Финансы
Полина Лааксо

СМИ: Илон Маск купил Twitter и уволил пять директоров — в том числе генерального и финансового Статьи редакции

«Птичку выпустили на свободу», — заявил новый владелец соцсети. Он же может стать её новым гендиректором, говорят источники.

  • Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд, сообщило издание CNBC со ссылкой на своего корреспондента Дэвида Фабера. Об этом также рассказали источники Insider, знакомые с ситуацией. Сам Маск написал в соцсети, что «птичку выпустили на свободу».
Elon Musk @elonmusk

the bird is freed

  • Став владельцем, предприниматель уволил гендиректора Twitter Парага Агравала, который сменил в должности Джека Дорси в конце 2021 года, и финансового директора Неда Сигала. Оба на момент завершения сделки находились в штаб-квартире компании — их вывела охрана, пишет Reuters.
  • По данным источников, под увольнения также попали: директор по работе с клиентами Сара Персонетт, до этого обрадовавшаяся сделке, и директор по корпоративной политике Виджая Гадде, которую Маск критиковал за цензуру в соцсети. NYT сообщило, что «ушёл» и главный юрист Шон Эджетт — его, по словам Bloomberg, тоже выпроводили из офиса.
  • Insider подсчитал компенсации, которые получат руководители, когда увольнение подтвердят документально: Агравалу выплатят $38,7 млн, Сигалу — $25,4 млн, Гадде — $12,5 млн, Персонетт — $11,2 млн. Эджетта издание не упоминает.
  • Кто и когда заменит уволенных директоров, пока неизвестно: ни они сами, ни Маск, ни пресс-служба Twitter комментариев СМИ не давали. Источники Bloomberg говорят, что гендиректором может стать сам Маск. Общее собрание компании с сотрудниками должно состоятся 28 октября.
  • Какой будет политика нового владельца, тоже пока неясно, отмечает The Verge. Источники The Washington Post говорили, что он хотел уволить 75% штата, но сам предприниматель это опроверг. Маск также выступал против цензуры, обещая заняться модерационной политикой, и собирался вывести компанию с биржи. А ещё рассуждал о Twitter как о «цифровой площади для дискуссий» и фундаменте для создания «супераппа».
  • 25 апреля 2022 года Маск объявил, что купит Twitter по $54,2 за акцию и сделает компанию частной. Предприниматель предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, а остальное под залог акций Tesla получил от группы банков во главе с Morgan Stanley.
  • В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки фейковых аккаунтов в соцсети, и допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы. Уже в июле он отказался от соглашения из-за нарушений нескольких его пунктов. В качестве одной из причин заморозки переговоров он также называл речь Путина 9 мая.
  • После отказа Маска покупать Twitter компания подала на него в суд, а он, в свою очередь, оформил встречный иск на неё. Разбирательство должно было пройти в ускоренном режиме в середине октября.
  • В августе предприниматель продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы предотвратить экстренную продажу бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». В сентябре акционеры Twitter одобрили поглощение компании и её уход с биржи — с большим перевесом голосов.
  • 4 октября стало известно, что Маск предложил возобновить сделку по изначально озвученной цене — $44 млрд, хотя и пытался до этого торговаться. Тогда опрошенные СМИ юристы полагали, что так предприниматель хочет избежать суда, в победу на котором не верит. Слушание в итоге отложили до 28 октября.

#новость #twitter #илонмаск

2250 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 INDEX

Главное, что акк Трампа разблочат на Хэллоуин

Ответить
Развернуть ветку
Zypar Akhmat

Это первая цель республиканцев)

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Ага Трамп уже поздравил Маска, но с некоторой доликой скептицизма ответил по поводу разблокировки. Так сказать разблокируют обрадуется, нет не будет чем-то неожиданным.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"их вывела охрана"

Меня бы так с работы выводила охрана с последующей компенсацией в $38,7 млн.

Ответить
Развернуть ветку
Obi Van Goga

я бы сам выбежал, без охраны за такую компенсацию

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Андрей Рядькин

И раковиной

Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру

Паша @Дуров подари Илону адресок

Ответить
Развернуть ветку
Carl Herr

"Оба на момент завершения сделки находились в штаб-квартире компании — их вывела охрана,"-жестко,не думаю что в этом прям была необходимость

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

За $38,7 млн можно было их даже демонстративно отпиздить.

Ответить
Развернуть ветку
Герман Хибберт

Кого поймал к коридоре, пока раковину нес, того и уволил.

Ответить
Развернуть ветку
Инга Русланова

у вас нейросеть сломалась

Ответить
Развернуть ветку
Иван Грозный

Господи, одни сраные индусы в руководстве такой громадной корпорации.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Ура! Пошел регить твиттер где все мои аккаунты забанили года 3 назад по непонятным причинам (в основном все корпоративные, как оф. странички бизнесов). Может что поменялось и мне дадут вести там нормально свой канал... Посмотрим, политика у них очень уебланская была...

Ответить
Развернуть ветку
Zypar Akhmat

Оо, начал играть в свою песочницу)

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Martynov

Я думал самые большие компенсации получает Кокорин при увольнении из клуба, ан нет

Ответить
Развернуть ветку
igotosochi

Ркн теперь разблокирует тви (нет)

Ответить
Развернуть ветку
Anderson Silva

Ранее Маск сообщил, что хочет сделать алгоритм Twitter открытым. Ждём https://analyticsindiamag.com/twitter-adds-a-github-repository-called-the-algorithm-then-deletes-it/

Twitter adds a GitHub repository called ‘the…
Musk wanted to make the Twitter algorithm open source.
analyticsindiamag.com
Ответить
Развернуть ветку
vmp

Трамп: "А что, так можно было?"

Ответить
Развернуть ветку
Victor Venilov

Илон! Купи пожалуйста Vc!

Cайт умирает из-за цензуры ( не надо, я видел уже "статья не доступна в вашей стране") Заметно упало качество аудитории. Всех более-менее адекватных комментаторов забанили и авторов забанили.Теперь только беззубые статьи и комменты. А кремлеботов не банят и им можно бесноваться и писать оскорбления и маты изо дня в день.

Ну и вишенка на торте: пишут новость о Путине и политике, а в комментах тебя блокируют по причине "сайт не для обсуждения политики " и банят тебя

Ответить
Развернуть ветку
Shiroi Kitsune

Раковину принес, Твиттер купил, что может быть лучше

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null