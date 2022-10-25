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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 октября: доллар — 61,16 рубля, евро — 60,15 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 61,3 рубля, евро — 60,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,95 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,41 рубля, евро — по 66,28 рубля.

Курсы на Forex на 7:39 мск: доллар — 61,28 рубля, евро — 60,45 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

«Аскона» представила бренд товаров для сна — buyson. Производить его она будет на той же фабрике, где выпускала товары для ушедшей из России Ikea.

«Ростех» перенаправит часть денег, которые были заложены в разработку отечественного оборудования для сетей 5G, на развитие техники для LTE. Сейчас важнее покрыть текущие потребности телекома, который лишился зарубежных поставщиков, посчитали в компании.

Предложение винограда для вина в России ограничено, поскольку в стране запрещено использовать импортное сырьё для российского вина, поэтому компании расширяют ассортимент. Так, «Союз-Вино», например, теперь собирается выпускать также и сидр.

Какие есть проблемы и трудности

После того как в марте в России отменили НДС на драгметалл, спрос на него вырос, и банки всё чаще сталкивались с нехваткой золотых слитков. Поставки не всегда стабильны, поскольку у российских предприятий ограничены производственные мощности.

Контекст

Россияне, которые покупают смартфоны, привезённые через параллельный импорт, привыкли к их «особенностям». Это, например, iPhone 14 с двумя SIM-картами для Китая и без слота вовсе для США, японские и корейские модели, на которых нельзя отключить звук фотозатвора, и японские — без FaceTime. Раньше продавцы вынужденно снижали цены на них, поскольку потребителей это смущало.

В 2022 году продажи внутренних новогодних туров в России оказались выше на 25-30%, чем были в прошлом году. Аналитики связывают растущий спрос с тем, что зарубежных направлений из-за санкций стало меньше.

После 21 сентября аудитория букмекерских контор сократилась на 20%. Однако сами компании не уверены, что дело в мобилизации. По их словам, в сентябре также было меньше спортивных событий.

В 2022-2024-м российские госкорпорациям и компаниям с госучастием придётся увеличить расходы на закупку радиоэлектронной продукции, телекомоборудования и программно-аппаратных комплексов — в два раза по сравнению с 2019-2021 годами. При этом запрет на покупку иностранного оборудования в правительственных рекомендациях пока не указан, отмечают участники рынка.

Бывший министр связи Леонид Рейман хочет построить завод по производству литийионных аккумуляторов для электроники, сообщают источники «Ъ». Опрошенные эксперты отмечают, что после ухода зарубежных игроков как раз освободилось 30-40% рынка.

Аналитики полагают, что российский рынок мобильных игр по итогам 2022 года может вырасти на 25% в годовом выражении и достигнуть $1,2 млрд. Причины роста — усталость россиян от повестки и отсутствие кинопремьер.

За январь-сентябрь 2022 года в России выдали 3,88 млн заграничных паспортов. Этот показатель выше прошлогоднего более чем на 1 млн.