», Фонд «Сколково», Аналитический центр при Правительстве РФ, «Банк ВТБ», Центр стратегических разработок (ЦСР). Основная цель Ассоциации — создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России".
😁😁😁
конечно лучше, проверили 1 раз, на бумаге проверили 20 раз... профит.
Объяснение у них смешное - типа, они так радеют за государственный бюджет, так радеют.
Там в организации этой маргиналы типа Яндеса, Сбера, Мегафона и такое прочее. Понятно, что эти будут под себя грести до усрачки.
Вместо этого лучше инвестировать деньги в Саудиты. Буковка одна пропала...
Ключевое (от Победы) - планировать не значит сделать(( до декабря еще дожить надо, хз что там будет.
Давайте лучше обсудим как Америка хочет захватить наши ресурсы
Что там происходит в стране, ещё не всё умы сбежали?
Люди сами же от кешбека отказываются. Тестил этот формат - не очень удобно, надеюсь пока. Карту попроще и быстрее приложить.
Игровые мониторы, вероятно, по характеристикам круче, чем простые? Это как покупать ноут для моделирования 3D - как ни подбирай, выходит что надо брать игровой – с подсветками во всех местах, выделением WASD и Специальным Игровым Дизайном, призванным подчеркнуть превосходство над другими жалкими игроками.