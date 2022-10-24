Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» запустили финтех-стартап на Филиппинах Статьи редакции
Для этого они привлекли $16 млн от инвесторов из Европы, Филиппин и ОАЭ.
- Бывшие сотрудники «Тинькофф» Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор сообщили, что привлекли $16 млн на развитие финтех-компании на Филиппинах. В будущем они планируют выйти и на другие рынки юго-восточной Азии. Какие услуги будет оказывать компания, не уточняется.
- Стартап получил поддержку от венчурных инвесторов из Филиппин и Европы, а также от Disrupt AD из ОАЭ. Деньги направят на выстраивание процессов, покупку местного банка и запуск финансовых услуг.
- Чесаков, Фёдоров и Монтемайор ушли из «Тинькофф» после начала «спецоперации». Чесаков был одним из основателей компании и руководил запуском мобильного оператора «Тинькофф Мобайл». Фёдоров в 2020-2021 годах делил с Оливером Хьюзом должность гендиректора TCS Group. В марте 2022 года они вышли из совета директоров компании и уехали в ОАЭ, в апреле ушли из банка, чтобы работать над стартапом в юго-восточной Азии. Однако в составе команды на сайте нового проекта Хьюз не указан.
- В феврале 2022 года Тинькофф» договорился о партнёрстве с провайдером платёжных решений BPC для выхода на Филиппины и планировал получить полную банковскую лицензию в стране.
- 19 апреля Олег Тиньков публично осудил «спецоперацию». В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
- 28 апреля «Интеррос», компания владельца «Норникеля» Владимира Потанина, объявила о покупке доли Тинькова в TCS Group.
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Вот таким и будет наследие путинской россии в мире: в максимально комфортных условиях сверхдоходов от сырья страна взрастила действительно умных людей, дала им развиться, попробовать себя в бизнесе — и потом максимально доходчиво донесла, что надо сваливать и применять свой опыт в каких-нибудь нормальных местах
"в максимально комфортных условиях" — пгастити, у кого они такие были?
по сравнению с тем, что происходит после 24-го февраля, уже любые условия кажутся "максимально комфортными".
В 23 максимально комфортными будем вспоминать #двадцатьвторой
Ну скажем....2002-2008 госсударство практичесске НЕ мешало. Естественно никто никого не "взращивал" это чушь, но у нас если не мешают - уже достижение, уже можно работать.
Не мешали Эрмитаж капиталу? Еще этот американский инвестор - Майкл Калви. Какая-то с ним история была тоже.
На Филиппинах только юрлицо – это удобный мидшор, не более. Большая часть населения не имеет банковских счетов, а на островах полно активных вулканов:
Рассела Кроу даже взяли!
Это возможно Кевин Спейси
А теперь приветствуем Расселла Кроу в его авторской передаче "Мордобой по всему свету". © Южный парк.
А как сама компания называется ? Вакансии нужны)))))
МММ Crypto Venture Capitals Scam Investments Fund
[email protected]
Что на Филиппинах – молодцы. А то на родине-то, мягко говоря, не шибко заинтересованы. Вот ежели б "заместить" чего и параллельно попилить – это другое дело, тут всегда рады будут.
Но могли бы и рассказать чем стартап заниматься планирует.
Кому и Филиппины - Родина.
Сочувствую филиппинцам. Люди и так жили небогато, а сейчас их обложат трёхзначной процентной ставкой, в лучших традициях тинька.
Если вы помогаете займами бесплатно, то честь вам и хвала. Но даже если так, не думаю, что вы в состоянии удовлетворить потребности хотя бы тысячи человек. А раз так, то критиковать как-то неправильно. Люди помощь оказывают, сервис, естественно это их работа и они должны зарабатывать.
На самом деле учитывая рынок сделают очередной местный револют, и скорее всего все от этого будут в выйгрыше, банально из-за большей конкуренции на рынке
На азиатском рынке скорее получится не револют а wonga (микрозаймы).
Ну скажем так, не стоит их сразу так принижать), тем более без таких гнетов скорее всего сделают крутой продукт для этих рынков
Ты походу не в курсе, что Тинькофф был одним из лучших финтех проектом в мире.
А Монтемайор кто такой? Какой-то маркетплейс Карусель на Филиппинах пилил что ли.