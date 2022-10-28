СМИ: Илон Маск купил Twitter и уволил пять директоров — в том числе генерального и финансового Статьи редакции
«Птичку выпустили на свободу», — заявил новый владелец соцсети. Он же может стать её новым гендиректором, говорят источники.
- Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд, сообщило издание CNBC со ссылкой на своего корреспондента Дэвида Фабера. Об этом также рассказали источники Insider, знакомые с ситуацией. Сам Маск написал в соцсети, что «птичку выпустили на свободу».
- Став владельцем, предприниматель уволил гендиректора Twitter Парага Агравала, который сменил в должности Джека Дорси в конце 2021 года, и финансового директора Неда Сигала. Оба на момент завершения сделки находились в штаб-квартире компании — их вывела охрана, пишет Reuters.
- По данным источников, под увольнения также попали: директор по работе с клиентами Сара Персонетт, до этого обрадовавшаяся сделке, и директор по корпоративной политике Виджая Гадде, которую Маск критиковал за цензуру в соцсети. NYT сообщило, что «ушёл» и главный юрист Шон Эджетт — его, по словам Bloomberg, тоже выпроводили из офиса.
- Insider подсчитал компенсации, которые получат руководители, когда увольнение подтвердят документально: Агравалу выплатят $38,7 млн, Сигалу — $25,4 млн, Гадде — $12,5 млн, Персонетт — $11,2 млн. Эджетта издание не упоминает.
- Кто и когда заменит уволенных директоров, пока неизвестно: ни они сами, ни Маск, ни пресс-служба Twitter комментариев СМИ не давали. Источники Bloomberg говорят, что гендиректором может стать сам Маск. Общее собрание компании с сотрудниками должно состоятся 28 октября.
- Какой будет политика нового владельца, тоже пока неясно, отмечает The Verge. Источники The Washington Post говорили, что он хотел уволить 75% штата, но сам предприниматель это опроверг. Маск также выступал против цензуры, обещая заняться модерационной политикой, и собирался вывести компанию с биржи. А ещё рассуждал о Twitter как о «цифровой площади для дискуссий» и фундаменте для создания «супераппа».
- 25 апреля 2022 года Маск объявил, что купит Twitter по $54,2 за акцию и сделает компанию частной. Предприниматель предоставил $21 млрд из личных средств в качестве акционерного капитала, а остальное под залог акций Tesla получил от группы банков во главе с Morgan Stanley.
- В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки фейковых аккаунтов в соцсети, и допустил, что может купить компанию дешевле первоначальной суммы. Уже в июле он отказался от соглашения из-за нарушений нескольких его пунктов. В качестве одной из причин заморозки переговоров он также называл речь Путина 9 мая.
- После отказа Маска покупать Twitter компания подала на него в суд, а он, в свою очередь, оформил встречный иск на неё. Разбирательство должно было пройти в ускоренном режиме в середине октября.
- В августе предприниматель продал около 7,9 млн акций Tesla на сумму в $6,9 млрд, чтобы предотвратить экстренную продажу бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». В сентябре акционеры Twitter одобрили поглощение компании и её уход с биржи — с большим перевесом голосов.
- 4 октября стало известно, что Маск предложил возобновить сделку по изначально озвученной цене — $44 млрд, хотя и пытался до этого торговаться. Тогда опрошенные СМИ юристы полагали, что так предприниматель хочет избежать суда, в победу на котором не верит. Слушание в итоге отложили до 28 октября.
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Главное, что акк Трампа разблочат на Хэллоуин
Это первая цель республиканцев)
Ага Трамп уже поздравил Маска, но с некоторой доликой скептицизма ответил по поводу разблокировки. Так сказать разблокируют обрадуется, нет не будет чем-то неожиданным.
"их вывела охрана"
Меня бы так с работы выводила охрана с последующей компенсацией в $38,7 млн.
я бы сам выбежал, без охраны за такую компенсацию
И раковиной
Паша @Дуров подари Илону адресок
"Оба на момент завершения сделки находились в штаб-квартире компании — их вывела охрана,"-жестко,не думаю что в этом прям была необходимость
За $38,7 млн можно было их даже демонстративно отпиздить.
Кого поймал к коридоре, пока раковину нес, того и уволил.
у вас нейросеть сломалась
Господи, одни сраные индусы в руководстве такой громадной корпорации.
Ура! Пошел регить твиттер где все мои аккаунты забанили года 3 назад по непонятным причинам (в основном все корпоративные, как оф. странички бизнесов). Может что поменялось и мне дадут вести там нормально свой канал... Посмотрим, политика у них очень уебланская была...
Оо, начал играть в свою песочницу)
Я думал самые большие компенсации получает Кокорин при увольнении из клуба, ан нет
Ркн теперь разблокирует тви (нет)
Ранее Маск сообщил, что хочет сделать алгоритм Twitter открытым. Ждём https://analyticsindiamag.com/twitter-adds-a-github-repository-called-the-algorithm-then-deletes-it/
Трамп: "А что, так можно было?"
Илон! Купи пожалуйста Vc!
Cайт умирает из-за цензуры ( не надо, я видел уже "статья не доступна в вашей стране") Заметно упало качество аудитории. Всех более-менее адекватных комментаторов забанили и авторов забанили.Теперь только беззубые статьи и комменты. А кремлеботов не банят и им можно бесноваться и писать оскорбления и маты изо дня в день.
Ну и вишенка на торте: пишут новость о Путине и политике, а в комментах тебя блокируют по причине "сайт не для обсуждения политики " и банят тебя
Раковину принес, Твиттер купил, что может быть лучше