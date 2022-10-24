Финансы
Линейный паркур

Сервис аренды электросамокатов Whoosh запланировал привлечь 10 млрд рублей в ходе IPO — РБК Статьи редакции

Источники Forbes в сентябре говорили, что кикшеринг хочет привлечь $100 млн — примерно 6 млрд рублей.

  • «Вуш Холдинг» — владелец Whoosh — планирует до конца 2022 года разместить акции компании на Мосбирже на сумму до 10 млрд (примерно $163,4 млн по курсу ЦБ на 24 октября), пишет РБК со ссылкой на презентацию, которую Whoosh представлял аналитикам в середине октября. Её подлинность подтвердили два источника издания, близкие к сделке.
  • Инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, конкретные параметры размещения не раскрываются. Как говорит источник РБК, близкий к Whoosh, никто из акционеров не планирует выходить из компании полностью — все пропорционально продадут часть доли.
  • Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.
  • У IPO шесть организаторов — «Тинькофф» и банки, ориентированные на розничных инвесторов. На привлечённые средства Whoosh рассчитывает расширить географию, увеличить парк самокатов в городах присутствия и число разработок, связанных с увеличением срока «жизни» самокатов. В компании отказались от комментариев, РБК также направил запрос в «Тинькофф».
  • 14 сентября Forbes сообщил, что Whoosh собирается провести IPO на Мосбирже до конца 2022-го или 2023 года. По словам источника издания, компания хотела привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей) и оценивала себя в $400 млн (около 24 млрд рублей)

#новость #whoosh

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30 комментариев
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 Игорь Мазаев

Тут я понял тех, кто из принципа не инвестирует в табачные и прочие компании. Чем больше денег они привлекут, тем больше самокатов будет валяться на улицах городов 🤔🤷‍♂️

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Олег Павлов

Но самокаты же не сами падают, им помогают те, кто после девятого класса ушел не ради стартапа

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roboto

Им помогают те, кому они мешают пройти или припарковаться

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Олег Павлов

Ничто не мешает передвинуть, не обязательно их кидать

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roboto

Если компания не может научить своих умственно отсталых юзеров нормально парковаться, то будет страдать

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Олег Павлов

Ну странная позиция, ты ничем не лучше в данном случае, сорян. Куда разумнее добиться, чтобы запретили парковаться там, где это реально мешает другим людям

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roboto

Может мне еще собрание жильцов устроить чтобы бедные корпорации понимали где можно парковаться?

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Олег Павлов

Окей, если у тебя в подъезде бомж срать будет регулярно, ты тоже сам порешаешь на месте, отпиздив его?

Можно, конечно, по волчьим законам жить, только потом не нужно удивляться, что и с тобой где-то так же обойдутся

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Денис Пихаров

Я бы просто обратился в Корпорацию Бомжей, чтобы они выдали ему макбук, с которым он будет сидеть в БлэкСтарКофе

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Антон Монин

а можно еще под шумок научить нормально управлять этими самокатами, а не хасанить

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Владимир

Никто не мешает владельцам запретить завершать поездку на придомовой территории

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Олег Павлов

У Яндекса оно так и работает, можно завершать только в местах, помеченных парковкой на карте

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Владимир

Основные владельцы (яндекс, вуш) как раз не беспокоят. Мешают «мелкие» прокатчики, у которых до конца не проработаны методы работы

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Игорь Мазаев

Увы, проблема, когда они стоят посреди узкого тротуара (буквально вчера в очередной раз был удивлен невежеством) или падают, имеет место быть, кто бы это не делал 🙄

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Владимир

У нас у подъезда периодически стоят самокаты на выходе из подъезда, на парковке для авто, на пешеходных дорожках - везде где их быть не должно. Некоторые мешают пройти и припарковать авто, где то шумят и мешают консьержам спать. Пока я их не выкидывал, но если будут мешать и владельцы не будут реагировать - буду выкидывать в мусорный контейнер

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Vitaly Ya

Проблема в велоинфраструктуре, во многих городах ее просто нет.

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Владимир

А еще в культуре передвижения, причем как у водителей, так и пешеходов/самокатчиков. Её, увы, тоже у многих нет.

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Олег Павлов

Да просто в культуре, чего уж)

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Юрий Буркин

проблема в людях,а не самокатах

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Pavel Cree

Уже пора бизнес в нормальную страну релоцировать, а не здесь инвестиции искать

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Прн

Дикая оценка какая то. Субъективно не вижу в этом году увеличения количества самокатов в Москве относительно прошлого года и ездящих не больше, будто бы развитие достигло потолка. Присутствие тех или иных компаний есть и в небольших городах 100тыс населения. Есть ли куда расти этой сфере? Расчёт на развитие в Европе и СНГ тоже такой себе

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Никита Румянцев

что то уже много сервисов по аренде самокатов стало,раньше редкость была

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Hambala Fully

Эм, до прихода Яндекса было всего три сервиса (из которых крупным был только вуш), и то в больших городах

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eclipse

Большие цифирки однако

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Алексей

А как повлияет на рынок проката самокатов недавно введённый закон об ограничении использования ИСМ?

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Вадим Д.

Желание похвальное, спору нет. А вот выйдет ли – другой вопрос, учитывая инвестклимат в стране.

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Лёха Литвинов

хоть электросамокаты и зло для меня, но как они заполонили все крупные города - мое увОжение

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Михаил Романов
У IPO шесть организаторов — «Тинькофф» и банки, ориентированные на розничных инвесторов.

То-есть все рассчитано на самых непритязательных участников рынка. Опять будут впаривать, как год назад акции спб биржи под беспроцентные участие в ipo, розыгрыши и освещения от блогеров на сколько эта крутая кампания и как все озолотятся когда отдадут свои деньги за бумажки в разгар кризиса в экономической среде, где невозможно строить планы даже на неделю, а жизнь по понятиям превалирует над законами

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Миша Магадан
5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.

даже яндекс отказался уж от этой липовой мотивации

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Слегка Придурковатый

Осуждаю всё, что связано с этими электропомойками, засравшими весь город.

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