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Финансы
Полина Лааксо

День 245: Mercedes-Benz в России нашёл покупателя, поставщик воды Eden Springs продал российский бизнес топ-менеджеру Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: The Moscow Times

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 октября: доллар — 61,33 рубля, евро — 60,46 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 61,74 рубля, евро — 61,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,69 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,73 рубля, евро — по 67,62 рубля.

Курсы на Forex на 7:25 мск: доллар — 61,74 рубля, евро — 61,52 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Поставщик воды в дом и офис Eden Springs передал российское подразделение гендиректору компании — индийцу Навину Сингху. Речь о заводе в Домодедово «мощностью более 1500 бутылок ёмкостью по 19 литров в час». Источники «Ъ» говорят, что дело не только в геополитике: работа в стране не оправдывает ожиданий — регулирование ужесточают, затраты растут.

Российский бизнес британской сети детских товаров Mothercare с потенциальной оценкой в 2,4-3 млрд рублей могут выкупить отечественная компания «Джамилько» или кувейтская Alshaya Group.

Mercedes-Benz, по данным источников «Ведомостей», продаст завод по производству легковых автомобилей в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». Официально о сделке обещают объявить сегодня.

Какие есть проблемы и трудности

Минэкономики, Минздрав, РКН и Минцифры готовят законопроект, согласно которому издатели игр и их разработчики должны будут маркировать контент по возрастным категориям и не смогут выпускать и продавать видеоигры, которые «содержат информацию, запрещенную для распространения». Аналитики считают, что это может привести к блокировке зарубежных площадок вроде Steam, которые могут отказаться выполнять требования российских регуляторов.

Контекст

В Москве увеличилось количество криптоматов для обмена наличных и безналичных денег на криптовалюту и наоборот, заметил «Ъ». Интерес к таким услугам растёт параллельно с ростом спроса на саму крипту, но пользуются криптоматами в основном те, кто не понимает, как и где проводить транзакции в интернете, полагают аналитики.

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Издание РБК рассказало, кто претендует на заводы Ikea. Среди шести потенциальных кандидатов, которые приезжали на предприятия, — АФК «Система», группа ПИК, а также производитель мебели и плит для напольных покрытий Kronospan.

В России растёт спрос на комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров. За первые три квартала продажи увеличились в два-четыре раза год к году. Причина — отток иностранных игроков и подорожание продукции у официальных реселлеров.

С начала 2022 года от аккредитации своих представительств в России отказалось шесть иностранных банков, причём три сделали это в октябре. Все решения они принимали на добровольной основе — на фоне «спецоперации».

Средний размер ипотечного займа сократился в сентябре на 2,2% по сравнению с августом. В апреле он просел сильнее — сразу на 8,8%, но дело не столько в росте процента, сколько в том, что столь продолжительное снижение в России не фиксировали уже семь лет.

«КоммерсантЪ» поделился результатами опроса медработников о мобилизации от сервиса «Актион Медицина»: 52% респондентов сказали, что руководство помогает оформлять брони, 43% — что никаких броней им не готовят.

После оттока крупных рекламодателей из ЕС и США на российский рекламный рынок постепенно приходят компании из «дружественных» стран. Среди них, например, автобренды, которые, по словам аналитиков, «получили карт-бланш» после прекращения выпуска большинства локализованных иномарок.

Исследователи коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» рассмотрели два возможных сценария, по которым будет развиваться российская экономика. Это «Иран 2.0», или «сталинские пятилетки»: государство будет больше участвовать в экономике, частную инициативу ликвидируют. А также «НЭП 2.0», или «Китай 2.0»: бизнесу дадут свободу, чтобы стимулировать таким образом за счёт него экономику.

Новости предыдущего дня, 25 октября — здесь.

#новость #днрилнр

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33 комментария
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 Слегка Придурковатый

«содержат информацию, запрещенную для распространения»

Если в этом участвуют РКН и Минцифры, то скоро для геймеров останутся только игры типа "три в ряд". И те будут промаркированы с ног до головы.

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Алекс Д.

Тетрис наше всё!

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Слегка Придурковатый

И только на отечественных импортозамещённых вычислительных машинах.

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Алекс Д.

Или так:

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Слегка Придурковатый

Главное, в игру "Жизнь" не играть - а то бумаги не хватит.

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Алекс Д.
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Олег Трулев

На ДТФе всегда кукарекали, что игры вне политики. Пусть получают за свое безразличие.
Все будет как в Китае: задушат производителей, стим, издателей, магазины.
Посмотрим как будут визжать ДТФеры, когда выбор их любимых кампутерных игр будет сжиматься в точку сингулярности Мэил.Ру игр.

П.с. Дтферы, повторяем почаще перед сном: Пришли за другими, но за мной не придут. Все хорошо. Игры вне политики

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Forgotten Games

Не Стимом единым как говорится. Кстати о Китае. Там правда поиграть не во что?

