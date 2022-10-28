День 247: киргизский KICB прекратил обслуживание карт «Мир», отключать сети 3G начнут с 2025 года, хотя хотели к 2025-му Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 28 октября: доллар — 61,35 рубля, евро — 61,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,98 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,78 рубля, евро — по 67,57 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Международный арбитражный суд Лондона получил общую лицензию на обработку платежей подсанкционных лиц. Это упростит разбирательства российского бизнеса с западными контрагентами, поскольку до этого суд должен был запрашивать специальную лицензию по каждому платежу.
Какие есть проблемы и трудности
Отключать сети связи стандарта 3G в России начнут с 2025 года в крупных городах и с 2027 года в остальных. До этого операторы рассчитывали полностью перевести эти частоты на 4G уже к 2025-му, а не после него. По словам участников рынка, в стране по-прежнему много устройств, которые работают с 3G.
Киргизский банк KICB временно прекратил обслуживать карты российской платёжной системы «Мир».
Источники «Ведомостей» рассказывают, что американский Zoom отключает лицензии российским вузам — у одного из них она была оплачена до ноября. Правда, участники рынка говорят, что большинство госкомпаний не пользуется платным Zoom с 2021 года, когда компания запретила одному из российских дистрибуторов продавать лицензии для госсектора.
Контекст
Региональные госсайты продолжают пользоваться иностранными сервисами, хотя Минцифры велело «удалить коды, загружаемые с зарубежных ресурсов», ещё в марте. Так делают 102 из 170 сайтов, проанализированных в сентябре общественным движением «Информация для всех». Речь, например, о коде YouTube, reCAPTCHA и приложениях Google.
На фоне дефицита развлечений в России растут продажи билетов в театры: в августе-сентябре 2022 года они увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Мобилизованных ИП освободят от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию, уточнили в Минфине. До этого разъяснить вопрос просили сенаторы.
Руководители сетей товаров повседневного спроса всё меньше верят в то, что бизнес будет расти: доля оптимистов за год сократилась с 77% до 50%. Причины всё те же — санкции и более экономные покупатели, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос NielsenIQ.
По данным исследователей Naumen, в 2022 году в России упало качество обслуживания банковских клиентов по телефону. Количество принятых в первые 90 секунд звонков сократилось на восемь процентных пунктов, а объём вопросов, которые решали с первого раза, — на семь. Аналитики полагают, всё потому, что появляется всё больше санкций — и поэтому усложнились в том числе и запросы.
Опрос рекрутинговой компании Odgers Berndtson показал, какие навыки компании ищут в менеджерах по логистике — это «способность быстро принимать решения в условиях неопределённости, умение генерировать нестандартные идеи и фокус на операционной эффективности». Этого требует новая реальность, в которой из-за санкций выросли стоимость и сроки доставок.
Новости предыдущего дня, 27 октября — здесь.
Кстати, "Ведомости" тут пишут, что таки в России завершается частичная мобилизация.
Но все мы знаем, что даже если сегодня её как бы завершат, то не факт, что через неделю снова не введут. И уже, например, не частичную, а всеобщую.
Ведомости могут что угодно написать. Пока приказа с печатью от путина не будет всё это трёп.
А и не будет, скорей всего.
«Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации (предусмотрен только о демобилизации. – «Ведомости»)», – говорит парламентский источник «Ведомостей»
Ну вот и все. Будут строить круглые удивлённые глаза и разводить руками, пока потихоньку будут дергать людей.
"Мобилизация закончилась, вы что! А вы чего боитесь? Вы что не патриот?"
Она закончится с окончанием СВО.
не будет конечно, он же альфа-самца строит, такое подписать равносильно признанию, что ты давно гамма-дед
Это была уловка от Собянина. Через сутки после его заявы, когда москвичи расслабили булки, у меня забрали товарища ночью. Потому что слова Собянина силы не имеют.
Просто военкоматы руководствуются нормативными актами, а не читают телеграм Собянина и всяких депутатов
Хорошие акты когда медосмотр ограничивается пересчетом конечностей
Так они руководствуются не всеми, а только теми, которые выгодны им
Не мудрено. Обрушила рейтинги эта мобилизация и поддержку. С удовольствием наблюдал, как все сторонники происходящего или невсетакоднозначники среди знакомых переобуваются на лету.
Дед хороший, пока тебя лично повестка не преследует.
По сути был нарушен главный договор деда с народом "лишь бы не было войны". Только подразумевалось не в принципе, а в частности для каждого. Пусть воюют, пусть убивают, а я Айтишник, ДТФер, это не мое. Но не фартануло
Знаешь, не заметил. Может, на денёк чёт пригорюнились и начали топить с удвоенной силой.
