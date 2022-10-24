Финансы
Линейный паркур

Банки предложили отложить введение новых рублёвых купюр — банкоматы пока не могут их распознать Статьи редакции

Отложить выпуск нужно до момента, когда появится нужное отечественное оборудование — возможно, это случится в 2024 году. Если повезёт.

  • Оборудование российских банков, включая банкоматы и платёжные терминалы, не готово к работе с рублёвыми купюрами нового образца, пишут «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.
  • Изначально ЦБ планировал вводить новые купюры каждый год: сторублёвую — в 2022-м, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м, а 10 и 50 рублей — в 2025-м. В апреле 2022 года АБР уже просила регулятора отложить введение новой купюры из-за санкций как минимум на полгода.
  • Теперь АБР считает, что проект нужно скорректировать и отложить введение купюр в обращение до момента, когда начнётся выпуск отечественных валидаторов (устройство для проверки купюры на подлинность) или решатся проблемы с поставками из-за рубежа оборудования, которое можно модифицировать.
  • Согласно опросу, который ассоциация проводила в сентябре 2022 года, внутреннее кассовое оборудование банков готово к приёму купюр в целом на три четверти, а вот платёжные терминалы и банкоматы — чуть больше чем на 20%. Сейчас все валидаторы производятся за границей, а отечественные аналоги — «если всё пойдет удачно» — могут появиться в 2024 году, говорит Войлуков.
  • В марте 2021 года ЦБ объявил, что изменит дизайн купюр, а в оформлении использует тематику федеральных округов России. Тогда регулятор отмечал, что планирует обновить дизайн в течение 2022-2025 годов. Большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения только к 2035 году. 29 июня 2022-го ЦБ представил новый дизайн купюры в 100 рублей и объявил о введении её в обращение.
  • Уже 1 июля опрошенные «Коммерсантом» участники рынка заявили, что обновлённые 100 рублей нескоро попадут в обращение. Для этого банкам нужно настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование. Их производили иностранные компании, которые ушли из России — а без них оказалось невозможным обновить ПО в устройствах.
Новый дизайн 100 рублей

#новость #банки #цб

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55 комментариев
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Национальный хичхакер

Не понял..
Совсем недавно нам показывали импортозамещенный отечественный банкомат. Что-то не так пошло?

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Макс Фактор

Одно дело сюжеты для телека снимать с бравадой, другое запустить в реальную эксплуатацию

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Никита Климанов

"А что случилось?"

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Культурный магнит

Всё по пошло(
Нам поставили новый код-блок "замещённый" и новые доводчики. А он работать не хочет! И он 2 человек домой не пустил, и его совсем отключили, и заходите живите кто хотите, а мы платите. Скоро всё встанет и не в нужном смысле! Всё пошло(

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2 комментария
Серьезный пёс_анон

программисты оттуда не могут настроить его.
а везти туды низя.
патовая ситуация.

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Пришелец 17

Так разве Вам обещали, что он сможет распознавать рубли? Не обещали. Так что какие могут быть вопросы?

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Бублик

Так банкоматов овердофига, их нужно менять или не очень легально перепрошивать. Даже до драконовских санкций с купюрами 200 и 2000 были проблемы (по крайней мере в самом начале их ввода в оборот), а теперь и подавно. Но думаю постепенно действительно все разрешится.

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1 комментарий
Аккаунт

Так у нас только показывают. Про то, что это будет работать, никто не говорил.

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Alexey QuQu

Разом все несколько десятков тысяч банкоматов не поменять....

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1 комментарий
John Doe
недавно нам показывали импортозамещенный отечественный банкомат. Что-то не так пошло?

Оказалось, что банкомат состоит не только из брендового шильдика

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Император Нолимоций

Вы бы еще робота Фёдора вспомнили.

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1 комментарий
Александр Антонов

Там причина в другом, здесь я думаю ее называть нельзя. Что-то связанное с картой

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Серьезный пёс_анон

предлагаю сразу перейти на цифровой рупь
зачем эти полумеры?

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Михаил

Ну не надо! Ну пожалуйста! Ну оставьте хоть видимость свободы! Ну пожалуйста, очень прошу 🥺. Как-то так нужно писать письма Деду Морозу?

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3 комментария
Друз Фаруэл

Давно хотят, но опасаются что морды бить будут нецифрово

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1 комментарий
Very Sexy & Beautiful

Рупию

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Вадим Д.

Отечественный (ну почти прям полностью, на 146%, не меньше) банкомат не умеет распознавать отечественные же купюры?! На кол их, с такими нескрепными предложениями!!!

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Национальный хичхакер

На кол нельзя, не останется специалистов ))

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2 комментария
Стас Рогов

А новый дизайн выглядит неплохо
Когда 200 и 2000 выходили балдел с того какие они яркие

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Andrew Shaposhnikov

Раньше дизайн купюр был действительно грандиозным! А сейчас выглядит как обычная промышленная рекламка на флаере в стиле "минимал"... где геральдика, традиция, гильош??? ХАЛТУРАмлин)

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2 комментария
balan

Было бы ещё прикольно, если бы и дальше новые можно было в AR отсканировать

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5 комментариев
Kirill Kulagin

Если повезёт...

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Andrey Vasilev

Тинькофф даже тут всех опередил: в Москве уже примерно полгода как точно большинство банкоматов при пополнении выплевывают нынешие 100рублевые банкноты.

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николай

Выход найден

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Нёс добро, не донёс

Эх, такое полезное дело делали, бумажки обновляли, и не работает. Ведь главное никогда такого не было и вот опять! Кто бумажками часто пользуется последние лет 5-7? Вот так чтобы не контрольная десятка скучающая на всякий в лопатнике, а каждый раз в магазинах-барах-заправках?

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Серьезный пёс_анон

порядка 80% сразу снимают с карты приход.
видимо по такому принципу и приходят повестки(

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Галя Перидол

Зачем менять дизайн купюры? Тем более когда их с каждым годом всё меньше и меньше

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Император Нолимоций

Там краска только с одной стороны. Экономия.

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Daniel de Lion

По традиции

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Прошедший завод

Когда у руля курица с отрезаний головой

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Серьезный пёс_анон

в принципе логика есть.

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Доктор Богомол Тобогган

И правильно, старые купюры до сих пор прекрасно работают

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неформат

альфа вон и со старыми то не очень купюры распознаёт 😂 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10974323

Baza: мошенники обокрали банкоматы Альфа-Банка…
Мошенники обманули банкоматы Альфа-Банка, внеся в устройства фальшивые купюры на общую сумму 60…
www.banki.ru
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Николай Василевский

И зачем этот редизайн? Просто так?

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Серьезный пёс_анон

игра руками

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Качан Водки

В стане же нет никаких проблем, можно и бюджет попилить на обновление купют. А потом еще раз сменить, но уже с изображениями их ЛНР, ДНР

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Андрей Волхонский

Авторы Норд-Оста свежую и очень актуальную песенку написали:

“При производстве этой микросхемы
Используется свежее говно
Оно, конечно, там же, где и все мы
Зато его у нас полным полно!”

https://youtu.be/G6BskUeXVdo

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