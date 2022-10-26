Google впервые отчиталась о падении квартальной выручки от рекламы на YouTube Статьи редакции
Выручка материнской компании Alphabet оказалась минимальной за два года.
- Alphabet опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2022 года. Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,1% и составила $69,1 млрд. Чистая прибыль упала на 26,5% до $13,9 млрд.
- Выручка от YouTube-рекламы снизились на 1,9% год к году, до $7,1 млрд. Это произошло впервые с 2020 года, когда компания начала отчитываться о показателях подразделений.
- Поисковые сервисы увеличили выручку на 4,3% до $39,5 млрд. Выручка от облачных сервисов выросла на 37,6% и составил $6,9 млрд.
- Google также планирует замедлить набор персонала. Гендирекор Сундар Пичаи в июле 2022 года заявил о планах повысить эффективность компании на 20% — отказаться от лишних совещаний и сделать встречи короче.
- В сентября 2022 года Google заявила о закрытии сервиса облачного гейминга Stadia. Компания также сократила расходы на инкубатор стартапов, но не уточняет на сколько.
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Так обычно и бывает, когда, замирая от вдохновения, записываешь одним махом в "фашисты" 140 миллионов пользователей.
Абсурдный тезис, где такое было? Свернуть рекламу в России, где в тебя без конца кидают оборотными штрафами, рекламодателей капля, а деньги выводить непонятно как - это точно то же самое?
При этом по факту, работать в минус, заработка с ру пользователей нет, а расходы есть
Это русофобия!!!!Ко-ко-ко
Так может следовать правилам и не получать штрафов?
Как приятно думать, что глобальная рецессия началась из-за того, что тебя уволили с работы.
А ведь миллиарды приносили
ага, весь гугл только на русскоязычных пользователях держится
Прибавьте к "фашистам" русскоязычных блогеров, живущих рядом и имевших доходы с рекламы, получится гораздо больше 140 млн.
Ага, триллионы.
Еще до 24 февраля их зажимал РКН и т.п. Оборотный штраф на 10 миллиардов по-моему появился раньше. Они давно могли уйти уже и были бы правы. Но поиск до сих пор работает и ютуб с почтой.
!
"Вечно расти невозможно", - заявил Минпромторг :)
Ещё бы, рутуб забрал трафик
Как сказал Федор Емельяненко - Кто не падает, тот не встает...
Вечно расти невозможно. Рано или поздно это должно было произойти, как не так давно и у Apple.
Даже боюсь представить какой отчет у меты будет.
оу,дела у них в последнее время не очень обстоят
1,9 % . Это же мелочь для них)
Гугл, давай к нам обратно
Ну ещё бы, весь нижний интернет РФ отвалился, да да не удивляйтесь
Вот вам и выхлоп =)
"Санкции-хуянкции, Россия плохая, рекламы не будет!" Ну да, ну да...
Добро пожаловать в реальный мир, дружочки-пирожочки
Зато теперь можно вообще забить на подписку YouTube Music, благодаря отмене рекламы в РФ и функции Андроида "Воспроизводить звук, когда экран выключен"
Если что - такая штука добавляется в настройках телефона