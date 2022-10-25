Ozon полностью договорился о реструктуризации долга с держателями облигаций Статьи редакции
Объявленный технический дефолт также прекратил действие.
- Решение о реструктуризации досрочно поддержали 75% всех владельцев бумаг, объявила компания. О её условиях Ozon рассказывал в сентябре 2022 года — тогда он предложил досрочно погасить облигации в рублях или долларах.
- Если держатель выберет рубли, получит до 85% от номинала бумаг. Если доллары — до 67%. В обоих случаях выплаты будут включать начисленные до 24 августа проценты, а также вознаграждение в размере 1,0625% от номинала за участие в соглашении о неотчуждении, к которому всё ещё можно присоединиться.
- Также вместе с этим прекратил действовать объявленный компанией технический дефолт по облигациям — он произошёл 14 июня из-за того, что 31 мая она не смогла расплатиться с владельцами бондов. Это событие было формальным, на операционную деятельность Ozon оно никак не повлияло.
Решение о реструктуризации вступит в силу после получения лицензий от санкционных органов в Великобритании и на Кипре. Компания уже обратилась к первым и в ближайшее время подаст заявку на Кипре. Через две недели после получения ответов Ozon проведёт первые выплаты.
- Если держатели облигаций не голосовали и ещё не предоставили инструкций по выплатам — реквизиты и валюту платежа — они по-прежнему могут это сделать. Крайний срок подачи таких инструкций наступает спустя неделю после вступления решения в силу. Компания объявит его дополнительно после получения ответов от санкционных органов.
- 28 февраля Nasdaq приостановила торги акциями Ozon, после чего держатели бумаг получили право требовать досрочного погашения долга. 30 мая компания сообщила, что не сможет выполнить обязательства из-за регуляторных ограничений. 1 июня договорилась с держателями о приостановке выплат — чтобы провести реструктуризацию.
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ага, норм.
Вот и славно, кроме как «молодцы», сказать нечего! Очевидно, что решение устроило как минимум большинство.
М - милота. Озон знает путь к сердцу потребителя.
Брат от брата
Ладно
Ну ок
Положительное решение принято большинством комментаторов
Интересненько, поддержу
Годный креатив, коллеги!
А эти коллеги, они сейчас с вами в одной комнате?