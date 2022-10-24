Сервис аренды электросамокатов Whoosh запланировал привлечь 10 млрд рублей в ходе IPO — РБК Статьи редакции
Источники Forbes в сентябре говорили, что кикшеринг хочет привлечь $100 млн — примерно 6 млрд рублей.
- «Вуш Холдинг» — владелец Whoosh — планирует до конца 2022 года разместить акции компании на Мосбирже на сумму до 10 млрд (примерно $163,4 млн по курсу ЦБ на 24 октября), пишет РБК со ссылкой на презентацию, которую Whoosh представлял аналитикам в середине октября. Её подлинность подтвердили два источника издания, близкие к сделке.
- Инвесторам предложат акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска, конкретные параметры размещения не раскрываются. Как говорит источник РБК, близкий к Whoosh, никто из акционеров не планирует выходить из компании полностью — все пропорционально продадут часть доли.
- Сейчас 69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.
- У IPO шесть организаторов — «Тинькофф» и банки, ориентированные на розничных инвесторов. На привлечённые средства Whoosh рассчитывает расширить географию, увеличить парк самокатов в городах присутствия и число разработок, связанных с увеличением срока «жизни» самокатов. В компании отказались от комментариев, РБК также направил запрос в «Тинькофф».
- 14 сентября Forbes сообщил, что Whoosh собирается провести IPO на Мосбирже до конца 2022-го или 2023 года. По словам источника издания, компания хотела привлечь $100 млн (около 6 млрд рублей) и оценивала себя в $400 млн (около 24 млрд рублей)
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Тут я понял тех, кто из принципа не инвестирует в табачные и прочие компании. Чем больше денег они привлекут, тем больше самокатов будет валяться на улицах городов 🤔🤷♂️
Но самокаты же не сами падают, им помогают те, кто после девятого класса ушел не ради стартапа
Им помогают те, кому они мешают пройти или припарковаться
Ничто не мешает передвинуть, не обязательно их кидать
Если компания не может научить своих умственно отсталых юзеров нормально парковаться, то будет страдать
Ну странная позиция, ты ничем не лучше в данном случае, сорян. Куда разумнее добиться, чтобы запретили парковаться там, где это реально мешает другим людям
Может мне еще собрание жильцов устроить чтобы бедные корпорации понимали где можно парковаться?
Окей, если у тебя в подъезде бомж срать будет регулярно, ты тоже сам порешаешь на месте, отпиздив его?
Можно, конечно, по волчьим законам жить, только потом не нужно удивляться, что и с тобой где-то так же обойдутся
Я бы просто обратился в Корпорацию Бомжей, чтобы они выдали ему макбук, с которым он будет сидеть в БлэкСтарКофе
а можно еще под шумок научить нормально управлять этими самокатами, а не хасанить
Никто не мешает владельцам запретить завершать поездку на придомовой территории
У Яндекса оно так и работает, можно завершать только в местах, помеченных парковкой на карте
Основные владельцы (яндекс, вуш) как раз не беспокоят. Мешают «мелкие» прокатчики, у которых до конца не проработаны методы работы
Увы, проблема, когда они стоят посреди узкого тротуара (буквально вчера в очередной раз был удивлен невежеством) или падают, имеет место быть, кто бы это не делал 🙄
У нас у подъезда периодически стоят самокаты на выходе из подъезда, на парковке для авто, на пешеходных дорожках - везде где их быть не должно. Некоторые мешают пройти и припарковать авто, где то шумят и мешают консьержам спать. Пока я их не выкидывал, но если будут мешать и владельцы не будут реагировать - буду выкидывать в мусорный контейнер
Проблема в велоинфраструктуре, во многих городах ее просто нет.
А еще в культуре передвижения, причем как у водителей, так и пешеходов/самокатчиков. Её, увы, тоже у многих нет.
Да просто в культуре, чего уж)
проблема в людях,а не самокатах
Уже пора бизнес в нормальную страну релоцировать, а не здесь инвестиции искать
Дикая оценка какая то. Субъективно не вижу в этом году увеличения количества самокатов в Москве относительно прошлого года и ездящих не больше, будто бы развитие достигло потолка. Присутствие тех или иных компаний есть и в небольших городах 100тыс населения. Есть ли куда расти этой сфере? Расчёт на развитие в Европе и СНГ тоже такой себе
что то уже много сервисов по аренде самокатов стало,раньше редкость была
Эм, до прихода Яндекса было всего три сервиса (из которых крупным был только вуш), и то в больших городах
Большие цифирки однако
А как повлияет на рынок проката самокатов недавно введённый закон об ограничении использования ИСМ?
Желание похвальное, спору нет. А вот выйдет ли – другой вопрос, учитывая инвестклимат в стране.
хоть электросамокаты и зло для меня, но как они заполонили все крупные города - мое увОжение
То-есть все рассчитано на самых непритязательных участников рынка. Опять будут впаривать, как год назад акции спб биржи под беспроцентные участие в ipo, розыгрыши и освещения от блогеров на сколько эта крутая кампания и как все озолотятся когда отдадут свои деньги за бумажки в разгар кризиса в экономической среде, где невозможно строить планы даже на неделю, а жизнь по понятиям превалирует над законами
даже яндекс отказался уж от этой липовой мотивации
Осуждаю всё, что связано с этими электропомойками, засравшими весь город.