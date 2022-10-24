«Финам» разрешил инвесторам покупать бумаги «недружественных» стран — если их доля не превышает разрешённую Статьи редакции
С 1 по 31 октября она составляет 15% портфеля инвестора, согласно предписанию ЦБ.
- С 24 октября неквалифицированные инвесторы могут покупать иностранные ценные бумаги через «Финам», говорится в Telegram-канале брокера.
- Сделки доступны только в приложениях FinamTrade и Transaq. При этом доля бумаг в портфеле не должна превышать разрешённую предписанием ЦБ. С 1 по 31 октября она составляет 15%, с 1 ноября — 10% портфеля, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать такие бумаги совсем.
- В начале сентября 2022 года ЦБ сообщил, что ограничит продажу ценных бумаг из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов. Брокеры должны вводить ограничения поэтапно с 1 октября. РБК сообщал, что шесть площадок решили сразу полностью ввести запрет, поскольку реализовать его поэтапно технически невозможно.
- «Финам» планировал вводить запреты поэтапно. Но 29 сентября ЦБ разрешил юрлицам покупать «недружественные» ценные бумаги вне зависимости от наличия у них статуса квалифицированного инвестора. Поэтому брокер, чтобы учесть новые требования и донастроить систему, с 1 октября временно запретил торги всем неквалифицированным инвесторам.
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Бред.
Зато, блять, механизм списания комиссий они за сутки могут сделать.
15% портфеля, спасибо щедро