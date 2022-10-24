Финансы
Артур Томилко

Индекс акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, упал на 7,3% после переизбрания Си Цзиньпина Статьи редакции

Инвесторы опасаются, что власти продолжат давление на частный бизнес и технологических компании.

  • Индекс Hang Seng China Enterprises Index, в который входят китайские компании, торгующиеся на Гонконгской бирже, 24 октября снизился на 7,3%, пишет Bloomberg. Это самое сильное падение после съезда компартии с момента появления индекса в 1994 году. Курс юаня опустился до уровня января 2008 года.
  • Состояние 10 самых богатых предпринимателей Китая, по данным Forbes Real-Time, сократилось на $6,9 млрд. Капитал основателя Tencent Ма Хуатэна сократился на $2,4 млрд за день. Самый богатый бизнесмен Китая Чжун Шаньшань, управляющий производителем бутилированной воды Nongfu Spring, потерял $2 млрд. Потери остальных предпринимателей из топ-10 Forbes оценил менее чем в $1 млрд.
  • При этом экономика страны в третьем квартале, по данным Reuters, восстанавливалась быстрее ожиданий. ВВП вместо прогнозируемых 3,4% вырос на 3,9% за счет роста промышленной активности. Но инвесторы опасаются, что правительство продолжит ужесточать контроль над частным бизнесом и проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу.
  • «В то время как Китай опубликовал макроэкономические данные, которые превзошли ожидания, рынок находится на пути к снижению, поскольку перестановки в руководстве и напряженность между Китаем и США продолжают усиливать неопределенность», — прокомментировал Bloomberg директор по исследованиям Kingston Securities Ltd Дики Вонг.
  • 23 октября 2022 года на съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, руководящего страной с 2012 года, в третий раз переизбрали на пост главы государства. Также на съезде утвердили состав постоянного комитета политбюро на пять лет — некоторые из его членов считаются сторонниками строгих антиковидных мер, утверждает Bloomberg.
  • Власти Китая начали ужесточать контроль за ИТ-бизнесом в стране в 2021 году. Под регулирование попали компании из сферы онлайн-образования и медицины, разработчики игр, соцсети, торговые площадки и сервисы доставки. Акции некоторых из них потеряли до 90% стоимости.

#новость #китай

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45 комментариев
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 Андрей Рядькин

то, как показателньо увели прошлого начальника и вообще наплевали на коллективное управление переизбрав винни на третий срок, говорит, что очередной социализм скатывается в банальный тоталитаризм

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Сладкий Хрен

Вряд ли там есть социализм. Да и социализм это способ производства а тоталитаризм политический режим, несколько разные понятия

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Sergey

В Китае просто тоталитаризм, но экономика рыночная. Т.е. там никто за мечту не трудится, а трудится за вполне осязаемый гешефт. Тоталитаризм в случае китая - это защита системы против влияния капитала.

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Андрей Рядькин

социализм это философия, которой власть кормит пока раб горбится за нихуя и мечту. А потом, да, уже режим. И режиму в какой то момент уже не обязательно обещать, хватит и кнута

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Олег Трулев

О так в России социализм?)

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Андрей Рядькин

ты не понял, там и тут нет социализма, его вообще не существует. только обещания горстки узурпаторов.

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Sergey

Вы как себе представляете управление 1.4 лярдами человек в демократии интересно? :) Каким образом тоталитаризм мешает китайскому обществу достичь ввп практически как в США? Да и вообще, каким образом тоталитаризм вредит Китаю?

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Андрей Рядькин

ой, я увидел после редакции последнее сообщение. до свидания

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Sergey

Я лишь добавил вопрос: каким образом тоталитаризм вредит Китаю? Ничего особого не вижу. Можете ответить на него.

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Иван Иванов

Ну посмотри на время, когда там был тоталитаризм. Беднеющая аграрная страна. Где реально работали за плошку риса и воевали с воробьями. Покатил реальных либеральных реформ не навернули с капитализмом, систему сдержек не реализовали (про два срока максимум, например) не было там ничего плохого для инвесторов и бизнеса, только для людей и их свобод.

Сейчас система скатывается в тоталитаризм обратна, в долгой перспективе означает упадок и вывод производств инвесторами, уменьшение объемов заказов и количества инвестиций. Будут беднеть.

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Sergey

Вот кстати вам сравнение с ввп Индии (численность населения которой сопоставимо с китайским) 2 трнл, которое в 7 раз ниже китайского. Может тоталитаризм не так уж и плох?

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Марат Яз

Ну в Северной Корее тоталитаризм, голод обещают победить к 2030 году...

Т.е. дело в рыночной капиталистической сущности Китая, и в либеральных реформах Дэн Сяопина.

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Андрей Рядькин

в народно-демократической Корее

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Андрей Васильев

Согласен. Славься Путин. Или это уже моветон как и сравнение с Гитлером?

