Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26 октября: доллар — 61,33 рубля, евро — 60,46 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 61,74 рубля, евро — 61,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,69 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,73 рубля, евро — по 67,62 рубля.

Курсы на Forex на 7:25 мск: доллар — 61,74 рубля, евро — 61,52 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Поставщик воды в дом и офис Eden Springs передал российское подразделение гендиректору компании — индийцу Навину Сингху. Речь о заводе в Домодедово «мощностью более 1500 бутылок ёмкостью по 19 литров в час». Источники «Ъ» говорят, что дело не только в геополитике: работа в стране не оправдывает ожиданий — регулирование ужесточают, затраты растут.

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Российский бизнес британской сети детских товаров Mothercare с потенциальной оценкой в 2,4-3 млрд рублей могут выкупить отечественная компания «Джамилько» или кувейтская Alshaya Group.

Mercedes-Benz, по данным источников «Ведомостей», продаст завод по производству легковых автомобилей в Подмосковье дилерскому холдингу «Автодом». Официально о сделке обещают объявить сегодня.

Какие есть проблемы и трудности

Минэкономики, Минздрав, РКН и Минцифры готовят законопроект, согласно которому издатели игр и их разработчики должны будут маркировать контент по возрастным категориям и не смогут выпускать и продавать видеоигры, которые «содержат информацию, запрещенную для распространения». Аналитики считают, что это может привести к блокировке зарубежных площадок вроде Steam, которые могут отказаться выполнять требования российских регуляторов.

Контекст

В Москве увеличилось количество криптоматов для обмена наличных и безналичных денег на криптовалюту и наоборот, заметил «Ъ». Интерес к таким услугам растёт параллельно с ростом спроса на саму крипту, но пользуются криптоматами в основном те, кто не понимает, как и где проводить транзакции в интернете, полагают аналитики.

Издание РБК рассказало, кто претендует на заводы Ikea. Среди шести потенциальных кандидатов, которые приезжали на предприятия, — АФК «Система», группа ПИК, а также производитель мебели и плит для напольных покрытий Kronospan.

В России растёт спрос на комплектующие для самостоятельного ремонта компьютеров. За первые три квартала продажи увеличились в два-четыре раза год к году. Причина — отток иностранных игроков и подорожание продукции у официальных реселлеров.

С начала 2022 года от аккредитации своих представительств в России отказалось шесть иностранных банков, причём три сделали это в октябре. Все решения они принимали на добровольной основе — на фоне «спецоперации».

Средний размер ипотечного займа сократился в сентябре на 2,2% по сравнению с августом. В апреле он просел сильнее — сразу на 8,8%, но дело не столько в росте процента, сколько в том, что столь продолжительное снижение в России не фиксировали уже семь лет.

«КоммерсантЪ» поделился результатами опроса медработников о мобилизации от сервиса «Актион Медицина»: 52% респондентов сказали, что руководство помогает оформлять брони, 43% — что никаких броней им не готовят.

После оттока крупных рекламодателей из ЕС и США на российский рекламный рынок постепенно приходят компании из «дружественных» стран. Среди них, например, автобренды, которые, по словам аналитиков, «получили карт-бланш» после прекращения выпуска большинства локализованных иномарок.

Исследователи коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» рассмотрели два возможных сценария, по которым будет развиваться российская экономика. Это «Иран 2.0», или «сталинские пятилетки»: государство будет больше участвовать в экономике, частную инициативу ликвидируют. А также «НЭП 2.0», или «Китай 2.0»: бизнесу дадут свободу, чтобы стимулировать таким образом за счёт него экономику.