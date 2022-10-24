Индекс акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, упал на 7,3% после переизбрания Си Цзиньпина Статьи редакции
Инвесторы опасаются, что власти продолжат давление на частный бизнес и технологических компании.
- Индекс Hang Seng China Enterprises Index, в который входят китайские компании, торгующиеся на Гонконгской бирже, 24 октября снизился на 7,3%, пишет Bloomberg. Это самое сильное падение после съезда компартии с момента появления индекса в 1994 году. Курс юаня опустился до уровня января 2008 года.
- Состояние 10 самых богатых предпринимателей Китая, по данным Forbes Real-Time, сократилось на $6,9 млрд. Капитал основателя Tencent Ма Хуатэна сократился на $2,4 млрд за день. Самый богатый бизнесмен Китая Чжун Шаньшань, управляющий производителем бутилированной воды Nongfu Spring, потерял $2 млрд. Потери остальных предпринимателей из топ-10 Forbes оценил менее чем в $1 млрд.
- При этом экономика страны в третьем квартале, по данным Reuters, восстанавливалась быстрее ожиданий. ВВП вместо прогнозируемых 3,4% вырос на 3,9% за счет роста промышленной активности. Но инвесторы опасаются, что правительство продолжит ужесточать контроль над частным бизнесом и проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу.
- «В то время как Китай опубликовал макроэкономические данные, которые превзошли ожидания, рынок находится на пути к снижению, поскольку перестановки в руководстве и напряженность между Китаем и США продолжают усиливать неопределенность», — прокомментировал Bloomberg директор по исследованиям Kingston Securities Ltd Дики Вонг.
- 23 октября 2022 года на съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, руководящего страной с 2012 года, в третий раз переизбрали на пост главы государства. Также на съезде утвердили состав постоянного комитета политбюро на пять лет — некоторые из его членов считаются сторонниками строгих антиковидных мер, утверждает Bloomberg.
- Власти Китая начали ужесточать контроль за ИТ-бизнесом в стране в 2021 году. Под регулирование попали компании из сферы онлайн-образования и медицины, разработчики игр, соцсети, торговые площадки и сервисы доставки. Акции некоторых из них потеряли до 90% стоимости.
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то, как показателньо увели прошлого начальника и вообще наплевали на коллективное управление переизбрав винни на третий срок, говорит, что очередной социализм скатывается в банальный тоталитаризм
Вряд ли там есть социализм. Да и социализм это способ производства а тоталитаризм политический режим, несколько разные понятия
В Китае просто тоталитаризм, но экономика рыночная. Т.е. там никто за мечту не трудится, а трудится за вполне осязаемый гешефт. Тоталитаризм в случае китая - это защита системы против влияния капитала.
социализм это философия, которой власть кормит пока раб горбится за нихуя и мечту. А потом, да, уже режим. И режиму в какой то момент уже не обязательно обещать, хватит и кнута
О так в России социализм?)
ты не понял, там и тут нет социализма, его вообще не существует. только обещания горстки узурпаторов.
Вы как себе представляете управление 1.4 лярдами человек в демократии интересно? :) Каким образом тоталитаризм мешает китайскому обществу достичь ввп практически как в США? Да и вообще, каким образом тоталитаризм вредит Китаю?
ой, я увидел после редакции последнее сообщение. до свидания
Я лишь добавил вопрос: каким образом тоталитаризм вредит Китаю? Ничего особого не вижу. Можете ответить на него.
Ну посмотри на время, когда там был тоталитаризм. Беднеющая аграрная страна. Где реально работали за плошку риса и воевали с воробьями. Покатил реальных либеральных реформ не навернули с капитализмом, систему сдержек не реализовали (про два срока максимум, например) не было там ничего плохого для инвесторов и бизнеса, только для людей и их свобод.
Сейчас система скатывается в тоталитаризм обратна, в долгой перспективе означает упадок и вывод производств инвесторами, уменьшение объемов заказов и количества инвестиций. Будут беднеть.
Вот кстати вам сравнение с ввп Индии (численность населения которой сопоставимо с китайским) 2 трнл, которое в 7 раз ниже китайского. Может тоталитаризм не так уж и плох?
Ну в Северной Корее тоталитаризм, голод обещают победить к 2030 году...
