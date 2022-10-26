Финансы
Артур Томилко

Google впервые отчиталась о падении квартальной выручки от рекламы на YouTube Статьи редакции

Выручка материнской компании Alphabet оказалась минимальной за два года.

  • Alphabet опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2022 года. Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,1% и составила $69,1 млрд. Чистая прибыль упала на 26,5% до $13,9 млрд.
  • Выручка от YouTube-рекламы снизились на 1,9% год к году, до $7,1 млрд. Это произошло впервые с 2020 года, когда компания начала отчитываться о показателях подразделений.
  • Поисковые сервисы увеличили выручку на 4,3% до $39,5 млрд. Выручка от облачных сервисов выросла на 37,6% и составил $6,9 млрд.
  • Google также планирует замедлить набор персонала. Гендирекор Сундар Пичаи в июле 2022 года заявил о планах повысить эффективность компании на 20% — отказаться от лишних совещаний и сделать встречи короче.
  • В сентября 2022 года Google заявила о закрытии сервиса облачного гейминга Stadia. Компания также сократила расходы на инкубатор стартапов, но не уточняет на сколько.

#новость #google #отчётность

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22 комментария
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 Sergei Greedusoff

Так обычно и бывает, когда, замирая от вдохновения, записываешь одним махом в "фашисты" 140 миллионов пользователей.

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Gollut

Абсурдный тезис, где такое было? Свернуть рекламу в России, где в тебя без конца кидают оборотными штрафами, рекламодателей капля, а деньги выводить непонятно как - это точно то же самое?
При этом по факту, работать в минус, заработка с ру пользователей нет, а расходы есть

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Serghei Maveriz

Это русофобия!!!!Ко-ко-ко

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Максим Золотов

Так может следовать правилам и не получать штрафов?

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Пришелец 17

Как приятно думать, что глобальная рецессия началась из-за того, что тебя уволили с работы.

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Serghei Maveriz

А ведь миллиарды приносили

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Sophia Kononova

ага, весь гугл только на русскоязычных пользователях держится

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Sergei Greedusoff

Прибавьте к "фашистам" русскоязычных блогеров, живущих рядом и имевших доходы с рекламы, получится гораздо больше 140 млн.

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Пришелец 17

Ага, триллионы.

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Призванный единорожек88

Еще до 24 февраля их зажимал РКН и т.п. Оборотный штраф на 10 миллиардов по-моему появился раньше. Они давно могли уйти уже и были бы правы. Но поиск до сих пор работает и ютуб с почтой.

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Igor Shatalov

!

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Дмитрий Алтунин

"Вечно расти невозможно", - заявил Минпромторг :)

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Волоцкой Дмитрий

Ещё бы, рутуб забрал трафик

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Армен Арзуманян

Как сказал Федор Емельяненко - Кто не падает, тот не встает...

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PK

Вечно расти невозможно. Рано или поздно это должно было произойти, как не так давно и у Apple.

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Дмитрий Ригов

Даже боюсь представить какой отчет у меты будет.

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Denis Torbeev

оу,дела у них в последнее время не очень обстоят

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Буцефал Не Выдержит Сторых
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Алексей

1,9 % . Это же мелочь для них)

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Бедуин

Гугл, давай к нам обратно

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Максим Золотов

Ну ещё бы, весь нижний интернет РФ отвалился, да да не удивляйтесь

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Вот вам и выхлоп =)
"Санкции-хуянкции, Россия плохая, рекламы не будет!" Ну да, ну да...
Добро пожаловать в реальный мир, дружочки-пирожочки

Зато теперь можно вообще забить на подписку YouTube Music, благодаря отмене рекламы в РФ и функции Андроида "Воспроизводить звук, когда экран выключен"
Если что - такая штука добавляется в настройках телефона

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