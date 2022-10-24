Банки предложили отложить введение новых рублёвых купюр — банкоматы пока не могут их распознать Статьи редакции
Отложить выпуск нужно до момента, когда появится нужное отечественное оборудование — возможно, это случится в 2024 году. Если повезёт.
- Оборудование российских банков, включая банкоматы и платёжные терминалы, не готово к работе с рублёвыми купюрами нового образца, пишут «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.
- Изначально ЦБ планировал вводить новые купюры каждый год: сторублёвую — в 2022-м, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м, а 10 и 50 рублей — в 2025-м. В апреле 2022 года АБР уже просила регулятора отложить введение новой купюры из-за санкций как минимум на полгода.
- Теперь АБР считает, что проект нужно скорректировать и отложить введение купюр в обращение до момента, когда начнётся выпуск отечественных валидаторов (устройство для проверки купюры на подлинность) или решатся проблемы с поставками из-за рубежа оборудования, которое можно модифицировать.
- Согласно опросу, который ассоциация проводила в сентябре 2022 года, внутреннее кассовое оборудование банков готово к приёму купюр в целом на три четверти, а вот платёжные терминалы и банкоматы — чуть больше чем на 20%. Сейчас все валидаторы производятся за границей, а отечественные аналоги — «если всё пойдет удачно» — могут появиться в 2024 году, говорит Войлуков.
- В марте 2021 года ЦБ объявил, что изменит дизайн купюр, а в оформлении использует тематику федеральных округов России. Тогда регулятор отмечал, что планирует обновить дизайн в течение 2022-2025 годов. Большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения только к 2035 году. 29 июня 2022-го ЦБ представил новый дизайн купюры в 100 рублей и объявил о введении её в обращение.
- Уже 1 июля опрошенные «Коммерсантом» участники рынка заявили, что обновлённые 100 рублей нескоро попадут в обращение. Для этого банкам нужно настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование. Их производили иностранные компании, которые ушли из России — а без них оказалось невозможным обновить ПО в устройствах.
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Не понял..
Совсем недавно нам показывали импортозамещенный отечественный банкомат. Что-то не так пошло?
Одно дело сюжеты для телека снимать с бравадой, другое запустить в реальную эксплуатацию
"А что случилось?"
Всё по пошло(
Нам поставили новый код-блок "замещённый" и новые доводчики. А он работать не хочет! И он 2 человек домой не пустил, и его совсем отключили, и заходите живите кто хотите, а мы платите. Скоро всё встанет и не в нужном смысле! Всё пошло(
программисты оттуда не могут настроить его.
а везти туды низя.
патовая ситуация.
Так разве Вам обещали, что он сможет распознавать рубли? Не обещали. Так что какие могут быть вопросы?
Так банкоматов овердофига, их нужно менять или не очень легально перепрошивать. Даже до драконовских санкций с купюрами 200 и 2000 были проблемы (по крайней мере в самом начале их ввода в оборот), а теперь и подавно. Но думаю постепенно действительно все разрешится.
Так у нас только показывают. Про то, что это будет работать, никто не говорил.
Разом все несколько десятков тысяч банкоматов не поменять....
Оказалось, что банкомат состоит не только из брендового шильдика
Вы бы еще робота Фёдора вспомнили.
Там причина в другом, здесь я думаю ее называть нельзя. Что-то связанное с картой
предлагаю сразу перейти на цифровой рупь
зачем эти полумеры?
Ну не надо! Ну пожалуйста! Ну оставьте хоть видимость свободы! Ну пожалуйста, очень прошу 🥺. Как-то так нужно писать письма Деду Морозу?
Давно хотят, но опасаются что морды бить будут нецифрово
Рупию
Отечественный (ну почти прям полностью, на 146%, не меньше) банкомат не умеет распознавать отечественные же купюры?! На кол их, с такими нескрепными предложениями!!!
На кол нельзя, не останется специалистов ))
А новый дизайн выглядит неплохо
Когда 200 и 2000 выходили балдел с того какие они яркие
Раньше дизайн купюр был действительно грандиозным! А сейчас выглядит как обычная промышленная рекламка на флаере в стиле "минимал"... где геральдика, традиция, гильош??? ХАЛТУРАмлин)
Было бы ещё прикольно, если бы и дальше новые можно было в AR отсканировать
Если повезёт...
Тинькофф даже тут всех опередил: в Москве уже примерно полгода как точно большинство банкоматов при пополнении выплевывают нынешие 100рублевые банкноты.
Выход найден
Эх, такое полезное дело делали, бумажки обновляли, и не работает. Ведь главное никогда такого не было и вот опять! Кто бумажками часто пользуется последние лет 5-7? Вот так чтобы не контрольная десятка скучающая на всякий в лопатнике, а каждый раз в магазинах-барах-заправках?
порядка 80% сразу снимают с карты приход.
видимо по такому принципу и приходят повестки(
Зачем менять дизайн купюры? Тем более когда их с каждым годом всё меньше и меньше
Там краска только с одной стороны. Экономия.
По традиции
Когда у руля курица с отрезаний головой
в принципе логика есть.
И правильно, старые купюры до сих пор прекрасно работают
альфа вон и со старыми то не очень купюры распознаёт 😂 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10974323
И зачем этот редизайн? Просто так?
игра руками
В стане же нет никаких проблем, можно и бюджет попилить на обновление купют. А потом еще раз сменить, но уже с изображениями их ЛНР, ДНР
Авторы Норд-Оста свежую и очень актуальную песенку написали:
“При производстве этой микросхемы
Используется свежее говно
Оно, конечно, там же, где и все мы
Зато его у нас полным полно!”
https://youtu.be/G6BskUeXVdo