Т.е. дело в рыночной капиталистической сущности Китая, и в либеральных реформах Дэн Сяопина.
в народно-демократической Корее
Согласен. Славься Путин. Или это уже моветон как и сравнение с Гитлером?
100 лет назад в Китае жило ~400 млн. населения, и тоже наверно находились такие, кто говорил: как можно в условиях демократии управлять целыми 400 млн. человек?
В США проживает сейчас почти столько же.
это праймериз в компартию?
Если мыслить категориями, которыми мыслит ваш любимый и некомпетентный президент - то никак. А так - федерализация с сильным местным управлением. Это если не страдать шизофренией по поводу самодержавия, вертикалей власти и прочих штук из 19 века.
Это очень и очень оптимистично сказано. Там нечто более ужасающее скрывается
Как и в случае с Путлером началось скатываться буквально с первых месяцев.
R.I.P китайскому экономическому чуду.
Так китайское экономическое чудо - это ж не сборище предпринимателей, которые в частном порядке рандомно что-то там предприняли, потому что свобода и демократия. А политическая дружба с США по завозу в Китай их технологий и рарвёртыванию индустриальных мощностей. От прижатия всяких там производителей бутилированной воды и прочей НЕНУЖНО никак не страдает основа китайской экономики.
Китаю сейчас нужны ракеты, а не всякие там торгаши водой, если быть в курсе происходящего.
Ахах, типичный цикл:
1)нужны ракеты, промышленность, мощь, вместе мы сила,труд освобождает
2) предприниматели, барыги, не нужны, Джек Ма? Поешь.. на
3) экономика катиться в небытие , смута, проигранная война.
4) предприниматели памагитите, свобода, рынок, каждому по возможностям, политическая реформа, демократия. Америка лучший в мире страна, спасибо за гумпомощь.
У кого такие циклы были? 2-3 примера плиз
Иван Лаевников только зарегистрировался и поэтому не в курсе что здесь не долбаебы собрались.
Кто там дизлайкает, поделитесь с нами чё там случилось у вас.
У нас случилось эрудиция не на видосах Клима Сраныча
Ага, тоже подумал про гоблино-баженовских коммунястов
Вопрос: зачем Китаю ракеты?
Вот и закончилось экономическое чудо Китая
Да вроде китай как был основной индустриальной державой, так и остался. Какая разница чему там равны сраные индексы сраных акций. Заводы работают и будут работать, кто им даст остановиться-то. Собственник? Резко нахуй сходит и поставят нового.
Если будут обозначены чёткие критерии, к примеру, темпы роста ВВП, то готов поспорить, что нет.
Главное берите китайский юань, говорили они 🥲
Ага, Тинек даже какого то иксперта нанял, чтобы рекламить тут эти акции. Ещё бы в Иранские предложили вкинуться
Напиздели. С тобой это бывает в интернете.
Ну и ну! Продажа акция великий Китай разочаровывать великий Xi, всем кто стоять в стакане на продажу минус 1000 социального рейтинга
"переизбрания"?
О! Очередной бессменный...
Если будет всё плохо, то товарищ Си запилит свою СВО на Тайване.
Удар!
Китай становится мировой угрозой,внезапно. И России уж точно не друг.
Походу США погорячились с санкциями по Китаю. Эти могу и сдачи дать.
Внезапно, инвесторы и бизнес нетлюбят диктатур. И будут либо хеджировать риски (уходить или задирать норму прибыли)
Мелкие инвесторы может и не любят, а корпорации - очень даже, за предсказуемость (если за скобки вывести всякие там СВО). Один раз ударил по рукам с кем надо - и на годы вперед получаешь гешефт.
Так нет предсказуемости в диктатурах.
Там очень короткий цикл от «взбрело в царскую башку - реализовали». Как работать, если завтра твой гешефт отдадут другому, наплевав на контракты? Нет системы защиты, суды все управляемы и подконтрольны.
Войны опять же могут развязывать без согласования
Падение на 7% - объективно говоря не особо драматическое. При таком падении даже торги не останавливают. Не исключено, что отыграется уже на неделе - нужно смотреть хотя бы среднесрочную динамику, чтобы понять тренд и его изменение. А по одному торговому дню делать выводы - ну, такое.