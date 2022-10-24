«СПБ Биржа» с 31 октября возобновит торги частью заблокированных акций Статьи редакции
На торговые счета вернут 680 наименований — в том числе Apple, Dell, Microsoft, Coca-Cola и других.
- «СПБ Биржа» с 31 октября 2022 года позволит инвесторам заключать сделки с частью замороженных из-за санкций ценных бумаг, сообщается на сайте компании.
- Расчётный депозитарий биржи вернёт на торговые счета акции 680 компаний общей стоимостью $312 млн. Разблокированы будут в том числе бумаги Apple, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, Nike, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и других.
- Чтобы возобновить торги, «СПБ Биржа» договорилась с иностранным инвестором, который согласился обменять свои свободно обращающиеся на площадке ценные бумаги иностранных компаний, на равное количество ценных бумаг тех же эмитентов, находящихся на неторговых счетах клиентов биржи. Полученные таким образом бумаги не будут иметь отношения к Национальному расчётному репозитарию (НДР), находящемуся под санкциями ЕС.
- Разблокированные акции распределят между брокерами пропорционально количеству ценных бумаг тех же наименований, которые находятся у них на неторговых счетах. Определять порядок распределения полученных бумаг среди инвесторов брокеры будут самостоятельно. Ценные бумаги будут переведены на торговые счета автоматически, дополнительных действий не потребуется.
- ЦБ с 30 мая ограничил биржевую торговлю иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчётно-клиринговыми организациями и связаны с инфраструктурой НРД. Такие бумаги были выделены на специальные неторговые счета.
- ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня 2022 года. Он заморозил активы депозитария на территории Евросоюза и запретили инвесторам этих стран проводить операции с НРД. Заблокированными оказались ценные бумаги российских резидентов на сумму 6 трлн рублей.
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Хоть какие-то движения по этой теме.
Параллельный импорт ценных бумаг когда
И ещё можно бумажные доллары контрабандой возить
А по какой цене этот таинственный инвестор обменяет эти акции?
Разморозили заморозку или пока просто оттаивает? Схема любопытная, но лучше, чем совсем ничего.
Интересно в чем интерес этому инвестору обменивать свои свободно обращающиеся акции на заблокированные?
Ну конечно же купить эти бумаги с дисконтом хорошим
Так никакого дисконта нет, он их поменяет 1 к 1Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД. При такой процедуре обмена дисконтов не возникает: такие операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи.
Бумаги Meta видимо не разморозят((
Это тема для другой вселенной!
Оттепель на бирже