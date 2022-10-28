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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 октября: доллар — 61,35 рубля, евро — 61,57 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:20 мск: доллар — 61,68 рубля, евро — 61,54 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,98 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,78 рубля, евро — по 67,57 рубля.

Курсы на Forex на 08:21 мск: доллар — 61,70 рубля, евро — 61,57 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Международный арбитражный суд Лондона получил общую лицензию на обработку платежей подсанкционных лиц. Это упростит разбирательства российского бизнеса с западными контрагентами, поскольку до этого суд должен был запрашивать специальную лицензию по каждому платежу.

Какие есть проблемы и трудности

Отключать сети связи стандарта 3G в России начнут с 2025 года в крупных городах и с 2027 года в остальных. До этого операторы рассчитывали полностью перевести эти частоты на 4G уже к 2025-му, а не после него. По словам участников рынка, в стране по-прежнему много устройств, которые работают с 3G.

Киргизский банк KICB временно прекратил обслуживать карты российской платёжной системы «Мир».

Источники «Ведомостей» рассказывают, что американский Zoom отключает лицензии российским вузам — у одного из них она была оплачена до ноября. Правда, участники рынка говорят, что большинство госкомпаний не пользуется платным Zoom с 2021 года, когда компания запретила одному из российских дистрибуторов продавать лицензии для госсектора.

Контекст

Региональные госсайты продолжают пользоваться иностранными сервисами, хотя Минцифры велело «удалить коды, загружаемые с зарубежных ресурсов», ещё в марте. Так делают 102 из 170 сайтов, проанализированных в сентябре общественным движением «Информация для всех». Речь, например, о коде YouTube, reCAPTCHA и приложениях Google.

На фоне дефицита развлечений в России растут продажи билетов в театры: в августе-сентябре 2022 года они увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Мобилизованных ИП освободят от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию, уточнили в Минфине. До этого разъяснить вопрос просили сенаторы.

Руководители сетей товаров повседневного спроса всё меньше верят в то, что бизнес будет расти: доля оптимистов за год сократилась с 77% до 50%. Причины всё те же — санкции и более экономные покупатели, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос NielsenIQ.

По данным исследователей Naumen, в 2022 году в России упало качество обслуживания банковских клиентов по телефону. Количество принятых в первые 90 секунд звонков сократилось на восемь процентных пунктов, а объём вопросов, которые решали с первого раза, — на семь. Аналитики полагают, всё потому, что появляется всё больше санкций — и поэтому усложнились в том числе и запросы.

Опрос рекрутинговой компании Odgers Berndtson показал, какие навыки компании ищут в менеджерах по логистике — это «способность быстро принимать решения в условиях неопределённости, умение генерировать нестандартные идеи и фокус на операционной эффективности». Этого требует новая реальность, в которой из-за санкций выросли стоимость и сроки доставок.