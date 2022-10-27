«Тинькофф» с 1 ноября поднимет вдвое порог для комиссии за обслуживание счетов в евро Статьи редакции
Раньше комиссия взималась при балансе больше €10 тысяч евро, с 1 ноября — если на счету больше €20 тысяч.
«Тинькофф» увеличивает порог за обслуживание в евро карточных и брокерских счетов, в том числе индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Если раньше комиссия за обслуживание взималась при превышении порога в €10 тысяч, то с 1 ноября 2022 этот порог повышается до €20 тысяч, говорится в сообщении банка.
Сам размер комиссии остается прежним — 0,25% в месяц. Она списывается ежедневно, если превышается порог.
«Тинькофф» ввёл комиссию за обслуживание валютных счетов (банковских и инвестиционных) в конце июня 2022 года вслед за другими российскими банками. В частности, тогда комиссия была введена сразу для счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках.
- «Мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьше
ние валютной позиции банка», — говорилось тогда в пресс-релизе банка.
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Без анонимности и фейков.
Ого, неожиданно позитивная новость, да ещё от Тинькофф, круто!
А четверг-то ничего такой 🙃
от души
Дядь, новость прочитай сначала
Может быть он в хорошем смысле так воспринял)
А как же токсичная валюта недружественных стран, дедолларизация, минимизация рисков?
Что изменилось? Есть какие-то обоснования от банка на верчение этих лимитов туда-сюда?
Может уже просто все вывели бабки. Поэтому можно сыграть в хороший банк.
Так, а зачем ослаблять давление на токсичные активы? Что поменялось? А?
возможно смогли обойти ограничения
Все побежали и потаникофф побежал https://vc.ru/finance/523100-rayffayzenbank-povysil-minimalnuyu-summu-hraneniya-dollarov-bez-komissii
Готовьтесь зайки, Сахипзадовна всех в фубли по курсу выдавит
Ну в прочем как всегда🤦♀
Не понял
понос у человека, новость не осилил, а через нос пробежало
И он не понял