это они для виду. В душе у них в этот момент шла тяжелая борьба, в которой внутренний орк яростно выгребал от человека
Я состою в одном ватном дачном чатике... Вот там иной раз трэш и угар. Недавно мне рассказывали, что в Молдавии спиливают трубы отопления тем, кто не платит. :) Общался с молдаванами, и они сдержаней отвечают, что такого не было.
По поводу мобилизации у них мнение такое: позовут - пойду, конечно.
Это до того момента, пока не позвали
Даже на понт пытались взять. Я прямо ответил, что даже, если и придут, то пошлю их на фиг. Воевать ни с кем не собираюсь.
На этот случай есть поговорка - пи...еть не мешки ворочать
Что ж, посмотрим. Судя по заявлениям вчера, император на коне, а значит не остановится.
Хз насчёт удвоенной силы) не видел ни одного кто стал больше топить после мобилизации, ни одного прямо человека. Кто то пытается что то бухтеть но уже не так. Хотя этого ничего не меняет, терпилы они и есть терпилы
Меня всегда удивляет: о тебя вытирают ноги, ни во что не ставят, а ты - ты проявляешь сильнейший патриотизм. Мы, видимо, все психически больны.
Просто военкоматы с 1 ноября до нового года будут призывом срочников заняты. После нового года снова начнется, не переживайте, дед уже не остановится
Именно ещё скажут что волн мобилизации нет и то что она не отменялась
"Кстати, "Ведомости" тут пишут, что таки в России завершается частичная мобилизация."
Все мечтаешь что тебя не коснется ?
У меня давно иллюзий на этот счёт нет. Всех коснётся.
завершат на пару недель,а потом скажут что опять нужны люди
Cети 3g отходят на более выгодные позиции 2025 года
Я, конечно, в телекоме не сильно понимаю, но почему-то мне кажется, что планировать отключение сетей связи стандарта 3G, пусть даже с 2025-го года, сейчас не самое время.
Может частоты освобождают?
Для расширения LTE.
Как версия..
Ну хотя я сходил по ссылке. Фактически, наоборот, операторы откладывают процесс. Хотели уже в 23-м отрубать, теперь на 25-й перенесли.
Тут просто подано не совсем понятно.
Операторы откладывают процесс, потому что изменились условия.
Как писали, вместо 5G будут пытаться выпустить отечественное оборудование LTE. А в этом случае нет смысла торопиться с 3G.
Так как нет нового оборудования.
Это мои мысли, не претендую на истину.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что заменить сети третьего поколения на 4G без полномасштабного массового выпуска отечественного оборудования сейчас невозможно: «Но до полномасштабного производства еще далеко. Для замены 3G потребуется очень большое количество техники, так как операторам скорее всего придется полностью обновлять оборудование в каждом из регионов».
Аналитик MForum Алексей Бойко: «Выключая зарубежное оборудование 3G 2100 МГц, операторы смогут запускать на этих же частотах сеть LTE на российском оборудовании, если оно к тому времени будет выпускаться в достаточном количестве и приемлемого качества»
Проблема в том, что и к 2025 Россия не будет выпускать это оборудование. Опытные образцы есть, но от опытного образца до серии - очень много проблем и подводных камней.
Учитывая, что в наших деревнях с 4G всё не очень хорошо. )))
Сеть 3g в РФ использует 2 бэнда
UMTS-2100
1920–1980 МГц
2110–2170 МГц
UMTS-900
880–915 МГц
925–960 МГц
А LTE использует их и ещё 6 сверху,
3G c 2025 года отключат, а 4G c 2026.
А отечественный 5G будут разрабатывать до 2030)
Проводные телефоны есть. :)
Вот вот тип делать нечего?
А что останется? 4G зависит от спутников (причём не Глонасс). :) Транспорт NTP придумали пока только в одной компании, чтобы отвязаться от спутиков, да и то это разработка и тестируется.
Мне казалось что уже все отказались от "мира"
не, только от мира
нормально так сдвинулись планы
"Отключать сети связи стандарта 3G в России начнут с 2025 года в крупных городах и с 2027 года в остальных."
не знаю как в регионах, но даже в МО очень много мест где 4G просто нет
Я вам даже покажу места в Подмосковье, где нет не только 4G, но и 3G, и иногда нет 2G.
Отключат 3g , ип освободят от страховых взносов
И досвидули старые телефоны, трекеры, сигнализации.
Главное чтобы GSM не трогали, конечно, но 3g тож плохо
Большая часть телеметрии умеет работать в 2G, а 2г убирать не собирались
Руки жали , в ножки кланялись ) как долларом помахали , сразу всех друзей сдали ) ничего нового , паспорта им не надо было раздавать на лево и на право , теперь пожинать будем ….