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Роман Величкин

Поиграть есть во что, но государство сильно свои руки запустило в это дело. Тенсент вон как просел в последние годы.

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Forgotten Games

Извините, но я не понял, посыпать китайским геймерам голову пеплом или нет.

Могу за себя сказать. Даже если все магазины одновременно позакрываются, даже если все торренты поотрубают, накопленного на дисках и картриджах для разных платформ мне до конца жизни не переиграть:-)

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Олег Трулев

Ну тогда одежду новую вы тоже можете я думаю уже не покупать. И мебель. Все, сохраняейтесь на этом моменте. Старой микроволновки хватит до конца жизни.

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Олег Трулев

Ну такое: везде цензура, то нельзя, кровь, кости, черепа нельзя, се нельзя, винипуха нельзя. Издателям и играм очень тяжело через всю эту бюррократию пробиваться. А тенсент и другие компании пользуясь монополией выпускают только донатное дрочилово. Бабки, бабки, ссука, бабки. - как говорил герой Козловского.

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Forgotten Games

Неслабая цензура по играм есть и в Германии, например. И полагаю много ещё где. И какой я должен из этого всего сделать вывод?

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Олег Трулев

можешь сделать вывод, что 15 рублей сегодня заработал

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Forgotten Games

Сильный аргумент. Спасибо.

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Alexander Golubev

В РФ Стим блочит жителей.

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Олег Трулев

А что случилось?

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Carl Herr

еще волк из Ну погоди,который яйца ловит

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Вадим Д.

245-й день от начала новой эры. Сегодня День приятных неожиданностей, приятных! С праздником!

Поставщик воды отдал РФ отделение индийцу: невыгодно работать.
Джамилько из России и Alshaya Group из Кувейта делят Mothercare.
Мерседес продаёт подмосковный завод холдингу дилеров.
Пачка министерств и вездесущий РКН готовят очередной пакет цензуры видеоигр. Площадки вроде Steam могут заблокировать, а отечественного движка и игр на нём ждать до морковкина заговения.
Для тех, кто не понимает что делать с криптой, предприимчивые товарищи организовали криптоматы в МСК: теперь все рады.
На заводах ИКЕЯ смотрины — приезжают всякие, высматривают, прицениваются.
Россияне готовятся к самостоятельному ремонту ПК. Телемастер будет востребованной профессией.
На добровольной основе (ну не было сил терпеть) 6 иностранных банков отказались работать в РФ. Всё сами, никто не заставлял.
Медработники разделились примерно пополам по признаку брони от работодателей.
На рекламном рынке РФ теперь строго все дружественные, никаких вражин нет.
Иран 2.0 и пятилетки: исследователи определяют будущее страны.

Хорошего всем дня и отличного настроения 🤘🏻

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Татьяна Таня

И только жадные австрийцы с Райффайзен продолжают стричь российские купоны. "Райффайзен - деньги не пахнут!" Предложите им новый слоган

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Марат Яз

Когда это все закончится напьюсь доброй колы и бахну бургер во вкусно и точка.

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Никита

"В России растёт спрос на комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров."

Ну очень вырвиглазно читается, причём в заголовке источника написано просто " спрос для комплектующих для компьютеров и Ноутбуков вырос в несколько раз.".

P. S. Я думаю основная причина - это падение цен на видеокарты, а не боязнь что новые комплектующие не завезут

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SexKamaz

Да любое причины вполне реальны

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MT Advanced

"Комплектующие для ремонта компьютеров и ноутбуков" и "комплектующие для компьютеров и ноутбуков" понятия как бы немножко разные. Особенно в такой категории как возраст (я имею ввиду дату разработки или начала производства, поколение и проч).

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Alexander Golubev

Что такое комплектующие для ремонта ПК? Ножки и транзисторы для процессора? Припой?

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MT Advanced

Имеются ввиду комплектующие к технике, которая уже снята с производства, перешедшие из разряда " актуальный выпуск" в разряд "запасные части".

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Алекс Д.

@Полина Лааксо а вы всё не спите- новости аккамулируете!

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Дмитрий Перепродажный
продал российский бизнес топ-менеджеру

Значит ли это, что теперь все будет тип-топ?

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Алекс Д.

Да, конечно, теперь АвтоВаз будет мэрсы клепать...

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Alexander Golubev

То есть качество мерсов не улучшится. 😔

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Алекс Д.

и качество АвтоВаза, к сожалению, тоже :(

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MT Advanced

"А также «НЭП 2.0», или «Китай 2.0».
В свете последних событий хотелось бы уточнить, какой Китай имеется ввиду - Китай времён Ху или Китай времён Си?

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MT Advanced

А не, сам уже понял. Китай 2.0 времён Пу.

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