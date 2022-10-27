«Тинькофф» увеличивает порог за обслуживание в евро карточных и брокерских счетов, в том числе индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Если раньше комиссия за обслуживание взималась при превышении порога в €10 тысяч, то с 1 ноября 2022 этот порог повышается до €20 тысяч, говорится в сообщении банка.