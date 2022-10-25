Решение о реструктуризации вступит в силу после получения лицензий от санкционных органов в Великобритании и на Кипре. Компания уже обратилась к первым и в ближайшее время подаст заявку на Кипре. Через две недели после получения ответов Ozon проведёт первые выплаты.