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Цкуро Бесцветный

100 лет назад в Китае жило ~400 млн. населения, и тоже наверно находились такие, кто говорил: как можно в условиях демократии управлять целыми 400 млн. человек?
В США проживает сейчас почти столько же.

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Андрей Рядькин

это праймериз в компартию?

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Alex Lowen

Если мыслить категориями, которыми мыслит ваш любимый и некомпетентный президент - то никак. А так - федерализация с сильным местным управлением. Это если не страдать шизофренией по поводу самодержавия, вертикалей власти и прочих штук из 19 века.

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Олег Трулев

Это очень и очень оптимистично сказано. Там нечто более ужасающее скрывается

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Alexandr

Как и в случае с Путлером началось скатываться буквально с первых месяцев.

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Dimitri

R.I.P китайскому экономическому чуду.

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Иван Лаевников

Так китайское экономическое чудо - это ж не сборище предпринимателей, которые в частном порядке рандомно что-то там предприняли, потому что свобода и демократия. А политическая дружба с США по завозу в Китай их технологий и рарвёртыванию индустриальных мощностей. От прижатия всяких там производителей бутилированной воды и прочей НЕНУЖНО никак не страдает основа китайской экономики.

Китаю сейчас нужны ракеты, а не всякие там торгаши водой, если быть в курсе происходящего.

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Олег Трулев

Ахах, типичный цикл:
1)нужны ракеты, промышленность, мощь, вместе мы сила,труд освобождает
2) предприниматели, барыги, не нужны, Джек Ма? Поешь.. на
3) экономика катиться в небытие , смута, проигранная война.
4) предприниматели памагитите, свобода, рынок, каждому по возможностям, политическая реформа, демократия. Америка лучший в мире страна, спасибо за гумпомощь.

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Denis Kiselev

У кого такие циклы были? 2-3 примера плиз

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Марат Яз

Иван Лаевников только зарегистрировался и поэтому не в курсе что здесь не долбаебы собрались.

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Иван Лаевников

Кто там дизлайкает, поделитесь с нами чё там случилось у вас.

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Юрий Мозалев

У нас случилось эрудиция не на видосах Клима Сраныча

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Олег Трулев

Ага, тоже подумал про гоблино-баженовских коммунястов

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Цкуро Бесцветный

Вопрос: зачем Китаю ракеты?

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Олег Трулев

Вот и закончилось экономическое чудо Китая

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Иван Лаевников

Да вроде китай как был основной индустриальной державой, так и остался. Какая разница чему там равны сраные индексы сраных акций. Заводы работают и будут работать, кто им даст остановиться-то. Собственник? Резко нахуй сходит и поставят нового.

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Учащийся яд

Если будут обозначены чёткие критерии, к примеру, темпы роста ВВП, то готов поспорить, что нет.

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Roman Vasilev

Главное берите китайский юань, говорили они 🥲

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Олег Трулев

Ага, Тинек даже какого то иксперта нанял, чтобы рекламить тут эти акции. Ещё бы в Иранские предложили вкинуться

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Иван Лаевников

Напиздели. С тобой это бывает в интернете.

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Andre Macareno

Ну и ну! Продажа акция великий Китай разочаровывать великий Xi, всем кто стоять в стакане на продажу минус 1000 социального рейтинга

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Сергей

"переизбрания"?

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Русский холод

О! Очередной бессменный...

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Слегка Придурковатый

Если будет всё плохо, то товарищ Си запилит свою СВО на Тайване.

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Максим Неплох

Удар!

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Алексей Родной

Китай становится мировой угрозой,внезапно. И России уж точно не друг.

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Ненавижу Лицемеров

Походу США погорячились с санкциями по Китаю. Эти могу и сдачи дать.

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Иван Иванов

Внезапно, инвесторы и бизнес нетлюбят диктатур. И будут либо хеджировать риски (уходить или задирать норму прибыли)

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Цкуро Бесцветный

Мелкие инвесторы может и не любят, а корпорации - очень даже, за предсказуемость (если за скобки вывести всякие там СВО). Один раз ударил по рукам с кем надо - и на годы вперед получаешь гешефт.

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Иван Иванов

Так нет предсказуемости в диктатурах.
Там очень короткий цикл от «взбрело в царскую башку - реализовали». Как работать, если завтра твой гешефт отдадут другому, наплевав на контракты? Нет системы защиты, суды все управляемы и подконтрольны.
Войны опять же могут развязывать без согласования

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Denis Kiselev

Падение на 7% - объективно говоря не особо драматическое. При таком падении даже торги не останавливают. Не исключено, что отыграется уже на неделе - нужно смотреть хотя бы среднесрочную динамику, чтобы понять тренд и его изменение. А по одному торговому дню делать выводы - ну, такое.

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