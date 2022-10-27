Meta* отчиталась о падении выручки второй квартал подряд — акции компании после закрытия падали на 20% Статьи редакции
Марк Цукерберг попросил инвесторов быть терпеливыми.
- Выручка компании в третьем квартале 2022 года упала на 4% год к году и составила $27,7 млрд. Компания объяснила это частичным влиянием инфляции.
- Квартальная чистая прибыль составила $4,39 млрд — год назад было $9,19 млрд (-52%).
- Выручка подразделения Reality Labs (в частности, занимается разработкой AR/VR-устройств и метавселенной) сократилась почти вдвое — до $285 млн, а убытки составили около $3,7 млрд против $2,6 млрд годом ранее, отмечает Financial Times.
- Акции Meta* после закрытия падали на 19,66% — до $104,3 за штуку. На закрытии торгов цена снизилась на 5,59%.
- В феврале 2022 года Meta* впервые в истории отчиталась о потере уникальных пользователей Facebook*, а в июле — о падении квартальной выручки. Осенью акционер компании публично призвал её сократить расходы на персонал и метавселенную на фоне падения акций более чем на 60% в 2022 году.
*Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана экстремистской в России.
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На х...й на ентот Инстаграм не нужон
Ну так очевидно, что надо было продать новости и дзен... ой, метавселенную, ясен пень