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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 27 октября: доллар — 61,42 рубля, евро — 61,56 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:20 мск: доллар — 61,6 рубля, евро — 62 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,85 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,85 рубля, евро — по 67,96 рубля.

Курсы на Forex на 7:21 мск: доллар — 61,63 рубля, евро — 61,79 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Российские производители напитков присматриваются к зарубежным рынкам из-за акциза на сладкие напитки, а также сократившегося предложения алюминиевых банок. Владелец брендов Tornado Energy и E-ON Global Functional Drinks, например, хочет выпускать продукцию в странах Африки и Ближнего Востока. Это отчасти позволит снизить затраты на логистику.

Минэкономики подготовило законопроект, согласно которому решения о вступлении акционерных обществ в ассоциации и объединения смогут принимать советы директоров или исполнительные органы. Пока для этого нужно созывать общее собрание акционеров, но это дорого и долго, считают в ведомстве. В «Опоре России» видят смысл в инициативе, поскольку сейчас такие собрания стало сложнее организовать.

«Ростелеком» хочет к 2030 году выпустить линейку смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы «Аврора» с предустановленными российскими приложениями. Концепцию уже представили Минпромторгу и Минцифры.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин планирует изменить критерии, по которым банки получают право на деньги из федеральной казны. Сейчас для этого нужны рейтинги от двух агентств — АКРА и «Эксперт РА». С 2023 года им, возможно, понадобятся рейтинги от трёх из четырех работающих на российском рынке агентств.

В 2023 году Национальный рекламный альянс, который занимается продажей более 90% рекламы на российском телевидении, повысит цены на 20-30%. Отчасти это связано с оттоком бюджетов после 24 февраля, но в альянсе отмечают: у него нет задачи «продать максимум инвентаря», есть задача «как можно эффективнее его монетизировать». Участники рынка тем временем сообщают, что последние сделки на осень уже заключались по повышенным ценам.

Контекст

Nissan могут исключить из списка параллельного импорта, если в России наладят послепродажное обслуживание автомобилей бренда, сообщили в Минпромторге. Сделку по передаче российских активов НАМИ планируют закрыть в начале ноября.

Российские авиакомпании массово переходят на отечественные системы бронирования. О том, что получается при «миграции» и что нет, — узнала газета «Ведомости».

По данным Росстата, в сентябре объёмы выпуска промпроизводства в России упали на 3,1% год к году после сокращения на 0,1% в августе. Аналитики полагают, что проблема в системных трудностях, которые отрасль испытывала ещё в 2021 году, а также экспортных ограничениях.

За первые три квартала 2022 года в России произвели на 27% больше игристого вина, чем за аналогичный период в 2021 году. Участники рынка связывают это с сокращением импорта, а также его удорожанием. А ещё за этот же срок выросли цены на новые легковые автомобили — на 19%, чем было в конце 2021-го.

Страховые организации сообщают, что ДМС приносит всё больше убытков. Одна из причин — рост цен на услуги. Другая — повышенный спрос на них, в частности на визиты к психиатрам и неврологам.

Редакция Autonews узнала, что будет с обслуживанием автомобилей Mercedes-Benz, а также их поставками на фоне постепенного ухода компании с российского рынка. Есть опасения, что официальной поддержки от головного офиса Россия получать не будет, из-за чего возникнут сложности с ремонтом.