Финансы
Frank Media

«Тинькофф» с 1 ноября поднимет вдвое порог для комиссии за обслуживание счетов в евро Статьи редакции

Раньше комиссия взималась при балансе больше €10 тысяч евро, с 1 ноября — если на счету больше €20 тысяч.

  • «Тинькофф» увеличивает порог за обслуживание в евро карточных и брокерских счетов, в том числе индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Если раньше комиссия за обслуживание взималась при превышении порога в €10 тысяч, то с 1 ноября 2022 этот порог повышается до €20 тысяч, говорится в сообщении банка.

  • Сам размер комиссии остается прежним — 0,25% в месяц. Она списывается ежедневно, если превышается порог.

  • «Тинькофф» ввёл комиссию за обслуживание валютных счетов (банковских и инвестиционных) в конце июня 2022 года вслед за другими российскими банками. В частности, тогда комиссия была введена сразу для счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.

  • «Мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьше
    ние валютной позиции банка», — говорилось тогда в пресс-релизе банка.

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Без анонимности и фейков.

#новость #тинькофф

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Ого, неожиданно позитивная новость, да ещё от Тинькофф, круто!
А четверг-то ничего такой 🙃

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Сто к одному

от души

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Erbol Utegenov

Дядь, новость прочитай сначала

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Aza Dzi

Может быть он в хорошем смысле так воспринял)

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Васисуалий Лоханкин

А как же токсичная валюта недружественных стран, дедолларизация, минимизация рисков?

Что изменилось? Есть какие-то обоснования от банка на верчение этих лимитов туда-сюда?

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Слегка Придурковатый

Может уже просто все вывели бабки. Поэтому можно сыграть в хороший банк.

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Твой лучший друг

Так, а зачем ослаблять давление на токсичные активы? Что поменялось? А?

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Рядовой алмаз

возможно смогли обойти ограничения

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Old Car Raffle
Что поменялось

Все побежали и потаникофф побежал https://vc.ru/finance/523100-rayffayzenbank-povysil-minimalnuyu-summu-hraneniya-dollarov-bez-komissii

«Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму…
Теперь она вдвое больше: $10 тысяч вместо $5 тысяч.
vc.ru
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Невкусно и грустно

Готовьтесь зайки, Сахипзадовна всех в фубли по курсу выдавит

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Серёжа Морару

Ну в прочем как всегда🤦‍♀

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Фокс Йовович

Не понял

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Dmitry Pushin

понос у человека, новость не осилил, а через нос пробежало

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Gero In

И он не понял

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